 Азербайджанский оппозиционер Ильгар Мамедов вышел на свободу | Новости из Германии о Европе | DW | 13.08.2018

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Европа

Азербайджанский оппозиционер Ильгар Мамедов вышел на свободу

Суд в Баку заменил оставшийся срок двумя годами условного заключения. Защита Мамедова намерена добиться полного освобождения лидера движения "Республиканская альтернатива".

Ильгар Мамедов выходит на свободу 13 августа 2018 года

Ильгар Мамедов выходит на свободу

Азербайджанский оппозиционер Ильгар Мамедов вышел на свободу. О соответствующем решении суда в Баку в понедельник, 13 августа, сообщил адвокат политика Фуад Агаев.

Контекст

По оценке правозащитных организаций, власти в Баку ужесточили репрессии против инакомыслящих, чтобы ничто не омрачило проведение в стране двух крупных спортивных мероприятий. (29.09.2014)

Европейские власти отмечают, что Баку не выполнил решение ЕСПЧ об освобождении Ильгара Мамедова. В Совете Европе указали, что последствия такого шага нельзя недооценивать. (20.11.2016)

Оставшийся срок заменен двухлетным условным заключением. Оппозиционеру запрещено покидать страну. Защита намерена добиваться полного освобождения Мамедова, подчеркнул его адвокат.

Дело без правовой основы

Ильгар Мамедов, лидер движения "Республиканская альтернатива", намеревавшийся принять участие в выборах президента Азербайджана, был арестован 4 февраля 2013 года. В марте 2014 года он был осужден на 7 лет лишения свободы по обвинению в разжигании массового насилия.

В том же году Европейский суд по правам человека решил, что уголовное дело Мамедова не имело никакой правовой основы, и было направлено на то, чтобы заставить его прекратить критиковать власти в Баку. 4 декабря 2014 года Комитет министров Совета Европы потребовал немедленного освобождения оппозиционера, но это требование так и не было выполнено.

Правозащитная организация Amnesty International назвала дело Мамедова "символом той несправедливости и жестоких репрессий, с которыми сталкиваются критики правительства".

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