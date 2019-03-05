 Айтишники из бывшего СССР осваивают Берлин | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.03.2019

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Культура и стиль жизни

Айтишники из бывшего СССР осваивают Берлин

Десятки стартапов в немецкой столице созданы молодыми предприимчивыми выходцами из экс-СССР. Корреспондент DW окунулся в берлинскую комьюнити русскоязычных фаундеров.

Берлин

SenMotion, Beats Agency, iq2u, VitalMe, Nona.care… Эти и еще много-много других берлинских стартапов с экзотическими названия на английском языке объединяет одно: все они созданы в немецкой столице предприимчивыми молодыми выходцами из бывшего СССР, так или иначе связанными с IT-технологиями.

И у них есть даже своя сеть общения и обмена опытом - портал Ruhub.de, на котором все тоже по-английски, хотя заявленная цель этой платформы состоит в том, чтобы помочь именно русскоговорящим стартаперам открыть свое дело в Германии и стать успешным на европейском рынке. И периодические собрания, которые организует Ruhub, больше напоминающие вечеринки с пивом и музыкой, тоже проводятся на английском языке.

Кто они, русскоговорящие стартаперы в Берлине? Трудно ли было начать свое дело? И почему даже на своих встречах они говорят между собой по-английски?

Люди определенного круга

Портал Ruhub.de - идея петербуржца Кирилла Тюфанова. Родилась она у него от тоски. "Примерно через год после переезда в Германию я понял, что мне не хватает русскоязычной движухи, - рассказал Кирилл. - Начал искать, но оказалось, что хотя в Берлине полно русских, никаких регулярных встреч, сайта или форума, где можно было бы встретиться и пообщаться с фаундерами, бизнесменами, нет".

Кирилл Тюфанов

Кирилл Тюфанов

А если чего-то нет, говорят стартаперы, надо это создать. Уже на первую организованную Кириллом встречу - meetup - записались свыше ста человек. Но оказалось, что это не совсем та публика, по которой он соскучился - торговля, экспорт-импорт, транспортные услуги, но не IT. И вот тогда Кирилл решил встроить в свой проект своего рода языковой фильтр.

"Эти люди, как правило, не говорят по-английски, и мне захотелось эту публику отсечь, привлечь людей из сферы стартапов, венчурного рынка, и это сработало, - говорит Кирилл. - Были случаи, когда люди приходили, но узнав, что мероприятие проходит на английском языке, сразу уходили".

Такой фильтр, по его словам, позволяет собрать людей определенного круга. И, как выяснилось, круг этот в Берлине весьма широк. На пятый meetup, проходивший в конце февраля, записались уже более 400 человек, а интерес через Facebook проявили еще 600.

Новым дизайнерам нужны новые лица

Официальная часть мероприятия длилась недолго. Три стартапера вкратце представили свои фирмы, ответили на вопросы, а затем началось неформальное общение под пиво с орешками и громкую музыку из динамиков.

Марианна Глассер

Марианна Глассер

Марианна Глассер только-только начинает свое дело, создает модельное агентство Beats Agency. Бизнесом она занималась и в Москве, и в Америке, куда уехала несколько лет назад. Теперь вот в Берлине. Фирму она уже зарегистрировала. Заняло это у нее в интернете минут 5-10, теперь вместе с напарницей ищет подходящие лица и начинающих фотографов, которым нужно развивать свои портфолио.

По оценке Марианны, существующие в Берлине модельные агентства слишком консервативны. Начинающим дизайнерам, которых очень много в немецкой столице, нужны, говорит, современные, молодые лица. "Клиентов у нас уже сейчас значительно больше, чем моделей", - рассказала она корреспонденту DW. А на этой вечеринке Глассер надеется найти веб-девелопера, который помог бы сделать сайт агентства.

Браслет от VitalMe и стельки от Senmotion

София Бурдин - тоже только начинает свое дело. Но профиль у ее фирмы VitalMe совсем другой.

София Бурдин

София Бурдин

"Мы разработали специальный электронный браслет на руку или ногу, который постоянно фиксирует данные жизнедеятельности организма, - рассказала София. - Такой браслет можно применять, например, для младенцев, которые родились не совсем здоровыми, или для пожилых людей, за которыми ухаживают родственники. Информация с браслета в режиме реального времени передается на смартфон".

С медициной связан и стартап, который создал в Берлине переехавший сюда из Латвии Илья Соломоновс. Его SenMotion - это инновационная стелька с датчиками и специальный алгоритм, позволяющий оценивать, диагностировать и корректировать работу опорно-двигательного аппарата человека, будь то спортсмен, пациент, перенесший операцию, или просто пенсионер.

Немецкие фонды инвестируют в идеи

Главное отличие условий создания стартапа в России и в Германии Кирилл Тюфанов видит в доступе к венчурным инвестициям и поддержке раннего бизнеса. Он знает, о чем говорит. Два года назад его петербургский стартап целиком купила одна немецкая фирма и вместе со всем персоналом - около 20 человек - перевезла в Берлин.

"В России такой поддержки в принципе нет, чтобы там получить инвестиции, надо быть резидентом Сколково, - поясняет Кирилл. - А в Германии ты регистрируешь юридическое лицо, и если у тебя есть бизнес-план, то 50 тысяч евро можно получить от немецкого правительства на раскрутку".

В России же выделяемые из бюджета деньги достаются, по его словам, либо "своим" фирмам по блату, либо направляются в первую очередь в госсектор. Кроме того в Германии, по его словам, много венчурных фондов, готовых инвестировать просто в идеи. Дают они, правда, немного - 50-100 тысяч евро - но эти деньги можно потратить, не рискуя оказаться в долговой кабале.

"Инвесторы заранее просчитывают свои риски и понимают, что уж один из 20 стартапов, в которые они вложились, прибыль даст, - говорит Кирилл. - Провал же стартапа - это ожидаемый, а потому не смертельный урон". Причем, к неудачниками инвесторы относятся хорошо, понимая, что у стартапера, имеющего пусть негативный опыт, шансов преуспеть больше, чем у человека, никогда не тратившего чужие деньги.

Коучинг для фаундеров и "инкубаторы" стартапов

Секретами для начинающих бизнесменов поделились и другие собеседники DW.

Илья Соломоновс, в частности, рассказал о том, что в Берлине есть коучинг для начинающих предпринимателей, которые оплачивает государство. Есть полугосударственная консалтинговая фирма Berlin Partner, которая предлагает будущим стартаперам бесплатные консультации на любые темы. Есть инвестиционный банк IBB, выделяющий субсидии на перспективные проекты.

Илья Соломоновс

Илья Соломоновс

Илья, например, начиная свое дело, собрал различных грантов на 480 тысяч евро. Один из них рассчитан на выплату половины зарплаты в течение первого года двум нанятым им IT-специалистам. Еще один грант на 260 тысяч дадут в том случае, если фирма SenMotion создаст семь рабочих мест.

София Бурдин обратила внимание на "инкубаторы" стартапов при берлинских университетах. Студенты имеют возможность представить там свои идеи и получить помощь, в том числе, финансовую на ее реализацию. Такую практику хвалит и Кирилл Тюфанов.

Контекст

Для успешной работы в Германии мало быть хорошим специалистом, нужно уметь адаптироваться к новым условиям жизни. Помогать иностранцам искать работу и осваиваться взялись стартапы. (23.02.2015)

Одна из немецких газет назвала его "самым скромным в мире миллиардером". В начале его карьеры никто даже предположить не мог, что она будет столь блестящей. (22.10.2018)

Каждый год в столице Германии появляются израильские стартапы, а на учебу сюда приезжают сотни, если не тысячи студентов из Израиля. В чем причины такой популярности Берлина? (14.05.2018)

Заняться индивидуальным предпринимательством в Германии проще простого. Оформить разрешение можно уже за 15 евро. DW рассказывает о важнейших шагах на начальном этапе. (08.11.2018)

Он знает людей, которые приехали сюда учиться, получать магистратуру и под свой научный проект получили финансирование от университета, а потом и от государства на создание стартапа. "Чтобы в России ты свой научный проект развил до бизнеса, я такого никогда не встречал", - сказал он.

Немецкий рынок очень консервативен

Но есть и трудности, с которыми сталкиваются русскоговорящие стартаперы в Берлине. Александр Дортманн, имеющий опыт ведения бизнеса в России, Казахстане, а теперь - и в Германии, где он создал детскую студию развития памяти и интеллекта iq2u, называет немецкий рынок очень консервативным, выйти на который с неким совершенно новым продуктом очень трудно.

А еще - проблемы с персоналом. В Казахстане или России, по его оценке, легче найти специалистов нужного профиля и договориться с ними. "Там нет таких преград как, например, минимальная зарплата, - пояснил Александр. - Здесь же надо соблюдать очень защищенные условия труда, и у работника гораздо больше прав, чем у работодателя".

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    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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В Германии составили новый рейтинг вузов, наиболее успешно стимулирующих предпринимательство среди студентов. DW представляет лидеров, занявшие топ-позиции в трех категориях.  

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