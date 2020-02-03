 Автолавка без упаковки, или Фургон устойчивого развития | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.02.2020

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Культура и стиль жизни

Автолавка без упаковки, или Фургон устойчивого развития

Ежедневно вместе с покупками из магазина мы приносим домой кучу упаковочного мусора. Этот передвижной магазин колесит по Германии и предлагает товары на развес или поштучно.

Первая в Германии автолавка, не использующая упаковку

Так выглядит первая в Германии автолавка, не использующая упаковку

Пересмотреть свое отношение к потреблению и начать относиться к природе более бережно, не откладывая "на потом"? Сделать это может каждый, уверена Джессика Тейс (Jessica Thijs) из Берлингена, расположенного в регионе Айфель (Eifel). "У меня двое детей, и мне очень хочется, чтобы наша планета и в будущем оставалась зеленой и плодородной", - признается 32-летняя мама. Полтора года назад Джессика Тейс решила, что будет жить без пластика, а точнее - не создавая пластиковый мусор. Но она вынуждена была признать, что сделать это не так уж просто. Ведь магазины, предлагающие товары "без упаковки", находятся далеко - как правило, лишь в крупных городах.

  • Магазин на колесах

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Отсутствие упаковки - лучшая упаковка!

    Идея стартапа "на колесах" с длинным названием "Füll Mal - Unverpackt ist schön verpackt" (что-то вроде "Прочувствуй сам: отсутствие упаковки - лучшая упаковка") пришла в голову жительнице немецкого региона Айфель Джессике Тейс (Jessica Thijs). Немного усилий - и подержанный фургон превратился в магазин на колесах!

  • Внутри магазина-фургона

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Что продается в автолавке?

    В передвижном магазине-фургоне "Füll Mal" можно купить кофе, крупы, макаронные изделия, орехи и многое другое. И все это - без упаковки. Возможность покупать ровно столько, сколько требуется, а не "обязательный килограмм" в стандартной упаковке, по словам Джессики Тейс, многим пришлась по душе.

  • Специи в автолавке

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Специи - в стекле

    Пряности в стеклянных банках - отменного качества. Среди них - как известные специи изысканной кухни, так и полная экзотика. В лавке можно найти все возможные виды перца: от обычного черного "горошка" - до халапеньо.

  • Джессика Тейс в своем фургоне-магазине

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Джессика - хозяйка лавки

    А вот и основательница стартапа Джессика Тейс. В своем передвижном магазине "Füll Mal" она с большим энтузиазмом продает продукты без упаковки. Сегодня особенно хорошо продаются паста из спельты и мармеладные мишки, изготовленные без желатина животного происхождения.

  • Бытовая химия

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Развесная гигиена

    Шампуни, дезодоранты, моющие средства в магазине на колесах продают либо поштучно, либо отсыпают в принесенную с собой тару. Впрочем, банки, контейнеры, мешки и сумки многоразового использования можно приобрести и у Джессики Тейс.

  • Автолавка без упаковки

    Автолавка без упаковки (фотогалерея)

    Фургон устойчивого развития

    В своем магазине основательница стартапа "Füll Mal" предлагает покупателям высококачественные, экологически чистые продукты региональных ( в основном!) изготовителей. И обходится при этом без вредной пластиковой упаковки.

    Автор: Инга Ваннер


Обсуждая с друзьями возникшую проблему, она загорелась мыслью открыть собственное дело - магазинчик "без пластика". Аренда помещения оказалась неподъемно дорогой, признается Джессика в беседе с DW. Но и это не остановило молодую женщину. Так родилась идея стартапа с длинным названием "Füll Mal - Unverpackt ist schön verpackt" - в дословном переводе что-то вроде "Прочувствуй сам: отсутствие упаковки - это лучшая упаковка".

Стартап с экологическим уклоном: от идеи до реализации

"Виновником" такого подробного названия оказался старший сын (ему сейчас 11 лет), поясняет Джессика. Вся семья, друзья и целая армия единомышленников поддерживают молодую предпринимательницу и сейчас. Одни подают идеи, другие - помогают их воплощать в жизнь.

"Открытие магазина на колесах состоялось в августе 2019 года - на несколько месяцев позже, чем было запланировано", - вспоминает Джессика. Скептически настроенные банки отказывались предоставить кредит на воплощение бизнес-идеи. "Молодых женщин, особенно с детьми, у нас, к сожалению, воспринимают все еще крайне несерьезно", - вздыхает Джессика. Благодаря поддержке одного из друзей, средства на подержанный фургон подходящего размера все же нашлись. Его переоборудовали, перекрасили, снабдили всем необходимым. И, несмотря на первоначальные трудности, первая в Германии автолавка с неупакованными товарами "выехала" в свет. Премьера состоялась на рынке в Герольштайне.

Финансовые трудности закончились в одночасье - после того, как осенью 2019 года Джессике Тейс в торгово-промышленной палате города Трира вручили премию основателя стартапа "IHK-Gründerpreis". "Моей идеей заинтересовались журналисты, и финансисты вдруг сразу поверили в успех предприятия", - улыбается Джессика. Теперь жительница маленького Берлингена мечтает о расширении - о втором фургоне и единомышленницах в лице других молодых мам.  

Джессике Тайс (на фото в центре) вручили премию основателя стартапа

Осенью 2019 года Джессике Тейс (на фото в центре) вручили премию как основательнице перспективного стартапа

Магазин на колесах: как это работает

Каждое утро за рулем своего фургона "Füll Mal" она отправляется на очередной рынок (в округе их пять), где до обеда продает товар. "Ассортимент мне помогают составлять покупатели: именно они подсказывают мне, что востребовано, а что - нет", - рассказывает Джессика. Абсолютные "любимцы" ее клиентов сегодня - макаронные изделия из спельты и мармеладные мишки (без желатина), признается она. "Очень быстро разбирают различные злаки, семена, орехи и пряности, а также предметы гигиены - мыло, сухой шампунь, дезодоранты", - перечисляет Джессика.

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Удовлетворять просьбы покупателей удается не всегда, признается она. Ведь наладить бизнес с поставщиками качественных товаров не всегда просто: не каждый партнер готов отказаться от ходовой (пластиковой) упаковки. Но успехи налицо: пасту, рис и другие крупы в передвижной магазин "Füll Mal" доставляют теперь только в объемных бумажных пакетах и ящиках, а растительное масло - в канистрах и банках многоразового использования. "Все больше покупателей (кстати, особенно - русскоязычных) хотят покупать чай исключительно развесной. Появился повод найти подходящего поставщика", - рассказывает Джессика Тейс. 

Экология - это и личный вклад в общее дело

"В первый же день моей работы меня приятно удивили и обрадовали покупатели на рынке", - отмечает она. Как назло, именно в день открытия вышла из строя касса, но заинтересовавшиеся новой автолавкой покупатели терпеливо ждали, пока не нашелся выход из положения (обыкновенные кухонные весы и калькулятор). "Похоже, что готовность оказывать посильную помощь в деле защиты природы, а также забота о собственном здоровье интересуют гораздо большее количество людей, чем многие предполагают", - рассуждает Джессика.    

Конечно, тому, кто готов обходиться без пластмассовой упаковки, за покупками приходится отправляться, прихватив с собой необходимую тару. "Но и для спонтанных покупок у меня имеется все необходимое. Это, конечно, недешево, но в следующий раз банки, контейнеры, мешки и сумки многоразового использования можно будет принести с собой", - поясняет хозяйка передвижного магазина "Füll Mal".

Нам часто только кажется, что неупакованные товары обходятся дороже, чем расфасованные в супермаркете. Именно то, что "дороже без упаковки", может вполне оказаться "дешевле".  Ведь есть возможность покупать ровно столько, сколько действительно необходимо, а не "стандартный" килограмм чего-либо. Особенно, если новый сорт, например, пасты из гороховой муки покупаешь лишь на пробу. Кроме того, речь идет о высококачественных, экологически чистых продуктах местных изготовителей, гарантирует Джессика Тейс.

В день открытия автолавки, она, для наглядности, все же приготовила мешок для сбора пластиковых отходов, который она с готовностью демонстрирует всем желающим. Но, по словам Джессики: "За пять месяцев торговли он все еще практически пустой!" 

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    Автор: Даниэла Шпет, Виктор Вайц


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Ссылки в интернете

Подробнее о передвижном магазине "Füll Mal"

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