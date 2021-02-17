Автокефалия украинской церкви

Украинская православная церковь желает получить независимость (автокефалию). Это поможет преодолеть разделение православных, уже много лет существующее в стране, и снизит влияние РПЦ..

15 декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой Православной церкви Украины и избрал ее предстоятелем митрополита Епифания. Появление объединенной православной церкви должно положить конец церковному расколу в стране. Украинская православная церковь Московского патриархата не признала решение объединительного собора и считает сам собор неканоническим.



6 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос (указ) об автокефалии православной церкви Украины избранному на объединительном соборе предстоятелю.



Еще в апреле 2018 года президент Украины Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею с просьбой предоставить УПЦ автокефалию. Это обращение поддержали депутаты Верховной рады. По мнению парламентариев, издание указа об автокефалии поможет преодолеть разделение церкви, уже много лет существующее в Украине.



До 15 декабря 2018 года в Украине действовало несколько православных церквей: Украинская православная церковь Московского патриархата, Украинская православная церковь Киевского патриархата, а также Украинская православная автокефальная церковь.