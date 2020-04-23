 Авиакомпания Air France получит от властей Франции 7 млрд евро | Новости из Германии о Европе | DW | 24.04.2020

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Европа

Авиакомпания Air France получит от властей Франции 7 млрд евро

"Мы должны спасти нашу национальную авиакомпанию. Это не карт-бланш", - подчеркнул министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Самолет авиакомпании Air France (фото из архива)

В связи с кризисом на фоне пандемии коронавируса власти Франции выделят на поддержку авиакомпании Air France 7 млрд евро. Из них 3 млрд евро предоставит государство, а еще 4 млрд - гарантированная кредитная помощь от банков, заявил в пятницу, 24 апреля, министр финансов страны Брюно Ле Мэр.

"Мы должны спасти нашу национальную авиакомпанию. Это не карт-бланш", - подчеркнул Ле Мэр. По его словам, национализация Air France не планируется. Кроме того, французское правительство разрабатывает пакет помощи в размере 5 млрд евро для автоконцерна Renault. В свою очередь правительство Нидерландов намерено выплатить от 2 до 4 млрд евро авиаперевозчику KLM, который вместе с Air France образует одну из крупнейших в мире авиакомпаний Air France - KLM.

Из-за приостановки полетов в связи с пандемией авиакомпании по всему миру столкнулись с серьезной нехваткой средств. Не стал исключением и крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa: компания терпит многомиллиардные убытки. В надежде получить новые источники финансирования Lufthansa ведет "интенсивные переговоры" с властями Германии, а также Швейцарии, Австрии и Бельгии, где находятся дочерние компании авиаконцерна.

Смотрите также:

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Выбор имени

    Решение, чье имя будет носить аэропорт в Германии, принимается на региональном уровне. Название утверждает собрание учредителей и наблюдательный совет аэропорта, куда входят представители местных властей и федеральной земли, акционеры, работники наземных служб и профсоюзы. В некоторых случаях возникали серьезные разногласия, и аэропорты (например, во Франкфурте) так и остались без имени.

  • Аэропорт Гамбурга имени Гельмута Шмидта

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Гамбург

    Обычно аэропорты Германии называют в честь известных немецких политиков, которые родились, учились или работали в том городе, где находится аэропорт. Например, гамбургскому в 2016 году было присвоено имя бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта (Helmut Schmidt). Аэропорт назвали в годовщину смерти популярного политика, который родился именно в этом городе.

  • Аэропорт в Нюрнберге

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    В честь художника

    Единственный аэропорт Германии, названный не в честь политика, находится в Нюрнберге. Четыре года назад ему присвоили имя художника Альбрехта Дюрера (Albrecht Dürer), который родился в этом городе в 1471 году. Ребрендинг аэропорта обошелся в полмиллиона евро.

  • Аэропорт Франкфурта-на-Майне

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Франкфурт без имени

    Осенью 2017 года крупнейший аэропорт Германии во Франкфурте-на-Майне предложили назвать в честь Гельмута Коля (Helmut Kohl). С такой инициативой выступила молодежная организация Христианско-демократического союза (ХДС) Junge Union. Идею не поддержали: экс-канцлер не был тесно связан с Франкфуртом. Главная воздушная гавань страны - пока без имени.

  • Аэропорт Берлин-Бранденбург

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    С именем, но без аэропорта

    Хотя аэропорт Берлин-Бранденбург еще не открылся, имя у него уже есть. Его назвали в честь экс-канцлера ФРГ Вилли Брандта. Депутаты берлинского парламента спорили по этому поводу с 2007 года: были предложения назвать его в честь Марлен Дитрих и Альберта Эйнштейна, а также "Аэропортом единства Германии". Но, в конце концов, все же остановились на Брандте - бывшем бургомистре Западного Берлина.

  • Кельнский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Двойные названия

    Воздушные гавани, расположенные между двух городов, имеют двойные названия: аэропорт Лейпциг/Галле, Мюнстер/Оснабрюк, Маастрихт/Ахен... Аэропорт Кельн/Бонн носит имя первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer), но сами немцы обычно говорят: "Кельнский аэропорт", - и вообще редко пользуются официальными названиями аэропортов.

  • Дюссельдорфский аэропорт

    Как выбирают названия для немецких аэропортов

    Код вместо названия

    В 2013 году Дюссельдорф международный (Düsseldorf International) переименовали в аэропорт Дюссельдорфа DUS. Трехбуквенный код должен ассоциироваться у путешественников с известными аэропортами, такими как LAX (в Лос-Анджелес) и JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке). Позже его предложили назвать в честь бывшего президента Германии Йоханнеса Рау (Johannes Rau), но идею не поддержали.

    Автор: Ксения Сафронова


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