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Авиакомпания AirAsia

Workers unload the fuselage of AirAsia QZ8501, which crashed into the Java Sea on Dec. 28, from the ship Onyx Crest in Tanjung Priok port in Jakarta March 2, 2015 in this photo taken by Antara Foto. Indonesian authorities said they will soon end the search operation for the crashed AirAsia flight after its fuselage was delivered to experts for analysis on Monday. AirAsia flight QZ8501's fuselage, which was retrieved from the seabed over the weekend, was sent to Indonesia's capital Jakarta on a search vessel. Investigators hope it will provide more information to piece together the last minute of the ill-fated flight. REUTERS/Antara Foto/Zabur Karuru (INDONESIA - Tags: DISASTER TRANSPORT MILITARY) ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS PICTURE IS DISTRIBUTED EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS. MANDATORY CREDIT. INDONESIA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN INDONESIA

Объявлены причины крушения лайнера AirAsia 01.12.2015

Причины крушения авиалайнера компании AirAsia обнародованы в Индонезии ведомством по безопасности на воздушном транспорте. По заключению экспертов, плохая погода никак не способствовала авиакатастрофе.
epa04568316 Indonesian rescue personnels carry a wrecked seat of the AirAsia Flight QZ8501 airliner recovered from the crash site at Kumai port in Pangkalan Bun, Central Borneo, Indonesia, 19 January 2015. Indonesian search teams were considering whether to use a crane to lift the fuselage of the AirAsia plane that crashed into the Java Sea last month. Thirteen divers were sent to estimate the weight of the fuselage and look for bodies, but the weather was hampering their work, a search operation official said. EPA/STR

Поиск жертв крушения авиалайнера AirAsia будет продолжен 28.01.2015

О намерении продолжить поиски жертв крушения самолета AirAsia объявили индонезийские спасатели. Военные прекратили участие в спасательной операции.
A helicopter flies over the Crest Onyc ship after it retrieved the tail of AirAsia flight QZ8501 in the Java sea on January 10, 2015. Indonesia said on January 9, 2015 it had found the tail of AirAsia Flight QZ8501, potentially marking a major step towards locating the plane's black boxes and helping shed light on what caused it to crash into the sea. AFP PHOTO / POOL / ADEK BERRY (Photo credit should read ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Индонезия прекратила поиски обломков лайнера AirAsia 27.01.2015

Индонезийские военные прекратили операцию по поиску пассажирского лайнера компании AirAsia. В ходе операции удалось найти тела менее половины пассажиров и членов экипажа самолета.
The flight data recorder of AirAsia QZ8501 is lifted out of a carrying case at the airbase in Pangkalan Bun, Central Kalimantan January 12, 2015. Indonesian navy divers on Monday retrieved the black box flight data recorder from an AirAsia airliner that crashed two weeks ago, killing all 162 people on board, a government official said. Flight QZ8501 lost contact with air traffic control in bad weather on Dec. 28, less than halfway into a two-hour flight from Indonesia's second-biggest city of Surabaya to Singapore. REUTERS/Darren Whiteside (INDONESIA - Tags: DISASTER TRANSPORT MILITARY)

Следователи исключили теракт на борту самолета компании AirAsia 20.01.2015

К таким выводам эксперты пришли по результатам первичного исследования бортовых самописцев лайнера. Первый отчет, касающийся причин аварии, будет обнародован 28 января.
A helicopter flies over the Crest Onyc ship after it retrieved the tail of AirAsia flight QZ8501 in the Java sea on January 10, 2015. Indonesia said on January 9, 2015 it had found the tail of AirAsia Flight QZ8501, potentially marking a major step towards locating the plane's black boxes and helping shed light on what caused it to crash into the sea. AFP PHOTO / POOL / ADEK BERRY (Photo credit should read ADEK BERRY/AFP/Getty Images)

Найден фюзеляж разбившегося самолета AirAsia 14.01.2015

Фюзеляж потерпевшего катастрофу самолета AirAsia обнаружен на дне Яванского моря. Спасатели готовятся к извлечению тел погибших.
A section of the tail of AirAsia QZ8501 passenger plane is seen on the deck of the ship Crest Onyx, the day after it was lifted from the seabed, as it arrives at Kumai Port, near Pangkalan Bun, central Kalimantan January 11, 2015. Indonesian search teams believe they have found the fuselage of the AirAsia airliner that crashed in the Java Sea two weeks ago, and divers hope calmer waters on Monday will allow them to retrieve the black box flight recorders. Indonesia AirAsia Flight QZ8501 lost contact with air traffic control in bad weather on December 28, less than halfway into a two-hour flight from the Indonesian city of Surabaya to Singapore. None of the 162 people on the aircraft survived. REUTERS/Darren Whiteside (INDONESIA - Tags: DISASTER TRANSPORT MILITARY MARITIME TPX IMAGES OF THE DAY)

Водолазы подняли на поверхность второй "черный ящик" AirAsia 13.01.2015

Со дна поднят второй бортовой самописец пассажирского самолета AirAsia, на который записывались разговоры пилотов. Ранее был найден первый "черный ящик", записывающий технические параметры полета.
epa04551754 Indonesian navy divers board a rubber dinghy prior to conducting operations trying to lift the tail of the crashed AirAsia plane, in the Java Sea off Borneo, 09 January 2015. Indonesian Navy divers on 08 January failed to locate the flight recorders from the tail section of the AirAsia plane that crashed into the Java Sea in late December. Search teams confirmed they had found the tail and divers took pictures of it 30 metre underwater. EPA/ADEK BERRY / POOL

Извлечен "черный ящик" с разбившегося авиалайнера AirAsia 12.01.2015

Бортовой самописец с разбившегося у берегов Индонезии авиалайнера AirAsia извлечен. Поиски аппарата, записывавшего переговоры в кабине пилотов, продолжаются.
A section of the tail of AirAsia Flight QZ8501 passenger plane is seen on the deck of the rescue ship Crest Onyx, a day after it was lifted from the seabed, as it arrives at Kumai Port, near Pangkalan Bun, Central Kalimantan January 11, 2015. Indonesian search teams believe they have found the fuselage of the AirAsia airliner that crashed in the Java Sea two weeks ago, and divers hope calmer waters on Monday will allow them to retrieve the black box flight recorders. REUTERS/Darren Whiteside (INDONESIA - Tags: DISASTER TRANSPORT)

Водолазы обнаружили "черный ящик" лайнера AirAsia 11.01.2015

Бортовой самописец самолета малайзийской авиакомпании AirAsia, который потерпел катастрофу 28 декабря 2014 года, обнаружен, но его пока не удается извлечь из обломков лайнера.
The tail of AirAsia QZ8501 passenger plane is seen on the deck of a the Indonesian Search and Rescue (BASARNAS) ship Crest Onyx after it was lifted from the sea bed, south of Pangkalan Bun, Central Kalimantan January 10, 2015. Indonesian search and rescue teams raised on Saturday the tail of an AirAsia passenger jet that crashed nearly two weeks ago with the loss of all 162 people on board, and will soon search it for the flight recorders. Indonesia AirAsia Flight QZ8501 lost contact with air traffic control during bad weather on Dec. 28, less than half way into a two-hour flight from Indonesia to Singapore. There were no survivors. REUTERS/Suharso/Pool (INDONESIA - Tags: DISASTER TRANSPORT MILITARY TPX IMAGES OF THE DAY) --- eingestellt von haz

Зафиксированы возможные сигналы "черных ящиков" лайнера AirAsia 11.01.2015

В ходе поисковой операции в Индонезии спасатели зарегистрировали сигналы, которые, вероятно, передают бортовые самописцы разбившегося самолета AirAsia. Продолжается поиск остатков фюзеляжа.
Part of the tail of AirAsia QZ8501 floats on the surface after being lifted as Indonesian navy divers conduct search operations for the black box flight recorders and passengers and crew of the aircraft, in the Java Sea January 10, 2015. Indonesia AirAsia Flight QZ8501, with 162 people on board, lost contact with air traffic control during bad weather on Dec. 28, less than half way into a two-hour flight from Indonesia to Singapore. There were no survivors. REUTERS/Adek Berry/Pool (MID-SEA - Tags: TRANSPORT DISASTER MILITARY MARITIME TPX IMAGES OF THE DAY)

Хвост лайнера AirAsia поднят со дна Яванского моря 10.01.2015

К настоящему моменту обнаружены тела 48 жертв авиакатастрофы. Поиск бортовых самописцев самолета по-прежнему продолжается.
epa04551754 Indonesian navy divers board a rubber dinghy prior to conducting operations trying to lift the tail of the crashed AirAsia plane, in the Java Sea off Borneo, 09 January 2015. Indonesian Navy divers on 08 January failed to locate the flight recorders from the tail section of the AirAsia plane that crashed into the Java Sea in late December. Search teams confirmed they had found the tail and divers took pictures of it 30 metre underwater. EPA/ADEK BERRY / POOL

Индонезийские военные: Обнаружен сигнал "черных ящиков" самолета AirAsia 09.01.2015

По данным СМИ, ссылающихся на представителей поисковой операции, сигнал бортовых самописцев зафиксирован неподалеку от хвостовой части разбившегося лайнера.
Indonesian search and rescue members and police stand on the deck of SAR ship KN Purworejo during a search operation for passengers of AirAsia QZ8501 in the Java Sea January 3, 2015. Ships searching for the wreck of an AirAsia passenger jet that crashed with 162 people on board have pinpointed two big objects on the sea floor, the head of Indonesia's search and rescue agency said on Saturday. The Airbus A320-200 plunged into the Java Sea on Sunday while en route from Indonesia's second-biggest city Surabaya to Singapore. No survivors have been found. REUTERS/Beawiharta (INDONESIA - Tags: DISASTER TRANSPORT)

В Яванском море найдена хвостовая часть самолета AirAsia 07.01.2015

Руководитель поисковой операции сообщил в Джакарте об обнаружении еще одной части потерпевшего катастрофу лайнера. В ней, как предполагается, находятся "черные ящики".
MH17 Trümmer Trümmer von MH17 in Ostukraine Schlagwörte: Malaysian Airlines Flug 17, MH17, Absturz, Ostukraine, Rebellen, Poroschenko, Putin Fotografin: Kitty Logan / DW Rechte: DW für OL/Sozialmedien Nutzung

2014-й стал черным годом для авиации 06.01.2015

Авиакатастрофы ушедшего года унесли жизни почти тысячи людей. Это в четыре раза больше, чем в 2103 году. Самые масштабные крушения потерпели самолеты малайзийских авиалиний.
A crewmember of an Indonesian Air Force Super Puma helicopter of the 6th Air Squadron uses binoculars to scan the horizon during search operations for victims of AirAsia Flight QZ 8501 over the Java Sea on January 1, 2015. Seven bodies have so far been retrieved in the search for the Airbus A320-200, which crashed into the Java Sea with 162 people on board during a storm on December 28 en route from Indonesia's second city of Surabaya to Singapore. AFP PHOTO / POOL / Dewi Nurcahyani (Photo credit should read Dewi Nurcahyani/AFP/Getty Images) - eingestellt von gri

Катастрофа AirAsia: Найдены четыре крупных обломка 03.01.2015

Обнаружить "черный ящик" пока не удается, сообщил руководитель поисковых работ у острова Борнео.
A unit member of the Indonesian Air Force Special Forces (Paskhas) from 465 Brajamusti Supadio looks out the window of a Super Puma NAS 332 helicopter during a search and rescue operation over Kumai Bay, Central Borneo, Pangkalan Bun January 2, 2015. International experts with sophisticated acoustic detection gear joined teams scouring the sea for the wreck of the Indonesia AirAsia passenger jet on Friday, but bad weather was again hindering the hunt for the black box flight recorders of Flight QZ8501. REUTERS/Bagus Indahono/Pool (INDONESIA - Tags: TRANSPORT MILITARY DISASTER)

Найдены крупные обломки фюзеляжа лайнера AirAsia 03.01.2015

В ходе поисковой операции в Индонезии были обнаружены два крупных объекта, которые, вероятно, являются частями фюзеляжа самолета AirAsia. Обломки находятся под водой на глубине 30 метров.
epa04544050 A picture made available on 01 January 2014 shows Indonesian Navy personnel lifting a body believed to be a victim of the crashed AirAsia airplane to the deck of the Indonesian Navy ship 'KRI Sultan Hasanudin' on the Java Sea, Indonesia, 31 December 2014. The search for victims of the AirAsia plane crash in waters off Indonesia widened 01 January, local media reported, as more bodies from around the crash site in the Java Sea were taken ashore. Amid improved weather conditions, the search area was expanded into four sectors after it was previously concentrated only on two sectors. AirAsia Indonesia flight QZ8501 crashed 28 December 2014 with 162 passengers and crew on board, halfway through a two-hour flight between Surabaya, Indonesia's second-largest city, and Singapore. EPA/MASSULIS MBASAN ATTENTION EDITORS: PICTURE CONTAINS GRAPHIC CONTENT

Найдены 30 тел жертв крушения малайзийского авиалайнера Air Asia 02.01.2015

В Яванском море спасатели обнаружили хвост самолета и 30 тел погибших при крушении малайзийского авиалайнера. Некоторые тела были пристегнуты к сидениям.
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