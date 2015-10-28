Адриатическое море

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Еще одна страна Европы на пути к испытанию на прочность? Если Черногории предложат вступить в НАТО, может повториться то, что нам знакомо на примере Украины, считает Драгослав Дедович.
Предполагается, что число жертв пожара на борту парома Norman Atlantic будет расти, так как списки пассажиров могли оказаться неполными. Десятки пассажиров по-прежнему не найдены.
Представители итальянского флота сообщили, что закончили эвакуацию пассажиров и экипажа с горевшего парома Norman Atlantic. Капитан покинул судно последним.
Министр морского флота Греции подтвердил информацию о пяти погибших в результате аварии на пароме Norman Atlantic близ Корфу. Между тем уже спасены более 390 человек.
Находившийся неподалеку от парома контейнеровоз доставил 49 пассажиров в Италию. На борту Norman Atlantic, пострадавшего от пожара, еще находятся 188 человек.
С парома в Адриатическом море, на котором произошел пожар, эвакуирован 221 человек, еще 256 остаются на борту. Официальные источники подтвердили сообщение об одном погибшем.
По данным греческого министерства морского флота, среди пассажиров The Norman Atlantic - 234 гражданина Греции, 22 итальянца, 18 немцев и двое россиян. Cпасательную операцию затрудняют плохие метеоусловия.
Пока удалось эвакуировать лишь около 150 человек. Сотни пассажиров все еще находятся на горящем судне. Среди них предположительно есть граждане Германии.
Пожар произошел около пяти часов утра в гаражном отделении. На борту парома находятся 466 человек. К месту бедствия направлены вертолет и спасательные суда.
Хорватия делает ставку на добычу нефти и газа на дне Адриатического моря. Загреб надеется выйти из кризиса благодаря "черному золоту". Однако добыча нефти и газа может нанести ущерб экологии и туризму.
Хорватия хочет добывать нефть в Адриатическом море. Система сортировки мусора работает в Германии, как часы. Китайцы скупают недвижимость в Португалии.
Хорватия делает ставку на добычу нефти и газа на дне Адриатического моря. Загреб надеется выйти из кризиса благодаря черному золоту. Однако добыча нефти и газа может нанести ущерб экологии и туризму.
В реализации проекта Адриатического газового коридора примут участие Загреб, Будапешт и Киев. Украинский министр энергетики парафировал трехстороннее соглашение.
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