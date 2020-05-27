Автобусные компании ФРГ добиваются финансовой помощи от Берлина

Немецкие автобусные компании организовали в ряде городов Германии протестные акции, обращая внимание властей на свое критическое положение из-за пандемии коронавируса. Три колонны примерно по сто автобусов каждая проехали в среду, 27 мая, по германской столице, съехавшись в правительственном квартале.

Аналогичные акции прошли также в Дюссельдорфе, Киле, Майнце, Штутгарте, Дрездене и Висбадене.

Многие автобусные предприятия опасаются, что не смогут выжить в условиях катастрофического падения спроса. Выход они видят в предоставлении прямой финансовой помощи в упрощенном порядке. Участники "пробега" утверждают, что автобусные туристические компании среднего размера оказались на грани коллапса в результате запрета пассажирских перевозок, а также школьных и прочих экскурсий.

По данным главы федерального объединения немецких автобусных предприятий Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer (bdo) Карла Хюльсмана (Karl Hülsmann), работы могут лишиться почти 240 тысяч человек, занятых в отрасли.

Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер (Andreas Scheuer) признал, что пандемия сильно ударила по предприятиям автобусного туризма, и заверил, что федеральные власти готовы "в срочном порядке" выделить им в общей сложности 170 миллионов евро.

Меры по борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, включающие, в частности, запрет автобусных экскурсий, были объявлены германскими властями в середине марта.

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По Германии - на велосипеде Велосипедный туризм Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов по итогам 2019 года.

По Германии - на велосипеде 1. Везерский маршрут Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

По Германии - на велосипеде 2. Эльбский маршрут Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

По Германии - на велосипеде 3. Рурский маршрут Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

По Германии - на велосипеде 4. Балтийский маршрут Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

По Германии - на велосипеде 5. Баварский озерный маршрут Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

По Германии - на велосипеде 6. Майнский маршрут Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

По Германии - на велосипеде 7. Мозельский маршрут Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

По Германии - на велосипеде 8. Дунайский маршрут Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

По Германии - на велосипеде 9. Альтмюльтальский маршрут Альтмюльтальский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: 266 километров. Маршрут проложен во долине реки Альтмюль - самому большому по площади природному парку Баварии. Начинается в городе Ротенбург-об-дер-Таубер и заканчивается в Регенсбурге. Достопримечательности и города: Ансбах, Маркт-Берольцхайм, монастырь Вельтенбург, Айхштетт.

По Германии - на велосипеде 10. Боденский маршрут Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург. Автор: Максим Нелюбин

