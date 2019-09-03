 Адвокат Азара требует проверки задержавших его полицейских | Новости из Германии о России | DW | 03.09.2019

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Россия

Адвокат Азара требует проверки задержавших его полицейских

Журналиста Илью Азара задержали и увезли в ОВД от двухлетней дочки, которая осталась дома одна. Дверь в квартиру была открыта.

Задержание Ильи Азара

Адвокат журналиста Ильи Азара Татьяна Молоканова в ночь на вторник, 3 сентября, обратилась в прокуратуру Москвы с требованием провести проверку полицейских, оставивших двухлетнюю дочь Азара одной в квартире после задержания ее отца.

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"Несмотря на неоднократное информирование полицейских о малолетнем ребенка, который спал, предложении дождаться супругу или иного близкого родственника, полицейские проигнорировали указанную информацию, вывели Азара И.В. из квартиры, посадили в полицейский автомобиль и доставили в Красносельский ОВД по делу об административном правонарушении. Тем самым сотрудники полиции оставили малолетнего ребенка в опасности", - написала Молоканова в своем обращении, опубликованном в телеграм-канале правозащитной группы "Агора".

"Я пока не могу найти нужных слов, чтобы передать всю ту ярость, что я испытываю", - написала после инцидента жена Ильи Азара Екатерина Кузнецова в своем Facebook. "Я приехала домой, и нашла квартиру открытой, а ребенка мирно спящего в своей кровати. Одного. Это довольно страшно", - сообщила она.

На Азара составили протокол за повторное нарушение правил массовых акций. Речь идет об участии журналиста в несогласованном шествии против политических репрессий и за честные выборы 31 августа. По этому делу вечером 2 сентября были задержаны также Любовь Соболь и Николай Ляскин. Все трое были позже отпущены на свободу.

В ходе акции 31 августа задержаний не было. По информации московской полиции, всего в мероприятии приняли участие 750 человек. По данным оппозиции, к шествию на его пике присоединились тысячи митингующих.

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