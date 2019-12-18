Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Авторская программа "Немцова. Интервью"

Автор программы "Немцова.Интервью" - российская журналистка Жанна Немцова, репортер и ведущая программ русской редакции DW.

Жанна Немцова, экономист по образованию, журналистскую карьеру начала на российском бизнес-канале РБК - в качестве комментатора программы "Рынки". Была ведущей авторской программы "Взгляд", интервьюировала экономистов и чиновников, освещала основные экономическиее форумы, в том числе Давосский и Гайдаровский. В 2015 году покинула Россию, с августа работает в русской редакции DW в Бонне - репортером, ведущей телепрограмм "Немцова. Интервью" и "DW Новости". В 2016 году была опубликована ее книга "Разбудить Россию" на немецком языке. В том же году в Германии была основана благотворительная организация "Фонд Бориса Немцова за свободу", миссия которого - "распространять идеи образования и свободы".

Валентин Юмашев в "Немцова. Интервью": Путин уже не отмороженный кагэбэшник 18.12.2019

Советник Путина и зять Ельцина Валентин Юмашев в "Немцова. Интервью" рассказывает о 1990-х и о смене власти в стране. Он был одним из тех, кто в 1999 году привел к власти Владимира Путина.

29/11/2019 *** Nemtsova. Interview mit Qassym-Schomart Toqajew, kasachischer Präsident.

Президент Казахстана: Мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией 04.12.2019

Касым-Жомарт Токаев в "Немцова. Интервью" рассказал, что его не пугают события в Украине, что в Казахстане нет культа личности, а полиция не применяет "спецсредств" к митингующим, проводя задержания "голыми руками".

Президент Казахстана в "Немцова.Интервью": Мы не употребляем слово "аннексия" применительно к Крыму 04.12.2019

По словам президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, никаких опасений в отношении России после 2014 года у казахстанских властей не было: "Мы верим в мудрость российского руководства".
Nemtsova. Interview mit James Gilmore, Botschafter der USA in OSCE Schlüsselwörter: Russland, Ukraine, Politik, Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 22.11.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Wien, Österreich

Посол США при ОБСЕ: Имидж России и Путина нуждаются в улучшении 27.11.2019

Джеймс Гилмор, посол США при ОБСЕ, заявил в интервью Жанне Немцовой, что Путин ведет агрессивную внешнюю политику, а захват Крыма стал предупреждающим знаком, например, для стран Балтии.

Посол США при ОБСЕ в "Немцова.Интервью": "Формула Штайнмайера" будет работать, если РФ будет ее соблюдать 27.11.2019

Посол США при ОБСЕ Джеймс Гилмор в эфире "Немцова. Интервью" о перспективах урегулирования конфликта на востоке Украины и имидже России.

Леонид Волков: В России две серьезные политические силы - власть и мы 20.11.2019

По мнению главы региональных штабов Алексея Навального, это доказали итоги "умного голосования" в 2019 году. Команда Навального начала готовится к выборам в Госдуму 2021 года.

Полина Осетинская: Государство не может не считаться с общественным мнением 23.10.2019

Известная пианистка Полина Осетинская в "Немцова. Интервью" о проявлении солидарности с политзаключенными.

Вдова сенатора Маккейна о своем муже и его отношении к России: Он был до грубости откровенен 18.09.2019

Синди Маккейн в "Немцова. Интервью" рассказывает, как будет сохранять наследие знаменитого сенатора-ястреба и вспоминает избирательную кампанию мужа в 2008 году против Барака Обамы.

Посол Теффт: США не вмешиваются в выборы в других странах, США наблюдают 11.09.2019

Независимые кандидаты должны были быть допущены к участию в выборах в Мосгордуму – уверен бывший посол США в России Джон Теффт.
Nemtsova. Interview mit John Tefft, amerikanischer Diplomat, Ex-Botschafter der Vereinigten Staaten in der Russischen Föderation, in Ukraine, in Georgien Schlüsselwörter: Russland, Ukraine, Politik, Gesellschaft, Opposition

Посол Теффт: И в Москве есть люди, желающие урегулирования в Донбассе 11.09.2019

Бывший глава дипломатического представительства США в Грузии, Украине и России в "Немцова. Интервью" об обмене пленными, российских выборах и новом американском после в Москве

Иван Жданов: "Лучше конкуренция со сталинистом, чем единая партия" 28.08.2019

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, не зарегистрированный в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, стал гостем программы "Немцова.Интервью". Жданов ответил на вопросы о целях и тактике "умного голосования" на сентябрьских выборах в России.

Nemtsova. Interview mit Ivan Zhdanov, Geschäftsfürer der Anti-Korruptions-Stiftung (FBK) Thema: Russland, Politik, Gesellschaft, Opposition Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 24.08.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Lithuania

Иван Жданов: Аморально не участвовать в выборах и уступить "Единой России" 28.08.2019

Участники протестов в Москве считают выборы в Мосгордуму имитацией. Тем не менее сторонники Навального призывают в них участвовать. Директор Фонда борьбы с коррупцией объяснил в интервью Жанне Немцовой почему.

Сергей Лагодинский: Политическая роль Европарламента растет (10.07.2019) 10.07.2019

В мае был избран новый Европарламент. В его состав вошел и Сергей Лагодинский из немецкой партии "зеленых". Первый выходец из России, ставший депутатом Европарламента от Германии, в проекте "Немцова. Интервью".

Путина и Медведева катастрофически изменила несменяемая власть: Игорь Юргенс в "Немцова.Интервью" 26.06.2019

Глава Института современного развития Игорь Юргенс рассказал Жанне Немцовой о работе с Медведевым, дружбе с Кудриным и инвестиционном климате в России.

Любовь Соболь: Я не деньги, чтобы всем нравиться 19.06.2019

В интервью Жанне Немцовой оппозиционный политик комментирует ход избирательной кампании в Мосгордуму, где Соболь выдвигается в 43 округе

Евгений Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию 12.06.2019

Российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о том, почему резко изменил свое отношение к Путину и почему поддерживает Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму.
Показать еще