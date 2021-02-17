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Автокефалия украинской церкви

Украинская православная церковь желает получить независимость (автокефалию). Это поможет преодолеть разделение православных, уже много лет существующее в стране, и снизит влияние РПЦ..

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Появление объединенной православной церкви должно положить конец церковному расколу в стране. Украинская православная церковь Московского патриархата не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим.

6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос (указ) об автокефалии православной церкви Украины избранному на объединительном соборе предстоятелю.

Еще в апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить УПЦ автокефалию. Это обращение поддержали депутаты Верховной рады. По мнению парламентариев, издание указа об автокефалии поможет преодолеть разделение церкви, уже много лет существующее в Украине.

До 15 декабря 2018 года в Украине действовало несколько православных церквей: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата, а также Украинская православная автокефальная церковь.

Serhij Horobtsov - Priester der Orthodoxen Kirche der Ukraine

Как работает Православная церковь Украины в Донбассе: интервью со священником 17.02.2021

Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами - например, работают в полиции или на шахте? Есть ли у ПЦУ приходы в "ДНР"? Интервью DW с Митрополитом Донецким и Мариупольским Сергием.
Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, takes part in an enthronement ceremony at the Saint Sophia's Cathedral in Kiev, Ukraine February 3, 2019. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Православная церковь Кипра признала Православную церковь Украины 24.10.2020

Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Хризостом II помянул имя предстоятеля ПЦУ, митрополита Епифания в литургии, фактически признав тем самым автокефалию ПЦУ.
25.02.2018+++Jerusalem, Israel+++ Greek Orthodox Patriarch of Jerusalem, Theophilos III, speaks during a news conference with other church leaders in front of the closed doors of the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem's Old City, February 25, 2018. REUTERS/Amir Cohen

Предстоятелям православных церквей предложили встретиться в Аммане 22.11.2019

Приглашение на встречу патриарх Иерусалимский Феофил III озвучил во время визита в Москву.

MOSCOW, RUSSIA - JULY 28, 2018: Patriarch Theodore II of Alexandria and All Africa during a Divine liturgy in Sobornaya Ploshchad (Cathedral Square) of the Moscow Kremlin marking the 1030th anniversary of the Christianization of Rus; Kievan Rus officially adopted Christianity in 988 during the reign of Prince Vladimir I of Kiev (since the 13th century canonised by the Orthodox Church as St Equal-to-the-Apostles Prince Vladimir). Mikhail Tereshchenko/TASS Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS/dpa |

Александрийский патриарх признал Православную церковь Украины 08.11.2019

Во время литургии в храме Архангела Михаила в Каире, Александрийский патриарх впервые упомянул имя главы ПЦУ Епифания как предстоятеля одной из поместных православных церквей.
1481491 Greece, Athens. 06/01/2013 Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, left, and Archbishop Ieronymos of Athens and All Greece meet at the Athens airport. Sergey Pyatakov/RIA Novosti |

РПЦ прекратит общение с главой Элладской церкви из-за Украины 02.11.2019

Патриарх Кирилл не будет поминать в богослужениях архиепископа Афинского Иеронима II, заявил преставитель РПЦ. Данная позиция связана с решением Церкви Эллады признать Православную церковь Украины.
ARCHIV - Blick vom Glockenturm der Sophienkathedrale über die Stadt, aufgenommen am 11.11.2011 in Kiew. Im Vordergrund die Sophienkathedrale, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины 12.10.2019

Греческая православная церковь стала первой, признавшей ПЦУ. Это "открывает возможность для взаимодействия между двумя нашими поместными церквями во всех сферах", написал митрополит ПЦУ Епифаний.
ARCHIV - Blick vom Glockenturm der Sophienkathedrale über die Stadt, aufgenommen am 11.11.2011 in Kiew. Im Vordergrund die Sophienkathedrale, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Foto: Thomas Eisenhuth/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Элладская православная церковь готова признать украинскую автокефалию 28.08.2019

Архиепископ Афинский Иероним II поручил комитетам Священного Синода Греческой православной церкви выдать заключение о возможном признании Православной церкви Украины. Те высказались утвердительно.
Ecumenical Patriarch of Constantinople of the Eastern Orthodox Church, Bartholomew I of Constantinople during his visit in Thessaloniki September 26, 2017 (Photo by Grigoris Siamidis/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Патриарх Варфоломей заявил о невмешательстве в дела ПЦУ 10.08.2019

В Стамбуле прошли переговоры Владимира Зеленского с Константинопольским патриархом. Встреча, однако, не завершилась подписанием соглашения.

Believers take part in a procession marking the 1030th anniversary of the Christianisation of the country, which was then known as Kievan Rus', in Kiev, Ukraine July 27, 2018. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Комментарий: Церковный спор на пороге светской Европы 11.01.2019

Создание ПЦУ вызвало эйфорию в Киеве и всплеск воинственных заявлений в Москве. Федор Крашенинников о печальных выводах из российско-украинского церковного размежевания.
Ecumenical Patriarch Bartholomew attends a signing ceremony marking the new Ukrainian Orthodox church's independence, at St. George's Cathedral, the seat of the Ecumenical Patriarchate, in Istanbul, Turkey January 5, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Комментарий: Ошибочное решение патриарха Варфоломея 10.01.2019

Создание новой независимой церкви в Украине вызвало критику в православном мире. Особый статус Константинопольского патриархата - пережиток прошлого, считает Миодраг Шорич.
Ecumenical Patriarch Bartholomew and Metropolitan Epifaniy, head of the Orthodox Church of Ukraine, attend a signing ceremony marking the new Ukrainian Orthodox church's independence, at St. George's Cathedral, the seat of the Ecumenical Patriarchate, in Istanbul, Turkey January 5, 2019. REUTERS/Murad Sezer

Что пишет о Православной церкви Украины немецкая пресса 08.01.2019

Признание Константинополем новой православной церкви в Украине не прошло незамеченным в немецкой прессе, хотя большого резонанса не вызвало. Один аспект оказался в центре внимания.
Ecumenical Patriarch of Constantinople of the Eastern Orthodox Church, Bartholomew I of Constantinople during his visit in Thessaloniki September 26, 2017 (Photo by Grigoris Siamidis/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Патриарх Варфоломей призвал признать автокефалию украинской церкви 04.01.2019

Томос об автокефалии ПЦУ Вселенский патриарх Варфоломей подпишет 5 января и на следующий день вручит его митрополиту Епифанию. Процедура пройдет в храме Святого Георгия Победоносца в Стамбуле.

Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет РПЦ и ничего не имеем против 04.01.2019

Что принесет Украине томос об автокефалии, какие вызовы стоят перед новообразованной Православной церковью Украины, а также как ПЦУ будет выстраивать отношения с приходами Московского патриархата? Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний ответил на вопросы DW.
HANDOUT - 15.12.2018, Ukraine, Kiew: Dieses von der Pressestelle des ukrainischen Präsidenten zur Verfügung gestellte Foto zeigt Metropolit Epiphanius, Oberhaupt der neuen unabhängigen orthodoxen ukrainischen Kirche. Die Ukraine löst sich mit der Gründung einer eigenen orthodoxen Nationalkirche weiter von Russland. Bei einer Versammlung in Kiew stimmten Bischöfe von zwei ukrainischen orthodoxen Kirchen für eine Vereinigung. Foto: Mikhail Palinchak/Ukrainian Presidential Press Service/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Митрополит Епифаний: Понимаем, что в Украине и дальше будет существовать РПЦ 03.01.2019

О том, что принесет Украине томос об автокефалии, а также о вызовах и шансах для новообразованной Православной церкви Украины. Интервью DW с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием.
December 15, 2018. Newly elected head of the independent Ukrainian Orthodox church Metropolitan Epifaniy (Dumenko) speaks at the Saint Sophia's Cathedral in Kiev, Ukraine December 15, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Глава Православной церкви Украины прояснил ее будущий статус 30.12.2018

Православная церковь Украины пока будет иметь имеет митрополичный статус, и ее автокефалия должна быть признана другими поместными православными церквами, пояснил митрополит Епифаний.
S0076503 KIEV, UKRAINE. A view of St. Andrew The First-Called Church. (Photo ITAR-TASS / Vladimir Sindeyev) |

Порошенко подписал закон, обязывающий УПЦ МП сменить название 22.12.2018

По новому украинскому закону УПЦ МП должна в своем названии указать связь с РПЦ. Ранее представители УПЦ МП просили Петра Порошенко ветировать закон.
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