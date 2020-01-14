Автопром больше не приоритет: сокращение продаж машин в РФ продолжится в 2020 году

В 2019 году продажи новых машин в России сократились на 2,3%. В абсолютных числах было продано 1,76 миллиона автомобилей. Такие цифры озвучили на проходившей во вторник, 14 января, в Москве традиционной конференции представители Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). По их прогнозу, и в текущем году ситуация на российском автомобильном рынке останется напряженной. Не исключено, считают они, что с него уйдут некоторые игроки, а цены на автомобили будут расти.

Итоги 2019 года и прогноз на 2020-й

По числу проданных машин Россия занимает пятое место в Европе. На первом - Германия, нарастившая продажи на 5% (3,61 млн авто), на втором - Великобритания (в стране продано 2,3 млн машин), далее следуют Франция (2,2 млн) и Италия (1,9 млн). Как заявил на конференции гендиректор АЕБ Франк Шауф (Frank Schauff), основной причиной падения рынка в России стала непредсказуемость экономической ситуации.

На конференции в Москве

Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер (Joerg Schreiber) отметил, что, в первой половине 2019 года падение было ожидаемым в связи с ростом НДС (налог на добавленную стоимость в России был увеличен с 1 января 2019 года с 18% до 20%), затем была "надежда на восстановление, но она во второй половине года не оправдалась, и спрос продолжил оставаться слабым".

В 2020 году, по его словам, позитивных изменений в спросе не будет "без экономического роста, без роста доходов населения и без стимулирующих мер правительства". Согласно прогнозу АЕБ, снижение продаж на российском автомобильном рынке в 2020 году составит 2,1% по отношению к 2019 году, то есть всего будет продано 1,72 млн легковых и легких коммерческих автомобилей. "Размер российского автомобильного рынка остается ниже своего потенциала", - констатировал Шрайбер.

Отсутствие единых правил ведения бизнеса

По словам представителей АЕБ, непредсказуемость правил игры на рынке РФ стала в прошлом году и остается в текущем следствием не только внешних факторов, в частности, санкций, но и внутренних проблем. "С одной стороны, интеграция в цепочки мировых поставок заявляется властями в качестве приоритетной, с другой, - государство принимает меры по усилению защиты рынка и расширению преференций для локализованных производств", - отметил Шрайбер.

Около 80% проданных автомобилей собраны в России.

Согласно приведенным на конференции данным, уже примерно 80% проданных в стране автомобилей собраны внутри России. Тем не менее требования регуляторов к повышению локализации производства растут. В частности, с этого года повышается утилизационный сбор. Фактически затраты на него будут зависеть от степени локализации.

До 2020 года практически все автозаводы, работающие в России, получали от государства субсидии, компенсировавшие утилизационный сбор. В этом и последующие годы правительство решило дифференцировать субсидии в зависимости от степени локализации. Для их получения автопроизводитель должен будет заключить специнвестконтракт, условия которого будут конфиденциальными.

"Нас беспокоит то, что диалог с правительством есть, но он не совсем открытый. Правила должны быть предсказуемы для всех участников рынка, мы же наблюдаем отсутствие четкой последовательной информации о подходе государства", - отметил Шрайбер. При этом, по его словам, увеличение требований к локализации зачастую "делает экономически нецелесообразным применение новых технологий".

Уход игроков и рост цен: правительству все равно?

В конце декабря 2019 года глава Минпромторга России Денис Мантуров не исключил того, что в связи с введением новых правил из России уйдут некоторые автопроизводители.

В СМИ сообщалось о том, что вариант закрытия завода в Петербурге рассматривает Nissan. Отвечая на вопрос, какие компании уже "готовы на выход", Шрайбер заявил: "Такой информации у меня нет, но очевидно, что ужесточение не совпадает с интересами некоторых участников рынка. Важнее, по-моему, как равнодушно к этому относится правительство - "Ну, пусть уходят…" То есть автомобильная тема выпала из числа их приоритетов. Граждан же интересует, какой будет у них выбор через пять лет".

Интересует граждан и то, как будут вести себя цены на новые авто. В прошлые годы, по наблюдению АЕБ, они росли медленнее официальной инфляции (на 2-3% в год). В 2019 году в пользу относительной стабильности цен на автомобили играли такие факторы, как стабильный валютный курс и невысокий уровень общей инфляции.

"То есть макроэкономических причин для роста цен нет. Но вот госрегулирование будет косвенно и напрямую влиять на цены. Пока вы этого еще не видите, - указал глава Комитета АЕБ. - Пока реализуется производство предыдущего года, на которое повышение утилизационного сбора не влияет. Это будет продолжаться до конца марта - начала апреля. Но вот потом ждите сообщений о новых ценах".

По прогнозу Шрайбера, "крупного" повышения цен не будет. Автомобильные эксперты полагают, что возможен рост в диапазоне от 3 до 7% в годовом выражении. Как пояснил присутствовавший на конференции управляющий директор Volkswagen Group Rus Ларс Химмер, "нужно понимать, что производителям приходится выполнять много требований, а их инвестиции должны возвращаться. Это неминуемо влияет на рост цен".

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