 Автору доклада о допинге в РФ Макларену вручили миллионный иск | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2019

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Мир

Автору доклада о допинге в РФ Макларену вручили миллионный иск

Ричард Макларен был автором доклада о государственной системе допинга в России. Бывший президент Федерации гребного спорта РФ вручил ему иск о защите чести и достоинства.

Ричард Макларен

Ричард Макларен

Бывший президент Федерации гребного спорта России Владимир Бут и несколько спортсменов вручили канадскому юристу Ричарду Макларену, который стал автором доклада о допинге в российском спорте, иск о защите чести и достоинства. Видеоролик, на котором показано личное вручение документа Макларену, появился в соцсетях в среду, 23 января. На самом деле иск был подан в канадский суд еще в июле 2018 года, но для начала производства по этому делу законы страны требуют личного вручения иска.

Контекст

Футбольный союз не хотел, чтобы Ричард Макларен проводил расследование накануне чемпионата мира по футболу 2018 года в России, пишет Der Spiegel со ссылкой на документы Football Leaks. (24.11.2018)

Российский спорт - на грани изоляции. Это признал и глава РУСАДА. По его словам, так продолжаться не может. Финал "допингового сериала" ожидается 15 января. А пока - краткое содержание предыдущих серий. (28.12.2018)

"Мне надоело смотреть, как все кому ни лень что-то додумывают, приводят малопроверенные факты, теории, пытаются вытирать о нас ноги, а мы грустно смотрим на все это", - заявил Бут, добавив, что история с иском "может затянуться на срок до двух лет", и он "не ждет быстрой реакции от Макларена". Сумма иска составляет 6 млн канадских долларов (4 млн евро).

Между тем нынешний президент Федерации гребного спорта РФ Алексей Свирин заявил, что спортсмены сборной страны по гребле в подаче иска не участвовали. "В прошлом году была история, что некоторые спортсмены сборной участвуют в этом, но я могу сказать, что спортсмены национальной команды в этой истории не участвуют", - заявил Свирин. Сам Бут отказался называть имена спортсменов, фигурирующих в иске.

В 2014 году Ричард Макларен был назначен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) главой независимой комиссии по расследованию применения допинга в российском спорте. В своем докладе он возложил вину за ситуацию с допингом в том числе на ряд российских государственных органов. Позднее Макларен заявлял и о применении допинга в российском футболе.

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    Автор: Илья Коваль


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