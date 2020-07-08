Адвокат назвал предъявленные Ивану Сафронову обвинения неконкретными

Советнику главы "Роскосмоса", бывшему журналисту Ивану Сафронову предъявлены обвинения в государственной измене. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов в понедельник, 13 июля, отметив, что в предъявленном обвинении много неясностей. "Понять обвинение нельзя в виду его неконкретности и абсолютной нормативной размытости", - заявил Павлов в интервью телеканалу "Дождь" и другим журналистам.

Он пояснил, что "ничего нового защите предъявлено не было", так как текст постановления о привлечении в качестве обвиняемого полностью совпадает с предоставленным ранее документом о возбуждении уголовного дела. По словам адвоката, "государственной тайны в этом деле нам до сих пор не показали", и следствию будет задан ряд вопросов, чтобы узнать подробности обвинения.

Адвокат Иван Павлов (фото из архива)

Защите Ивана Сафронова не предоставили улики

Так, в обвинении говорится только, что Сафронов в 2017 году по заданию чешской разведки собрал некую секретную информацию, которую затем ей передал, рассказал Павлов. Он предположил, что подробности скрываются, чтобы "была неочевидной связь между обвинением и журналистской деятельностью" Сафронова. Если будет видна эта связь, у журналистского сообщества появится больше вопросов к следствию, продолжил адвокат.

"Уникальность дела Ивана Сафронова в том, что защите и суду не были предоставлены улики", - приводит слова Павлова агентство "Интерфакс". Юрист также отметил, что в постановлении об обвинении нет данных о том, что Сафронов получил вознаграждение от чешской спецслужбы.

Дело Ивана Сафронова

Бывший журналист газет "Коммерсант" и "Ведомости" был задержан и арестован 7 июля. Обвинения, по данным "Коммерсанта", строятся на данных Службы внешней разведки, следившей за перепиской журналиста. Сафронов отрицает вину и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

10 июля стало известно о блокировке банковских счетов Сафронова, а также его матери, сестры и ее мужа. Павлов расценил эти действия как "давление на обвиняемого и попытку оградить возможности для защиты".

13 июля перед СИЗО "Лефортово" в Москве прошли одиночные пикеты в поддержку Сафронова, в ходе которых был задержан ряд журналистов.

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