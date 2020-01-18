 Активистку ″Открытой России″ силовики тайно снимали на видео в ее спальне | Новости из Германии о России | DW | 18.01.2020

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Россия

Активистку "Открытой России" силовики тайно снимали на видео в ее спальне

Слежка за активисткой "Открытой России" Анастасией Шевченко, согласно материалам дела, началась почти за полгода до возбуждения уголовного дела. Камера была спрятана в кондиционере, который висел напротив кровати.

Портрет активистки Открытой России Анастасии Шевченко на футболке

Дело активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко вызвало в России большой общественный резонанс

За активисткой движения "Открытая Россия" Анастасией Шевченко тайно велась слежка при помощи скрытой камеры, установленной в ее спальне. Об этом в субботу, 18 января, сообщил DW по телефону Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", которая предоставила Шевченко двух адвокатов, защищающих ее по делу об участии в работе организации, признанной в России "нежелательной". Ранее в тот же день о том, что в спальне Анастасии Шевченко пять месяцев работала установленная сотрудниками центра "Э" скрытая камера, написала также "Новая газета".

Как рассказал DW Алексей Прянишников, камера была спрятана во внутреннем блоке кондиционера, размещенного в спальне Шевченко на стене, прямо напротив кровати. "Слежка велась в режиме 24/7", - подчеркнул правозащитник. В настоящий момент адвокаты Шевченко просматривают эти видео- и аудиозаписи, добавил он.

Контекст

Представители нидерландского отделения Amnesty International передали в Следственный комитет РФ более 28 тысяч подписей в защиту активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. (05.04.2019)

На четвертой церемонии вручения премии в Бонне говорили об ужесточившихся преследованиях инакомыслящих в РФ, колоссальной роли гражданского общества и истории Ивана Голунова. Репортаж DW. (13.06.2019)

Как велось наблюдение за Анастасией Шевченко

Как следует из постановления Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону об ограничении права на неприкосновенность жилища (фотокопия имеется в распоряжении редакции), разрешение сотрудникам ГУ МВД России по Ростовской области на установку скрытой камеры в квартире Анастасии Шевченко было дано после рассмотрения постановления начальника ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова от 24 августа 2018 года - то есть почти за полгода до возбуждения уголовного дела.

"Подобный уровень оперативного сопровождения поражает, - говорит Прянишников. - Если учесть, что делом занимался генерал-лейтенант полиции, все выглядит так, как будто наблюдение ведется за неким крупным организованным преступным сообществом".

Основания для установки скрытой камеры 

Как следует из постановления Пролетарского суда, основанием для установки в квартире активистки "Открытой России" скрытой камеры являлись предположения следствия о том, что квартира Шевченко "может использоваться для сбора неустановленных лиц, разделяющих экстремистскую идеологию, а также для обсуждения с ними возможной преступной деятельности, в том числе планирования и подготовки преступлений экстремистского характера".

В постановлении не указывается, почему для сбора оперативных сведений об этом камеру необходимо было установить именно в спальне. "Уверен, что никакой практической пользы для следствия по уголовному делу от этого нет", - говорит Прянишников.

Продление домашнего ареста и запрет на звонки детям

16 января Ростовский областной суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Анастасии Шевченко домашнего ареста до 20 марта 2020 года. Как написала после этого дочь активистки "Открытой России" - Влада Шевченко - на своей странице в Facebook, суд также запретил Анастасии Шевченко звонить своей матери, детям и адвокатам. В беседе с DW правозащитник Алексей Прянишников подтвердил эту информацию, уточнив, что данный запрет суд вынес "по собственной инициативе", несмотря на то, что соответствующего требования в ходатайстве следствия о продлении Шевченко домашнего ареста не было.

Влада Шевченко - дочь активистки Открытой России Анастасии Шевченко

Влада Шевченко - дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко

По данным Прянишникова, судья Ростовского областного суда Руслан Бакулев, принявший такое решение, был в числе трех судей, приговоривших в октябре 2019 года в рамках так называемого "ростовского дела" местных активистов Яна Сидорова и Влада Мордасова более чем к 6 годам колонии строго режима по обвинению в "покушении на организацию массовых беспорядков" в Ростове.

Дело Анастасии Шевченко

Активистка движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко стала первой в России обвиняемой по статье об участии в работе "нежелательных" в РФ организаций. С конца января 2019 года она находится под домашним арестом. По информации "Новой газеты", Шевченко вменяют в вину два эпизода по статье 284.1 УК РФ: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

Алексей Прянишников сообщил, что предварительное следствие по делу Анастасии Шевченко сейчас завершено, дело готовится к передаче в суд.

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    Согласно описанию, представленному в докладе, в гражданском обществе, находящемся под давлением, активисты, которые критикуют власть, могут быть подвергнуты слежке, преследованию и запугиваниям. Они также рискуют попасть в тюрьму или быть убитыми. В список стран с таким типом гражданского общества наряду с Россией попали еще 33 государства.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:05

Лауреат Премии Немцова-2019 - Анастасия Шевченко

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Организация "Хлеб для мира" ("Brot für die Welt") обнародовала доклад о состоянии гражданского общества в разных странах. Где оно открытое, а где находится под давлением - в инфографике DW.  

Ссылки в интернете

Дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко рассказывает о продлении ей домашнего ареста

Дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко рассказывает о продлении ей домашнего ареста

6 лет колонии за пикет: приговоры по "ростовскому делу" оспаривает защита

Статья DW о "ростовском деле" Яна Сидорова и Влада Мордасова  

Информация о начальнике ГУ МВД России по Ротовской области генерал-лейтенанте полиции Олеге Агаркове

Информация о начальнике ГУ МВД России по Ротовской области генерал-лейтенанте полиции Олеге Агаркове

Статья "Новой газеты" о слежке за активисткой "Открытой России" Анастасией Шевченко

Статья "Новой газеты" о слежке за активисткой "Открытой России" Анастасией Шевченко

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