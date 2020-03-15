Акции экологического протеста в России собрали тысячи участников

Протестные митинги и акции прошли в разных областях России в воскресенье, 15 марта, объявленное коалицией гражданских активистов "Стоп Шиес" единым днем экологического протеста. На "антимусорный" митинг в Архангельске собралось, по официальным данным, около 700 человек.

Как сообщает архангельский информационный портал "Регион 29", часть пришедших остались за ограждениями и не прошли через рамки металлодетекторов, а потом не были учтены. Протестующие требовали остановить строительство мусорного полигона на Шиесе, восстановить вырубленный лес, прекратить преследование активистов. Один участник акции был задержан полицейскими после произошедшей потасовки.

Акции протеста в разных городах

В городе Котлас Архангельской области протестный митинг, "одним из главных вопросов которого стал ход мусорной реформы", собрал 735 человек, сообщается на сайте городской администрации.

По сообщениям местных жителей, митинг в Северодвинске собрал несколько сотен участников. Согласованный митинг КПРФ прошел в Вологде. Акции протеста и одиночные пикеты против мусорного полигона в Шиесе, а также против поправок в Конституцию, прошли также в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Санкт-Петербурге и других городах, передает "Интерфакс".

В Санкт-Петербурге задержали участников траурной акции с возложением цветов к зданию Конституционного суда, сообщает "ОВД-Инфо".

По данным портала Activatica, в день всероссийского экопротеста во Владимире у здания областной филармонии состоялся митинг в защиту экологических прав граждан, в котором приняли участие около 300 человек.

В Казани около 700 человек собрались на митинг против строительства мусоросжигательного завода. В городе Александров Владимирской области многочисленные протестующие вышли на митинг против Александровской свалки.

Одиночные и массовые пикеты прошли в Екатеринбурге, Новосибирске, Красноуфимске, Нижнем Тагиле, Уфе, Кирове,Москве и Московской области, а также в Калуге, Ижевске, Нижнем Новгороде и нескольких других городах.

Смотрите также:

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Кого-то в отставку, кого-то посадить Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Реальный убийца не найден В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Борис, ты был прав! Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Позорное дело "Сети" Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции О порочной бесконечности Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Свободу Константину Котову! Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции В ожидании "Лебединого озера" Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Цветы от Германии на месте убийства В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Наше имя - Борис Немцов В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Пули в каждого из нас Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Шесть задержаний в Питере Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции Политические требования На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции К акции присоединились десятки городов Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40. Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва

