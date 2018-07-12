 Австрийский психолог: Почему подростки из Таиланда пошли на риск | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.07.2018

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Культура и стиль жизни

Австрийский психолог: Почему подростки из Таиланда пошли на риск

Спасение 12 ребят и их тренера из затопленной пещеры в Таиланде вызвало огромный резонанс во всем мире. Подростки спасены. Но какие последствия будет иметь случившееся для их психики?

Спасенные и спасатели

Больше двух недель подростки в возрасте 11-16 лет и их тренер провели в частично затопленной пещере на севере Таиланда. Их удалось спасти. Сейчас они находятся в больнице, получают медицинскую и психологическую помощь. О том, как скажется длительное пребывание в столь экстремальных условиях и смертельная опасность на психике подростков, рассказывает в интервью DW профессор Бригитте Люгер-Шустер (Brigitte Lueger-Schuster) из Института прикладной психологии при Венском университете.

Бригитте Люгер-Шустер: Одна из главных проблем состоит в том, что подростки долгое время находились в темноте. Когда ты день и ночь вынужден обходиться без дневного света, это вызывает стрессовое состояние, потому что нарушен ритм чередования периодов бодрствования и сна. Так что отсутствие солнечного света приводит не только к дефициту витамина D, который укрепляет иммунную систему, стабилизирует кровяное давление и так далее, но и к нарушениям биоритма, недостатку сна. А это, в свою очередь, мешает организму справиться с экстремальными условиями, с психологическим стрессом.

Один из немногих снимков, сделанных в пещере

Один из немногих снимков, сделанных в пещере

- Есть ли опасность того, что дети и в дальнейшем будут страдать от последствий, страдать клаустрофобией, например?

- Действительно, может быть, что в закрытых помещениях они будут чувствовать себя плохо. Вероятно, и звуки дождя могут привести к посттравматическим расстройствам: это вызовет ощущение, что они снова оказались в ловушке, как в пещере, которую залило водой. Или ребята будут после такого опыта вообще бояться природных явлений.

Контекст

Третью фазу спасательной операции в Таиланде планируется завершить 10 июля. Последними поднялись врач и спасатели. (10.07.2018)

В ходе спасательной операции на севере Таиланда погиб водолаз, снабжавший кислородом юных футболистов и тренера. Они находятся в частично затопленной пещере с 23 июня. (06.07.2018)

Рискованная операция по вызволению 12 юных спортсменов и их тренера из тайской пещеры Кхао Луанг может занять до 4 дней. Каждого подростка будут сопровождать два водолаза. (08.07.2018)

С другой стороны, в подобных ситуациях в человеке появляется то, что мы называем энергией выживания. Не будем забывать, что речь идет о футбольной команде, о ребятах, занимающихся спортом. То есть они крепче, чем их "обычные" сверстники. Думаю, что дисциплинированнее и смелее. Все это помогло им продержаться.

- Сказывается ли в таких ситуациях разница между взрослым человеком и подростком?

- Трудно сказать. Это зависит от культурных различий, например, между Европой и Азией. Возможно, у подростков было меньше страха, чем у взрослых в такой ситуации, потому что они, наверное, не могли до конца осознать всю степень опасности. Как правило, подростки любопытнее и отчаянней, чем взрослые. Они идут на риск, не думая о том, что будет, если что-то случится.

- Может ли подобный опыт сделать ребят крепче в их будущей жизни?

- Может. Мы называем это посттравматическим ростом личности. Если ребятам будет оказана оптимальная психологическая помощь и у них будет комфортное социальное окружение, это может привести к рывку в личностном развитии, активизировать внутренние ресурсы, научит стойко преодолевать жизненные трудности. Многим этот ужас пребывания в пещере позволит, наверное, яснее увидеть красоту жизни.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Максим Филимонов


Контекст

Мощные грозы накрывают Германию

Четверо погибших, множество раненых и серьезные разрушения: сильные грозы разразились прежде всего над югом Германии. Спасатели сами становятся жертвами, дороги приходят в негодность. (30.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

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