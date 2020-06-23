Авиакомпания МАУ отстранила менеджера после скандала с мертвыми щенками в Канаде

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) выразила сожаление в связи с гибелью щенков на ее рейсе и сообщила о начале собственного внутреннего расследования, в рамках которого был временно, на период расследования, отстранен от исполнения служебных обязанностей глава дирекции по грузовым перевозкам и логистике. Об этом говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном на ее сайте во вторник, 23 июня. Кроме того, МАУ с 19 июня ввела внутренний запрет на перевозку животных самолетами Boeing 767.

13 июня во время проверки самолета МАУ в аэропорту Торонто в нем были обнаружены более 500 щенков французских бульдогов, из которых 38 были мертвы. Выжившие щенки страдали, в том числе, от обезвоживания. Эта история стала известной благодаря посту в Facebook женщины, забиравшей с рейса МАУ кота и увидевшей страдающих и мертвых щенков. "Пожалуйста, не пользуйтесь услугами этой авиакомпании! COVID привел к тому, что много животных застряли за границей. Но это не способ их вернуть", - написала она.

В МАУ заявляют, что перевозили на рейсе 559 собак и 89 котов, так как рейс был эвакуационным, а на 272 мест приходилось только 92 пассажира. Журнал Der Spiegel пишет, что щенки перевозились для продажи жителям Канады, которые обычно и не подозревают, что их выращивают за рубежом. Правоохранительные органы Канады начали расследование.

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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Согласно данным Федерального ведомства по охране природы, ежегодно немецкие таможенники пресекают более тысячи попыток незаконного ввоза в Германию разного рода сувениров, трофеев, украшений и прочих товаров, изготовленных из диких животных - целиком или шкур, костей, панцирей и так далее, а также из растений, находящихся под особой защитой. Эту медвежью голову конфисковали в Нюрнберге.

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Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Поиск ведется целенаправленно - например, с помощью специально обученных собак. Как раз в аэропорту Нюрнберга свою службу несет эта четвероногая сотрудница таможни - лабрадор Миа. Основным регулирующим документом в этой сфере является Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), принятая в 1973 году в Вашингтоне.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры В конвенции перечислено 6 тысяч видов животных и 30 тысяч растений. Так что при покупке таких сувениров в отпуске нужно семь раз подумать, один раз проверить и только потом платить и класть в багаж. Незнание законов не освобождает от ответственности. Проблемы могут возникнуть, например, из-за какой-нибудь безделушки, вырезанной из древесины редкого дерева, не говоря уже о голове морской черепахи.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Немецкие таможенники регулярно приглашают прессу, чтобы продемонстрировать свои находки и еще раз напомнить туристам и прочим путешественникам о проблемах, которые их ожидают в случае нарушения законов и правил. Такой сувенир из лягушки-быка обнаружили в аэропорту Дюссельдорфа.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Помимо чучела маленького крокодила на этой фотографии из Нюрнберга можно также разглядеть несколько других незаконных сувениров - какую-то экзотическую бабочку, коралл, шкуры… Иногда товары задерживают из-за превышения разрешенного количества, но об этом - немного позже. Бывают также неточности в документах и так далее. После проверки товары могут вернуть или же окончательно конфисковать.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры К ввозу и вывозу без специальных разрешений запрещены не только чучела редких животных, но также изделия из их бивней, кожи, перьев, черепов, плавников, мяса, зубов и других частей - в том числе, продукты питания, медицинские препараты и так далее. Хотелось бы посмотреть на человека, который приобрел для уютного домашнего интерьера этот пуфик из слоновьей ноги…

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Контрабандные сувениры и товары животного и растительного происхождения пытаются доставлять в Германию не только в багаже, но и переправлять в посылках. Однако таможенники их тоже контролируют. На почтовые отправления приходится около 35% случаев. На проверку машин на дорогах и автобанах - около 2,5%. На этой фотографии изображены как раз находки, сделанные на почте.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Контрабандисты везут и отправляют в Германию не только покупные товары из редких диких животных и растений, но и трофеи, добытые собственноручно. Например, чучело этого льва пытался доставить себе домой один немецкий охотник, убивший царя зверей во время сафари за границей. На трофеи, добытые по официальным квотам, необходимы подтверждающие бумаги.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Обыкновенный канюк - представитель семейства ястребиных летал где-то в Восточной Европе, пока не стал чучелом. Какие штрафы ожидают в Германии нарушителей, пытающихся ввезти в страну такие вещи без соответствующих документов?

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Перед нами - пепельница из черепахи. Каким штрафом обернулся этот конкретный сувенир, не сообщается, но, например, за попытку ввоза панциря биссы, она же - настоящая каретта, в недавнем прошлом был выписан штраф в размере 1000 евро. Такой же штраф был назначен за дюжину небольших поделок из слоновьей кости и пару сотен упаковок экстракта мускуса кабарги.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Далее - выборочные примеры денежных штрафов и уголовных дел прошлых лет по нарастающей. Незаконный ввоз 48 тысяч (!) таблеток из корня произрастающей в Индии змеиной раувольфии - 1200 евро. Столько же - за четырех живых средиземноморских черепах. На фото - конфискованные настойки с кобрами, скорпионами и женьшенем.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры 24 живые ребристые кандойи (они же - килеваточешуйчатые тихоокеанские удавы) - 2500 евро. Столько же - за одну шкуру леопарда. На фото - сережки из черепаховой кости.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Штраф за попытку ввезти в Германию пару обуви из кожи тигрового питона - 2700 евро. На фото - сумочка из варана.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Контрабанда 63,7 килограмма слоновой кости - 3600 евро, однако в другом случае за вдвое меньший вес суд назначил даже 10-месячный условный срок. Срок, может быть, условный, но судимость - настоящая. На фотографии - конфискованные украшения из этого материала.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Ввоз восьми изделий из крокодильей кожи - 7500 евро. На фотографии - морские коньки. Такие конфискованные товары в дальнейшем используются или реализуются в соответствии с действующими правилами - например, передаются для использования в учебно-образовательных целях.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Две дюжины живых коробчатых черепах - 9-месячный срок условно… Живых животных, отобранных у контрабандистов, таможенники передают в зоопарки или природоохранным организациям. Такую волчью шкуру, например, можно было бы ввезти в Германию в качестве охотничьего трофея при наличии соответствующих разрешений - например, из стран или регионов, где волки не находятся под угрозой.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры На фотографии - конфискованная тигровая шкура. Для личных нужд допускается ввоз в багаже без дополнительных документов, например, 125 граммов осетровой икры в сертифицированных банках, до четырех изделий из крокодильей кожи, до трех раковин гигантского стромбуса, до четырех мертвых морских коньков, до одного килограмма щепки агарового дерева и до 24 миллилитров агарового масла.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Не каждая конфискация товаров таможней заканчивается штрафами. При незначительных нарушениях дело может быть закрыто по решению Ведомства по охране животных. Часть контрабандистов отделывается административными штрафами, но несколько десятков случаев в год передается в прокуратуру для возбуждения уголовных дел. На фото - гриф гитары из бразильского розового дерева.

Немецкая таможня - на страже дикой фауны и флоры Получить исчерпывающую и наглядную информацию о том, что и из каких стран нельзя ввозить в Германию без специальных разрешений и документов, можно на сайте немецкой таможни и министерства финансов: www.artenschutz-online.de Автор: Максим Нелюбин

