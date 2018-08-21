Агнешка Холланд об Олеге Сенцове: "Он не умрет молча"

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в 2015 году в России на 20 лет колонии строгого режима по делу "крымских террористов", объявил бессрочную голодовку, которая продолжается уже 100 дней. Олег Сенцов утверждает, что он невиновен. Международная правозащитная организация Amnesty International говорит в этой связи о "несправедливом судебном процессе и политически мотивированных обвинениях". Европейская киноакадемия (EFA) также убеждена в невиновности украинского коллеги и неоднократно требовала его освобождения. Президент Европейской киноакадемии, польский режиссер и сценарист Агнешка Холланд, рассказала в интервью DW о том, почему европейские кинематографисты требуют освобождения Олега Сенцова, какие есть у Академии возможности повлиять на его судьбу, и как она лично оценивает шансы украинского режиссера выйти на свободу и хотя бы остаться в живых.

DW: Олег Сенцов голодает с 14 мая. У вас есть актуальная информация о его самочувствии?

Агнешка Холланд: Нет, такой информации у меня нет. Мы надеялись, что последует какая-то реакция на встречу Ангелы Меркель и Владимира Путина. Но пока ничего не произошло… Ничего нового о состоянии Олега Сенцова нам не известно. Все пытаются как-то повлиять на ситуацию: Европейский Союз, правительство Германии, Эммануэль Макрон. Но, похоже, что Владимир Путин не хочет казаться добрым. Он хочет, чтобы Олег попросил о милости, хочет унизить его. И если Олег не будет унижаться, не будет просить прощения за преступления, которых он не совершал, то Путин позволит ему умереть.

- На прошлой неделе Кремль отклонил ходатайство матери Олега Сенцова о помиловании.

- Именно. Кремль ждет от Олега просьбы о помиловании, ссылаясь при этом на правила. Но это не правда. Нет таких правил. В процессах против Pussy Riot и Ходорковского были ходатайства о помиловании, которые поступали не от самих обвиняемых. Потому что прошение о помиловании означает признание вины, а Олег всегда настаивал на том, что он невиновен. Amnesty International и другие организации также говорят о том, что он не совершал преступлений, в которых его обвиняют. Получается замкнутый круг.

Агнешка Холланд и Александр Сокуров на церемонии вручения премий European Film Awards - 2017. Российский режиссер также просил Владимира Путина освободить Олега Сенцова.

Олег, разумеется, не попросит о пощаде и не согласится на освобождение, если другие политзаключенные останутся в российских тюрьмах. Но Путин не считает нужным делать символические жесты, чтобы показать миру, что он не безжалостный и жестокий правитель. Не видит необходимости и не делает. Все его решения продиктованы политическими интересами. Запад не представляется Путину достаточно сильным, чтобы опасаться от него наказания за подобные действия. Поэтому, что касается Олега Сенцова, то я настроена весьма пессимистично. С другой стороны, все находится в руках одного человека, который может быть весьма непредсказуемым.

- Вы упомянули, что Олег Сенцов требует освобождения всех политических заключенных из Украины.

- Да, голодовка Олега - это не только протест против его тюремного заключения, но и против лишения свободы всех украинцев, оказавшихся по политическим мотивам в российских тюрьмах. Большинство из них - просто заложники политической ситуации. Они не совершали преступлений, в которых их обвиняют. Олег демонстрирует с ними солидарность, зная, что он будет услышан. Он режиссер, у него друзья в разных странах, он член Европейской киноакадемии. По крайней мере, он не умрет молча. Его сопротивление отчасти является самопожертвованием в пользу тех, у кого нет его степени известности. Так он надеется пролить свет на положение политических заключенных из Украины, которые были похищены и увезены в Россию или арестованы в России.

- Европейская киноакадемия несколько раз выступала с требованиями немедленного освобождения Олега Сенцова. Был открыт также банковский счет для сбора пожертвований на покрытие судебных издержек и помощь его детям. Планируются ли еще какие-то действия со стороны Академии?

- Мы ждем, что будет дальше, наши возможности ограничены. Мы можем писать открытые письма и проводить акции протеста, что мы и делали уже много раз на кинофестивалях и на наших собственных мероприятиях. Европейская киноакадемия через ее участников имеет контакты и с правительственными кругами в разных странах. Мы пытаемся использовать наше влияние на местных политиков. Мы собираем деньги. Мы используем социальные медиа для распространения информации о положении Олега, чтобы как можно больше людей знали о его судьбе, чтобы заручиться поддержкой. Это все, что мы можем сделать. Мы не можем изменить решение тирана. Нам остается только молиться, чтобы все это возымело эффект, и надеяться, что еще не слишком поздно.

- Вы по-прежнему твердо убеждены в том, что общественное давление в случае с Олегом Сенцовым поможет?

- Я не знаю другого пути. Самое лучшее - это общественное и дипломатическое давление одновременно. Такая смесь в прошлом оказывалась наиболее эффективной. Кроме того, самому Олегу важно знать, что мы его не забыли, что люди в разных странах о нем думают, пытаются ему помочь. И, кроме того, это еще и своего рода моральное заявление: мы не бросим на произвол судьбы нашего коллегу, который попал в беду и незаконно арестован. Мы делаем это также для себя, чтобы не чувствовать себя абсолютно бессильными.

Известный польский режиссер и сценарист Агнешка Холланд с 2014 года возглавляет Европейскую киноакадемию (EFA), основанную в 1988 году для продвижения европейского кинематографа в мире и объединяющую ныне более 3000 европейских кинематографистов.

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