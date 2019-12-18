Авторская программа "Немцова. Интервью"

Автор программы "Немцова.Интервью" - российская журналистка Жанна Немцова, репортер и ведущая программ русской редакции DW.

Жанна Немцова, экономист по образованию, журналистскую карьеру начала на российском бизнес-канале РБК - в качестве комментатора программы "Рынки". Была ведущей авторской программы "Взгляд", интервьюировала экономистов и чиновников, освещала основные экономическиее форумы, в том числе Давосский и Гайдаровский. В 2015 году покинула Россию, с августа работает в русской редакции DW в Бонне - репортером, ведущей телепрограмм "Немцова. Интервью" и "DW Новости". В 2016 году была опубликована ее книга "Разбудить Россию" на немецком языке. В том же году в Германии была основана благотворительная организация "Фонд Бориса Немцова за свободу", миссия которого - "распространять идеи образования и свободы".