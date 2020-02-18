 Адвокаты всех осужденных по делу ″Сети″ обжаловали приговор | Новости из Германии о России | DW | 18.02.2020

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Россия

Адвокаты всех осужденных по делу "Сети" обжаловали приговор

Защитники всех семерых фигурантов, приговоренных ранее к длительным срокам заключения, подали апелляционные жалобы на приговор Приволжского окружного военного суда.

Одиночный пикет у ФСБ в поддержку осужденных по делу Сети

Одиночный пикет у ФСБ в поддержку осужденных по делу "Сети"

Адвокаты еще трех осужденных по так называемому делу "Сети" подали во вторник, 18 февраля, апелляции на приговор Приволжского окружного военного суда. Апелляционные жалобы направили Константин Карташов, адвокат осужденного на 13 лет Максима Иванкина, Александр Федулов, представляющий интересы Василия Куксова, которого приговорили на 9 лет колонии, и Станислав Фоменко, защитник Андрея Чернова, осужденного на 14 лет колонии.

"Интерфакс" сообщает, что ранее приговор обжаловали адвокаты Дмитрия Пчелинцева, Михаила Кулькова, Ильи Шаруского и Армана Сангынбаева. Они были приговорены к 18, 10, 16 и 6 годам лишения свободы, соответственно.

Сванидзе: СПЧ потребует пересмотреть дело "Сети"

Совет при президенте по правам человека намерен обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием вернуться к рассмотрению дела, заявил  член совета Николай Сванидзе. По его словам, многие его коллеги поддержали обращение. Правда, председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что реакция СПЧ на дело "Сети" возможна только после изучения советов судебных материалов. 

Контекст

Накануне, глава партии "Справедливая Россия"Сергей Миронов направил обращения в Генпрокуратуру и в Верховный суд РФ с требованием предоставить информацию о ходе следствия и "опровергнуть домыслы о применении физического насилия" в отношении обвиняемых или "признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры".

Президента Путина информируют о реакции на приговор по делу "Сети"

Президента России Владимира Путина информируют о реакции на приговор, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, но Путин не комментирует решение суда. Песков отметил, что "нужно дождаться результатов апелляции". Президент, по словам Пескова, в курсе и публикаций о пытках, о которых говорили обвиняемые в ходе процесса. Эти сообщения, говорит Песков, тоже должны обсуждаться в рамках апелляции. 

Приволжский окружной военный суд в Пензе 10 февраля признал семерых фигурантов виновными в участии в "террористическом сообществе", несмотря на протест общественности. Приговор вызвал волну возмущения в самых разных кругах. С открытыми письмами выступили деятели культуры, книготорговцы, правозащитники и политики. 14 февраля у здания ФСБ прошла серия одиночных пикетов в поддержку осужденных по делу "Сети".

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

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    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

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Адвокат Бирюкова - депутату Хоркиной в "Немцова.Интервью": Нельзя сравнивать пытки в российских тюрьмах с Гуантанамо  

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