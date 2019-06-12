 Активистке ″Открытой России″ Анастасии Шевченко продлили домашний арест | Новости из Германии о России | DW | 14.06.2019

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Россия

Активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко продлили домашний арест

Члена совета оппозиционного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко обвиняют в сотрудничестве с "нежелательными" организациями. Она останется под домашним арестом до 17 сентября.

Марша материнского гнева в Москве в поддержку Анастасии Шевченко, февраль 2019 года

"Марша материнского гнева" в Москве в поддержку Анастасии Шевченко, февраль 2019 года

Активистка "Открытой России" Анастасия Шевченко, обвиняемая в сотрудничестве с организациями, которые признаны в РФ "нежелательными", останется под домашним арестом до 17 сентября. Такое решение принял Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону в пятницу, 16 июня.

Контекст

В Москве состоялась несогласованная с властями акция в поддержку арестованной активистки движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко. Корреспондент DW прошел с участниками марша по московским бульварам. (10.02.2019)

Система не предусматривает гуманизма в отношении преследуемых по политическим мотивам. И дает понять: став политическим активистом, вы делите риски со своими близкими, считает Александр Плющев. (01.02.2019)

Член совета оппозиционного движения "Открытая Россия" Анастасия Шевченко организовывала протестные акции в Ростове-на-Дону. Она находится под домашним арестом с 23 января. Активистке вменяют в вину два эпизода: координирование политических дебатов в Таганроге и организацию семинара для кандидатов в депутаты ростовского законодательного собрания.

"Нежелательные" организации в России

Шевченко стала первой в России обвиняемой по уголовному делу о сотрудничестве с организациями, которые признаны в РФ "нежелательными", хотя "Открытая Россия" в их перечень не входит. Закон о "нежелательных" организациях действует в России с 2015 года, за сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Среди признанных "нежелательными" в РФ - британские организации - Общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Open Russia Civic Movement, Open Russia) и правозащитный проект Otkrytaya Rossia. В действующем в России движении подчеркивали, что это другие организации, и статус нежелательных распространяется только на них.

8 февраля правозащитный центр "Мемориал" признал Шевченко политзаключенной. В 2018 году она стала лауреатом премии Фонда Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в 2019 году. 12 июня в Бонне эту награду за нее получила ее дочь Влада.

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    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:05

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