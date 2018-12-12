 Австрия ведет расследование в отношении российских биатлонистов | Новости из Германии о Европе | DW | 13.12.2018

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Европа

Австрия ведет расследование в отношении российских биатлонистов

По данным спортивного комментатора Губерниева, полиция Австрии посетила место базирования сборной России в Хохфильцене для предъявления обвинений.

Российские биатлонисты в Хохфильцене (фото из архива, февраль 2017 года)

Российские биатлонисты в Хохфильцене (фото из архива, февраль 2017 года)

Австрийские правоохранительные органы уведомили сборную России по биатлону о расследовании в отношении ряда атлетов и других ее членов из-за возможного нарушения антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году. Об этом в четверг, 13 декабря, заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

"Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов", - сообщил дипломат агентству ТАСС, сославшись на имеющиеся у него сведения.

Дмитрий Губерниев: "Полиция Австрии предъявила обвинения"

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Заявление посла РФ последовало в ответ на публикацию спортивного комментатора телеканала  "Матч ТВ" Дмитрия Губерниева. Тот 12 декабря сообщил в Instagram, что сотрудники австрийской полиции прибыли к месту базирования российской сборной по биатлону для предъявления обвинений. В подтверждение своих слов телеведущий предоставил скриншот с фамилиями тех, кому, по его сведениям, вынесены обвинения.

В списке - атлеты, врачи, массажисты

 Речь идет о спортсменах, тренерах, врачах и массажистах. Всего в приведенном Губерниевым перечне - десять фамилий.

В нем фигурируют, в частности, Александр Логинов, бронзовый призер ЧМ-2017 в смешанной эстафете, Антон Шипулин и Алексей Волков, завоевавшие в Хохфильцене золото в эстафете, а также Ирина Старых - четырехкратная чемпионка Европы.

"Все, кто указан в этом списке, обязаны дать свои объяснения полиции", - написал Губерниев.

В четверг, 13 декабря, сборная России должна выступить на втором этапе Кубка мира. Он будет проходить в австрийском Хохфильцене до 16 декабря.

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    Автор: Владимир Дорохов


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Ссылки в интернете

Instagram Губерниева

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