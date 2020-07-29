Азербайджан и Турция проводят совместные маневры

Азербайджан и Турция в среду, 29 июля, приступили к проведению совместных широкомасштабных маневров. В министерстве обороны Азербайджана подтвердили прибытие турецких военных. В свою очередь министр обороны Армении Давид Тоноян подчеркнул, что важно не допустить провокаций в непосредственной близости от армянских границ.

Как указывали в азербайджанском оборонном ведомстве, в период с 1 по 5 августа маневры с привлечением сухопутных войск проходят в Баку и Нахичевани, а с 29 июля по 10 августа с участием военной авиации - в Баку, Нахичевани, Гяндже, Кюрдамире и Евлахе.

По данным информагентств, в 2013 году Баку и Анкара провели семь совместных учений, в минувшем году их число практически удвоилось.

Глава Минобороны Армении: Важно не допустить провокаций

Глава армянского Минобороны Давид Тоноян подчеркнул, что, "с военной точки зрения, тактический характер азербайджано-турецких учений не вызывает озабоченность", однако важно, чтобы они не превратились в "провокационные действия" в непосредственной близости к границам Армении, оборонным объектам и другой инфраструктуре.

Столкновения на границе

С 12 июля на границе Армении и Азербайджана продолжаются вооруженные столкновения. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. Обе стороны сообщали о погибших военнослужащих. С 17 июля обстановка, по оценкам обеих сторон, относительно спокойная, но сообщения об обстрелах в районе границы и у линии соприкосновения в Нагорном Карабахе поступали регулярно.

Минобороны Армении 27 июля сообщило о гибели армянского военнослужащего в результате снайперского огня со стороны азербайджанских военных. В свою очередь, по данным Минобороны в Баку, вооруженные силы Армении за сутки нарушили режим прекращения огня 45 раз.

Говоря о ситуации на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения между Карабахом и Азербайджаном, министр обороны Армении Тоноян отметил важную роль России, США и Франции в разрядке напряженности и продолжении переговорного процесса с участием сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Конфликт из-за Нагорного Карабаха

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года. В ходе войны Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой ,с одной стороны, и Азербайджаном, с другой стороны, был установлен в мае 1994 года. Переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Смотрите также:

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Давний конфликт Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Начало военных действий в Карабахе 10 декабря 1991 года в самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике прошел так называемый референдум о независимости. Азербайджанское меньшинство бойкотировало голосование. Референдум не был признан международным сообществом. Межнациональная конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Война и беженцы В ходе вооруженного межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами погибли, по некоторым данным, более 30 000 человек. Сотни тысяч беженцев из обеих стран были вынуждены покинуть родные места.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Международные посредники в урегулировании конфликта После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Территория спора Дорожный указатель на армянском языке (фото 2014 года) расположен на трассе, ведущей в город Степанакерт - столицу самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. У города есть и второе название на азербайджанском языке - Ханкенди. Международное сообщество не признает НКР и рассматривает регион как часть Азербайджана. Армения это отрицает.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Напоминание о войне В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Эскалация карабахского конфликта В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Роль и позиция России по Карабаху Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Болевые точки Нагорного Карабаха В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа Нагорный Карабах - замороженный конфликт? Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока. Автор: Наталья Позднякова

