Австралия направит 31 млн евро на восстановление дикой природы

Министр охраны окружающей среды Австралии Сьюзан Лей объявила о том, что власти страны выделяют 50 миллионов австралийских долларов (31 млн евро) на восстановление природы страны после пожаров. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила она в своем Twitter.

"Сегодня я объявила о выделении 50 млн австралийских долларов на пакет чрезвычайных мер по восстановлению дикой природы и среды обитания диких животных", - написала она.

Ранее Сьюзан Лей объявила, что из-за пожаров под угрозой исчезновения может оказаться несколько видов животных - в частности, коалы, чьей популяции нанесен едва поддающийся учету ущерб.

Между тем число жертв пожаров в стране, начавшихся несколько месяцев назад, выросло до 27 человек. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, оказавшийся под огнем критики из-за пожаров, объявил о создании специальной комиссии по расследованию.

2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики. Опустошительные лесные пожары в стране бушуют с сентября 2019 года. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га - территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей.

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