Автору доклада о допинге в РФ Макларену вручили миллионный иск

Бывший президент Федерации гребного спорта России Владимир Бут и несколько спортсменов вручили канадскому юристу Ричарду Макларену, который стал автором доклада о допинге в российском спорте, иск о защите чести и достоинства. Видеоролик, на котором показано личное вручение документа Макларену, появился в соцсетях в среду, 23 января. На самом деле иск был подан в канадский суд еще в июле 2018 года, но для начала производства по этому делу законы страны требуют личного вручения иска.

"Мне надоело смотреть, как все кому ни лень что-то додумывают, приводят малопроверенные факты, теории, пытаются вытирать о нас ноги, а мы грустно смотрим на все это", - заявил Бут, добавив, что история с иском "может затянуться на срок до двух лет", и он "не ждет быстрой реакции от Макларена". Сумма иска составляет 6 млн канадских долларов (4 млн евро).

Между тем нынешний президент Федерации гребного спорта РФ Алексей Свирин заявил, что спортсмены сборной страны по гребле в подаче иска не участвовали. "В прошлом году была история, что некоторые спортсмены сборной участвуют в этом, но я могу сказать, что спортсмены национальной команды в этой истории не участвуют", - заявил Свирин. Сам Бут отказался называть имена спортсменов, фигурирующих в иске.

В 2014 году Ричард Макларен был назначен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В своем докладе он возложил вину за ситуацию с допингом в том числе на ряд российских государственных органов. Позднее Макларен заявлял и о применении допинга в российском футболе.

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