 Азербайджан пригрозил нанести удар по армянской АЭС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.07.2020

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Мир

Азербайджан пригрозил нанести удар по армянской АЭС

Стороны армяно-азербайджанского конфликта обменялись угрозами нанести удары по стратегическим объектам - водохранилищу и АЭС.

Мецаморская АЭС в Армении

Мецаморская АЭС в Армении

Азербайджан готов нанести ракетный удар по Мецаморской АЭС в Армении. “Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, находящиеся на вооружении нашей армии, позволяют с высокой точностью поразить Мецаморскую АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении”, - процитировало в четверг, 16 июля, государственное азербайджанское агентство АЗЕРТАДЖ слова начальника пресс-службы министерства обороны страны Вагиф Даргяхлы.

Поводом для угрозы стали заявления армянской стороны о возможности нанесения удара по Мингячевирскому водохранилищу в Азербайджане, что привело бы к затоплению обширных территорий. По словам Даргяхлы, Армения не способна нанести удар по водохранилищу из-за рельефа местности, укреплений объекта и находящихся у Азербайджана средств ПВО.

Новое обострение

Новое обострение армяно-азербайджанского конфликта началось 12 июля, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона Нагорный Карабах. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Армянское оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

В начале 1990-х годов Азербайджан в результате конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой был установлен в мае 1994 года.

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    Давний конфликт

    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

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    10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

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    Война и беженцы

    В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

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    Международные посредники в урегулировании конфликта

    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

  • Дорожный указатель на армянском языке

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    Территория спора

    Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

  • Памятник в Нагорном Карабахе

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    Напоминание о войне

    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

  • Военная техника недалеко от границы с Ираном

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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