Активистку "Открытой России" силовики тайно снимали на видео в ее спальне

За активисткой движения "Открытая Россия" Анастасией Шевченко тайно велась слежка при помощи скрытой камеры, установленной в ее спальне. Об этом в субботу, 18 января, сообщил DW по телефону Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", которая предоставила Шевченко двух адвокатов, защищающих ее по делу об участии в работе организации, признанной в России "нежелательной". Ранее в тот же день о том, что в спальне Анастасии Шевченко пять месяцев работала установленная сотрудниками центра "Э" скрытая камера, написала также "Новая газета".

Как рассказал DW Алексей Прянишников, камера была спрятана во внутреннем блоке кондиционера, размещенного в спальне Шевченко на стене, прямо напротив кровати. "Слежка велась в режиме 24/7", - подчеркнул правозащитник. В настоящий момент адвокаты Шевченко просматривают эти видео- и аудиозаписи, добавил он.

Как велось наблюдение за Анастасией Шевченко

Как следует из постановления Пролетарского районного суда Ростова-на-Дону об ограничении права на неприкосновенность жилища (фотокопия имеется в распоряжении редакции), разрешение сотрудникам ГУ МВД России по Ростовской области на установку скрытой камеры в квартире Анастасии Шевченко было дано после рассмотрения постановления начальника ГУ МВД России по Ростовской области, генерал-лейтенанта полиции Олега Агаркова от 24 августа 2018 года - то есть почти за полгода до возбуждения уголовного дела.

"Подобный уровень оперативного сопровождения поражает, - говорит Прянишников. - Если учесть, что делом занимался генерал-лейтенант полиции, все выглядит так, как будто наблюдение ведется за неким крупным организованным преступным сообществом".

Основания для установки скрытой камеры

Как следует из постановления Пролетарского суда, основанием для установки в квартире активистки "Открытой России" скрытой камеры являлись предположения следствия о том, что квартира Шевченко "может использоваться для сбора неустановленных лиц, разделяющих экстремистскую идеологию, а также для обсуждения с ними возможной преступной деятельности, в том числе планирования и подготовки преступлений экстремистского характера".

В постановлении не указывается, почему для сбора оперативных сведений об этом камеру необходимо было установить именно в спальне. "Уверен, что никакой практической пользы для следствия по уголовному делу от этого нет", - говорит Прянишников.

Продление домашнего ареста и запрет на звонки детям

16 января Ростовский областной суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Анастасии Шевченко домашнего ареста до 20 марта 2020 года. Как написала после этого дочь активистки "Открытой России" - Влада Шевченко - на своей странице в Facebook, суд также запретил Анастасии Шевченко звонить своей матери, детям и адвокатам. В беседе с DW правозащитник Алексей Прянишников подтвердил эту информацию, уточнив, что данный запрет суд вынес "по собственной инициативе", несмотря на то, что соответствующего требования в ходатайстве следствия о продлении Шевченко домашнего ареста не было.

Влада Шевченко - дочь активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко

По данным Прянишникова, судья Ростовского областного суда Руслан Бакулев, принявший такое решение, был в числе трех судей, приговоривших в октябре 2019 года в рамках так называемого "ростовского дела" местных активистов Яна Сидорова и Влада Мордасова более чем к 6 годам колонии строго режима по обвинению в "покушении на организацию массовых беспорядков" в Ростове.

Дело Анастасии Шевченко

Активистка движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко стала первой в России обвиняемой по статье об участии в работе "нежелательных" в РФ организаций. С конца января 2019 года она находится под домашним арестом. По информации "Новой газеты", Шевченко вменяют в вину два эпизода по статье 284.1 УК РФ: участие в политических дебатах и организацию семинара для кандидатов в депутаты.

Алексей Прянишников сообщил, что предварительное следствие по делу Анастасии Шевченко сейчас завершено, дело готовится к передаче в суд.

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