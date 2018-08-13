Азербайджанский оппозиционер Ильгар Мамедов вышел на свободу. О соответствующем решении суда в Баку в понедельник, 13 августа, сообщил адвокат политика Фуад Агаев.

Оставшийся срок заменен двухлетным условным заключением. Оппозиционеру запрещено покидать страну. Защита намерена добиваться полного освобождения Мамедова, подчеркнул его адвокат.

Дело без правовой основы

Ильгар Мамедов, лидер движения "Республиканская альтернатива", намеревавшийся принять участие в выборах президента Азербайджана, был арестован 4 февраля 2013 года. В марте 2014 года он был осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в разжигании массового насилия.

В том же году Европейский суд по правам человека решил, что уголовное дело Мамедова не имело никакой правовой основы, и было направлено на то, чтобы заставить его прекратить критиковать власти в Баку. 4 декабря 2014 года Комитет министров Совета Европы потребовал немедленного освобождения оппозиционера, но это требование так и не было выполнено.

Правозащитная организация Amnesty International назвала дело Мамедова "символом той несправедливости и жестоких репрессий, с которыми сталкиваются критики правительства".

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