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Адриатическое море

24.10.2015+++ epa04994063 Montenegrin riot police officers take position during clashes with anti-government protesters in the capital Podgorica, Montenegro, 24 October 2015. Police fired tear gas to disperse several thousand people who rallied demanding the resignation of Prime Minister Milo Djukanovic, the third such clash in a week. EPA/BORIS PEJOVIC +++ Copyright: picture-alliance/dpa/B. Pejovic

Комментарий: Маленькая Черногория в большой игре 28.10.2015

Еще одна страна Европы на пути к испытанию на прочность? Если Черногории предложат вступить в НАТО, может повториться то, что нам знакомо на примере Украины, считает Драгослав Дедович.
Passengers arrive on the Italian Navy's vessel San Giorgio after the car ferry Norman Atlantic caught fire in waters off Greece December 29, 2014 in this handout photo provided by Marina Militare. Rescue teams working through the night have pulled 265 people off a stricken car ferry which caught fire off the coast of Greece but more than 200 are stranded on board, the Italian navy said on Monday. REUTERS/Marina Militare/Handout via Reuters (GREECE - Tags: DISASTER MARITIME) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

Десятки пассажиров парома Norman Atlantic все еще не найдены 30.12.2014

Предполагается, что число жертв пожара на борту парома Norman Atlantic будет расти, так как списки пассажиров могли оказаться неполными. Десятки пассажиров по-прежнему не найдены.
epa04541766 A handout photograph provided by Marina Militare (Italian Navy) shows the rescue operations of the ferry Norman Atlantic on fire in the Adriatic Sea, 28 December 2014. The fire started in the ship's garage and was quickly spreading through the ship.The Norman Atantic ferry departed from Greece en route to the Italian port of Ancona. EPA/ITALIAN MARINA MILITARE / HANDOUT +++ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING - NO TV+++ HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES/NO ARCHIVES

В Адриатическом море завершилась эвакуация с горевшего парома 29.12.2014

Представители итальянского флота сообщили, что закончили эвакуацию пассажиров и экипажа с горевшего парома Norman Atlantic. Капитан покинул судно последним.
The car ferry Norman Atlantic is pictured on the way to Brindisi harbour after it caught fire in waters off Greece December 29, 2014 in this handout photo provided by Marina Militare. Rescue teams working through the night have pulled 265 people off a stricken car ferry which caught fire off the coast of Greece but more than 200 are stranded on board, the Italian navy said on Monday. REUTERS/Marina Militare/Handout via Reuters (GREECE - Tags: DISASTER TPX IMAGES OF THE DAY MARITIME) ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THE AUTHENTICITY, CONTENT, LOCATION OR DATE OF THIS IMAGE. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS

Число жертв среди пассажиров парома в Адриатическом море выросло до пяти 29.12.2014

Министр морского флота Греции подтвердил информацию о пяти погибших в результате аварии на пароме Norman Atlantic близ Корфу. Между тем уже спасены более 390 человек.
Passengers among 49 survivors evacuated from the burning ferry Norman Atlantic arrive aboard the Singapore-flagged cargo container ship Siprit of Piraeus to the harbor of Bari on December 29, 2014. Rescuers battled in the dark to save hundreds of passengers still trapped on a burning Italian ferry adrift off Albania in the early hours of December 29, as coastguards reported one man had died in the high-seas drama. AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE (Photo credit should read FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images)

Первые спасенные пассажиры парома Norman Atlantic прибыли в порт Бари 29.12.2014

Находившийся неподалеку от парома контейнеровоз доставил 49 пассажиров в Италию. На борту Norman Atlantic, пострадавшего от пожара, еще находятся 188 человек.
Fire fighting tug boats douche the burning car ferry Norman Atlantic in south Adriatic sea December 28, 2014. Hundreds of passengers were trapped on the ferry off Greece on Sunday, pleading to be rescued by a flotilla of nearby ships that battled storm conditions in open water to try to reach them. The Greek coastguard said 150 people had been saved from the Italian-registered Norman Atlantic, which was carrying almost 500 passengers and crew when it sent a distress signal after fire broke out on its lower deck. REUTERS/Skai TV (GREECE - Tags: MARITIME DISASTER) NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. GREECE OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN GREECE

Ситуация на пароме в Адриатическом море под контролем 28.12.2014

С парома в Адриатическом море, на котором произошел пожар, эвакуирован 221 человек, еще 256 остаются на борту. Официальные источники подтвердили сообщение об одном погибшем.
The car ferry Norman Atlantic burns in waters off Greece in this still image from video December 28, 2014. Hundreds of passengers were trapped on the ferry off Greece on Sunday, pleading to be rescued by a flotilla of nearby ships that battled storm conditions in open water to try to reach them. The Greek coastguard said 150 people had been saved from the Italian-registered Norman Atlantic, which was carrying almost 500 passengers and crew when it sent a distress signal after fire broke out on its lower deck. REUTERS/Skai TV via Reuters TV (GREECE - Tags: MARITIME DISASTER) NO SALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. GREECE OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN GREECE

СМИ сообщили о первой жертве пожара на борту парома в Адриатическом море 28.12.2014

По данным греческого министерства морского флота, среди пассажиров The Norman Atlantic - 234 гражданина Греции, 22 итальянца, 18 немцев и двое россиян. Cпасательную операцию затрудняют плохие метеоусловия.
Norman Atlantic (Norman Atlantic, vormals Scintu) ist eine griechische Fähre. Sie gehört der Reederei ANEK und wird in der Adria eingesetzt. Am 28. Dezember 2014 havarierte das Schiff. Die Fähre war von Igoumenitsa nach Ancona mit 411 Passagieren und 56 Besatzungsmitgliedern unterwegs. Gegen drei Uhr früh brach auf einem der Autodecks ein Feuer aus.[1] Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Norman_Atlantic Foto: DW-TV

Спасение пассажиров горящего в Адриатике парома затрудняет шторм 28.12.2014

Пока удалось эвакуировать лишь около 150 человек. Сотни пассажиров все еще находятся на горящем судне. Среди них предположительно есть граждане Германии.
A strong storm hovers off Venice on August 26, 2012. AFP PHOTO / TIZIANA FABI (Photo credit should read TIZIANA FABI/AFP/GettyImages)

В Адриатическом море горит пассажирский паром 28.12.2014

Пожар произошел около пяти часов утра в гаражном отделении. На борту парома находятся 466 человек. К месту бедствия направлены вертолет и спасательные суда.

Хорватия: как нефть и газ стали важнее туризма и экологии 28.01.2014

Хорватия делает ставку на добычу нефти и газа на дне Адриатического моря. Загреб надеется выйти из кризиса благодаря "черному золоту". Однако добыча нефти и газа может нанести ущерб экологии и туризму.

"Геофактор": Миграция по-баварски - добро пожаловать, или Беднякам вход воспрещен 17.01.2014 17.01.2014

Хорватия хочет добывать нефть в Адриатическом море. Система сортировки мусора работает в Германии, как часы. Китайцы скупают недвижимость в Португалии.

Хорватия: нефть и газ против туризма (10.01.2014) 10.01.2014

Хорватия делает ставку на добычу нефти и газа на дне Адриатического моря. Загреб надеется выйти из кризиса благодаря черному золоту. Однако добыча нефти и газа может нанести ущерб экологии и туризму.
Bilder von der Erdgaskompressorenstation BAR in der Region Winniza in der Westukraine. Copyright: Ukrtransgaz. Der Betreiber der ukrainischen Gaspipeline Ukrtransgaz stellt uns die Bilder zur Verfügung. Eine schriftliche Erklärung liegt vor. Die Bilder wurden im April 2012 aufgenommen.

Киев и Брюссель согласовали новый маршрут поставок газа через Венгрию 25.10.2013

В реализации проекта Адриатического газового коридора примут участие Загреб, Будапешт и Киев. Украинский министр энергетики парафировал трехстороннее соглашение.
Titel: Hotel The Queen of Montenegro Schlagworte: Kasino, Hotel, Montenegro, Budva Wer hat das Bild gemacht?: Filip Slavkovic Wann wurde das Bild gemacht?: 11.09.2009 Wo wurde das Bild aufgenommen?: Dorf Becici, Stadt Budva, Montenegro Bei welcher Gelegenheit/in welcher Situation wurde das Bild aufgenommen?: Reportagerecherche zum Thema Russische Kasinos in Montenegro Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen?: Blick von der Terasse auf das Hotel mit den Schriften Hotel und Casino darauf In welchem Zusammenhang soll das Bild/sollen die Bilder verwendet werden?: Artikel Montenegro Kasinos

Российский игровой бизнес перемещается в Черногорию 17.09.2009

Игорный бизнес России ищет новые места прописки за рубежом. Одной из стран, которые не прочь приютить у себя российских "игровиков", стала Черногория. Однако не все черногорцы рады такому развитию событий.
Chinese movie star Gong Li waves as she poses at the Festival Palace in Cannes, France in this May 14, 1996 file photo. Li, known for graceful and sensitive performances in internationally acclaimed Chinese films, has been selected to head the Venice Film Festival jury. Her films includeRed SorghumRaise the Red Lanter andFarewell My Concubine

Венецианский кинофестиваль: в ожидании чуда 02.08.2002

Голливудские звезды, лауреаты Оскаров и мэтры авторского кинематографа из Европы и Азии ожидаются в этом году на Адриатическом побережье Италии, где с 29 августа по 8 сентября пройдет 59-й Венецианский кинофестиваль.
Split coastline, Croatia, aerial

Хорватские курорты 24.04.2002

Дешево и комфортно можно отдохнуть на Адриатическом побережье Хорватии. В то же время туристическая отрасль страны рассчитывает заработать на приёме иностранных гостей не менее четырёх с половиной миллиардов евро.