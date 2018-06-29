 Австрия возглавила Совет ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 01.07.2018

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Европа

Австрия возглавила Совет ЕС

С 1 июля председательство в Совете Евросоюза перешло к Австрии. Вена выступает за снижение напряженности в Европе и обеспечение прочности ЕС. Канцлер Австрии нацелен на кооперацию по миграционной политике.

Канцлер Австрии Курц, председатель Европейского совета Туск и премьер Болгарии Борисов на церемонии передачи председательства в Совете ЕС

Канцлер Австрии Курц, председатель Европейского совета Туск и премьер Болгарии Борисов на церемонии передачи председательства в Совете ЕС

Австрия в воскресенье, 1 июля, стала председателем Совета Европейского Союза. Канцлер Австрии Себастьян Курц намерен использовать возможность председательства для "наведения мостов в ЕС, снижения напряженности внутри Европы и обеспечения прочности ЕС". Наиболее значимыми темами в ближайшие полгода станут миграционная политика Евросоюза, будущий бюджет ЕС, "Брекзит" и отношения с балканскими государствами, отмечает агентство AFP.

Контекст

Лидеры ЕС решили закрыть границы для беженцев, тем самым согласившись плясать под дудку правых популистов. Европейские демократы не способны дать им отпор, считает Барбара Везель. (30.06.2018)

Себастьян Курц высказался против равномерного распределения миграционной нагрузки в Евросоюзе. Канцлер Австрии предложил свои пути решения этой проблемы, включая поддержку стран - поставщиков мигрантов. (24.12.2017)

Австрийский канцлер выступает за жесткий курс в политике по отношению к беженцам и намерен существенно сократить количество прибывающих в Европу мигрантов. По мнению Курца, принятая в ЕС система обязательного распределения беженцев по различным странам Европы не должна стоять в центре миграционной политики. Она вызывает возражения у ряда восточноевропейских стран, в частности у правительств Польши и Венгрии.

Австрия намерена сосредоточиться на возможности кооперации в решении миграционного вопроса. В частности, Курц призвал к "тесному сотрудничеству" с государствами Северной Африки в вопросе регулирования миграции. Целью Австрии является принятие совместного европейского решения с "надлежащей защитой внешних границ", отметил Курц.

Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев. Австрия по ротации сменила на этом посту Болгарию. С 1 января 2019 года председателем Совета ЕС станет Румыния.

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    Официальное закрытие границ

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  • Беженцы в Идомени

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

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  • Беженцы с фотографиями Меркель на вокзале в Мюнхене

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    Германия остается целью номер один для большинства беженцев, хотя вследствие большого потока желающих получить убежище в ФРГ миграционная политика страны была ужесточена. Ни одно государство ЕС не приняло столько беженцев, сколько Германия - около 1,2 млн человек. Многие вновь прибывшие безмерно благодарны канцлеру Ангеле Меркель за проводимую ею миграционную политику.

  • Ликвидация лагеря в Кале

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Ликвидация лагеря в Кале

    На севере Франции, в Кале, в октябре 2016 года власти ликвидировали стихийный лагерь беженцев. При этом в нем вспыхнул пожар. Около 6 500 беженцев, проживавших здесь, должны были отправиться в другие места. Спустя полгода после ликвидации лагеря гуманитарные организации сообщили о множестве несовершеннолетних, которые находятся в окрестностях Кале, не имея крыши над головой.

  • Беженцы в Средиземном море

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    Морские патрули, спасающие беженцев

    Несмотря на огромный риск, многие беженцы, спасаясь от войны и нищеты, решают добраться в Европу по морю. Резиновые лодки с мигрантами регулярно терпят бедствие в Средиземном море. Только в 2017 году 1 800 человек, отважившихся на такое опасное путешествие, утонули в море. В 2016 году число погибших составило 5 000.

  • В Ливии процветает торговля людьми

    Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

    Бесправие и отчаяние беженцев в Ливии

    Тысячи человек из Северной Африки и Ближнего Востока находятся в лагерях для беженцев на территории Ливии, стремясь добраться до Европы по морю. Бизнес контрабандистов и торговцев людьми здесь процветает. По данным гуманитарных организаций, в лагерях для беженцев чудовищные условия существования. Проституция и современное рабство - не редкость. Но все же люди надеются на лучшее будущее в Европе.

    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


Контекст

Фото, которые напоминают о судьбе беженцев

Фотографии беженцев, поток которых хлынул в Европу в 2015-2016 годах, сильно повлияли на общественное мнение. Ранее бегство и страдания людей не были запечатлены в таком объеме. (20.06.2017)  

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