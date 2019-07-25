 Австрия объявила в розыск предполагаемого офицера ГРУ | Новости из Германии о Европе | DW | 25.07.2019

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Европа

Австрия объявила в розыск предполагаемого офицера ГРУ

Прокуратура Зальцбурга утверждает, что 65-летний россиянин Игорь Зайцев курировал агентурную сеть в Австрии и завербовал полковника австрийской армии.

Панорама Вены

Вена

Министерство внутренних дел Австрии объявило в международный розыск гражданина России, подозреваемого в работе на Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ (бывшее ГРУ). Об этом в четверг, 25 июля, сообщило австрийское издание Kronen Zeitung.

Подозреваемый в шпионаже в Австрии Игорь Зайцев

Игорь Зайцев

По сведениям полиции Австрии, 65-летний уроженец Москвы Игорь Зайцев тайно собирал сведения в ущерб интересам этой страны, в том числе курировал агентурную сеть. Розыск Зайцева связан с уголовным делом экс-полковника австрийской армии, 70-летнего Мартина М.

Зайцев заплатил австрийскому агенту 30 тысяч евро?

Мартин М. был арестован осенью по обвинению в государственной измене. Согласно данным Kronen Zeitung, он имел доступ к сведениям о личном составе австрийских вооруженных сил, артиллерийских системах и миграционном кризисе.

Защита Мартина М. отрицает его знакомство с Зайцевым, но у австрийской полиции есть данные об их оперативной встрече, на которой Мартину М. было выплачено 30 тысяч евро наличными. Отмечается, что Мартин М. сотрудничал с Зайцевым на протяжении десятилетий. Посольство РФ в Вене отказалось комментировать объявление в розыск гражданина России.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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