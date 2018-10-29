 ″Адмирал Кузнецов″ обещают вернуть в состав ВМФ России в 2021 году | Новости из Германии о России | DW | 30.10.2018

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Россия

"Адмирал Кузнецов" обещают вернуть в состав ВМФ России в 2021 году

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения при выходе из плавучего дока. В Объединенной строительной корпорации заверяют, что повреждения не повлияют на сроки ремонта корабля.

Тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"

Российский авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" вернут в состав ВМФ России в установленный срок в 2021 году, несмотря на повреждения, полученные в результате инцидента с плавучим доком на судоремонтном заводе в Мурманске в ночь на вторник, 30 октября. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Контекст

Следующий к берегам Сирии авианосец "Адмирал Кузнецов", задымивший пролив Ла-Манш, в Сети уже прозвали "авианосцем курильщика". Карикатурист Сергей Елкин представил себе, как принималось решение об отправке корабля. (25.10.2016)

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"Никаких угроз, которые могли бы повлиять на сроки сдачи корабля нет", - заверил он. По словам Рахманова, в результате падения крана авианосец получил повреждение борта выше ватерлинии, но оно не критичное. "Есть рваное отверстие размером четыре на пять метров. Очевидно, что когда 70-тонный кран падает на палубу, такое повреждение может произойти. Все эти повреждения мы считаем незначительными. Они укладываются в обычную практику корпусного ремонта", - сказал Рахманов, добавив, что ОСК подаст иск к "Роснефти" на сумму причиненного ущерба.

Затонувший док

Глава корпорации сообщил, что водолазы на всякий случай проверят, нет ли у "Адмирала Кузнецова" повреждений ниже ватерлинии. Он также сказал, что пока неизвестно, будет ли поднят плавучий док, затонувший при выходе из него авианосца. По словам Рахманова, сначала водолазы должны проверить, в каком состоянии находится затонувшее оборудование. Он также сослался за большие глубины возле причала и дороговизну возможной операции по подъему дока грузоподъемностью 80 тысяч тонн.

Самый большой в России плавучий док ПД-50 в Мурманске затонул в ночь на вторник, 30 октября, когда из него выходил авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". При затоплении дока в воде оказались четверо рабочих. Состояние одного из них оценили как тяжелое, еще троих - как средней степени тяжести. В результате инцидента также упали два башенных крана, причем один из них - на палубу "Адмирала Кузнецова".

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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