Австрийский психолог: Почему подростки из Таиланда пошли на риск

Больше двух недель подростки в возрасте 11-16 лет и их тренер провели в частично затопленной пещере на севере Таиланда. Их удалось спасти. Сейчас они находятся в больнице, получают медицинскую и психологическую помощь. О том, как скажется длительное пребывание в столь экстремальных условиях и смертельная опасность на психике подростков, рассказывает в интервью DW профессор Бригитте Люгер-Шустер (Brigitte Lueger-Schuster) из Института прикладной психологии при Венском университете.

Бригитте Люгер-Шустер: Одна из главных проблем состоит в том, что подростки долгое время находились в темноте. Когда ты день и ночь вынужден обходиться без дневного света, это вызывает стрессовое состояние, потому что нарушен ритм чередования периодов бодрствования и сна. Так что отсутствие солнечного света приводит не только к дефициту витамина D, который укрепляет иммунную систему, стабилизирует кровяное давление и так далее, но и к нарушениям биоритма, недостатку сна. А это, в свою очередь, мешает организму справиться с экстремальными условиями, с психологическим стрессом.

Один из немногих снимков, сделанных в пещере

- Есть ли опасность того, что дети и в дальнейшем будут страдать от последствий, страдать клаустрофобией, например?

- Действительно, может быть, что в закрытых помещениях они будут чувствовать себя плохо. Вероятно, и звуки дождя могут привести к посттравматическим расстройствам: это вызовет ощущение, что они снова оказались в ловушке, как в пещере, которую залило водой. Или ребята будут после такого опыта вообще бояться природных явлений.

С другой стороны, в подобных ситуациях в человеке появляется то, что мы называем энергией выживания. Не будем забывать, что речь идет о футбольной команде, о ребятах, занимающихся спортом. То есть они крепче, чем их "обычные" сверстники. Думаю, что дисциплинированнее и смелее. Все это помогло им продержаться.

- Сказывается ли в таких ситуациях разница между взрослым человеком и подростком?

- Трудно сказать. Это зависит от культурных различий, например, между Европой и Азией. Возможно, у подростков было меньше страха, чем у взрослых в такой ситуации, потому что они, наверное, не могли до конца осознать всю степень опасности. Как правило, подростки любопытнее и отчаянней, чем взрослые. Они идут на риск, не думая о том, что будет, если что-то случится.

- Может ли подобный опыт сделать ребят крепче в их будущей жизни?

- Может. Мы называем это посттравматическим ростом личности. Если ребятам будет оказана оптимальная психологическая помощь и у них будет комфортное социальное окружение, это может привести к рывку в личностном развитии, активизировать внутренние ресурсы, научит стойко преодолевать жизненные трудности. Многим этот ужас пребывания в пещере позволит, наверное, яснее увидеть красоту жизни.

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