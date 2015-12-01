Авиакомпания AirAsia

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Причины крушения авиалайнера компании AirAsia обнародованы в Индонезии ведомством по безопасности на воздушном транспорте. По заключению экспертов, плохая погода никак не способствовала авиакатастрофе.
О намерении продолжить поиски жертв крушения самолета AirAsia объявили индонезийские спасатели. Военные прекратили участие в спасательной операции.
Индонезийские военные прекратили операцию по поиску пассажирского лайнера компании AirAsia. В ходе операции удалось найти тела менее половины пассажиров и членов экипажа самолета.
К таким выводам эксперты пришли по результатам первичного исследования бортовых самописцев лайнера. Первый отчет, касающийся причин аварии, будет обнародован 28 января.
Фюзеляж потерпевшего катастрофу самолета AirAsia обнаружен на дне Яванского моря. Спасатели готовятся к извлечению тел погибших.
Со дна поднят второй бортовой самописец пассажирского самолета AirAsia, на который записывались разговоры пилотов. Ранее был найден первый "черный ящик", записывающий технические параметры полета.
Бортовой самописец с разбившегося у берегов Индонезии авиалайнера AirAsia извлечен. Поиски аппарата, записывавшего переговоры в кабине пилотов, продолжаются.
Бортовой самописец самолета малайзийской авиакомпании AirAsia, который потерпел катастрофу 28 декабря 2014 года, обнаружен, но его пока не удается извлечь из обломков лайнера.
В ходе поисковой операции в Индонезии спасатели зарегистрировали сигналы, которые, вероятно, передают бортовые самописцы разбившегося самолета AirAsia. Продолжается поиск остатков фюзеляжа.
К настоящему моменту обнаружены тела 48 жертв авиакатастрофы. Поиск бортовых самописцев самолета по-прежнему продолжается.
По данным СМИ, ссылающихся на представителей поисковой операции, сигнал бортовых самописцев зафиксирован неподалеку от хвостовой части разбившегося лайнера.
Руководитель поисковой операции сообщил в Джакарте об обнаружении еще одной части потерпевшего катастрофу лайнера. В ней, как предполагается, находятся "черные ящики".
Авиакатастрофы ушедшего года унесли жизни почти тысячи людей. Это в четыре раза больше, чем в 2103 году. Самые масштабные крушения потерпели самолеты малайзийских авиалиний.
Обнаружить "черный ящик" пока не удается, сообщил руководитель поисковых работ у острова Борнео.
В ходе поисковой операции в Индонезии были обнаружены два крупных объекта, которые, вероятно, являются частями фюзеляжа самолета AirAsia. Обломки находятся под водой на глубине 30 метров.
В Яванском море спасатели обнаружили хвост самолета и 30 тел погибших при крушении малайзийского авиалайнера. Некоторые тела были пристегнуты к сидениям.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact