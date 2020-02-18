Адвокаты всех осужденных по делу "Сети" обжаловали приговор

Адвокаты еще трех осужденных по так называемому делу "Сети" подали во вторник, 18 февраля, апелляции на приговор Приволжского окружного военного суда. Апелляционные жалобы направили Константин Карташов, адвокат осужденного на 13 лет Максима Иванкина, Александр Федулов, представляющий интересы Василия Куксова, которого приговорили на 9 лет колонии, и Станислав Фоменко, защитник Андрея Чернова, осужденного на 14 лет колонии.

"Интерфакс" сообщает, что ранее приговор обжаловали адвокаты Дмитрия Пчелинцева, Михаила Кулькова, Ильи Шаруского и Армана Сангынбаева. Они были приговорены к 18, 10, 16 и 6 годам лишения свободы, соответственно.

Сванидзе: СПЧ потребует пересмотреть дело "Сети"

Совет при президенте по правам человека намерен обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием вернуться к рассмотрению дела, заявил член совета Николай Сванидзе. По его словам, многие его коллеги поддержали обращение. Правда, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что реакция СПЧ на дело "Сети" возможна только после изучения советов судебных материалов.

Накануне, глава партии "Справедливая Россия"Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и в Верховный суд РФ с требованием предоставить информацию о ходе следствия и "опровергнуть домыслы о применении физического насилия" в отношении обвиняемых или "признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры".

Президента Путина информируют о реакции на приговор по делу "Сети"

Президента России Владимира Путина информируют о реакции на приговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, но Путин не комментирует решение суда. Песков отметил, что "нужно дождаться результатов апелляции". Президент, по словам Пескова, в курсе и публикаций о пытках, о которых говорили обвиняемые в ходе процесса. Эти сообщения, говорит Песков, тоже должны обсуждаться в рамках апелляции.

Приволжский окружной военный суд в Пензе 10 февраля признал семерых фигурантов виновными в участии в "террористическом сообществе", несмотря на протест общественности. Приговор вызвал волну возмущения в самых разных кругах. С открытыми письмами выступили деятели культуры, книготорговцы, правозащитники и политики. 14 февраля у здания ФСБ прошла серия одиночных пикетов в поддержку осужденных по делу "Сети".

Смотрите также:

Смотреть видео 01:38 Поделиться О новом движении "Матери против политических репрессий" Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3SWD9 "Матери против политических репрессий": за детей и все общество в целом