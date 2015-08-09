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Авиакатастрофа Airbus рейса 4U9525

На юге Франции 24 марта потерпел катастрофу пассажирский самолет авиакомпании Germanwings, выполнявший рейс Барселона - Дюссельдорф. На этой странице представлены все публикации о трагедии.

epa04858785 Members of the Special Assistance Team and relatives of victims of the Germanwings Flight 4U 9525 air crash gather to release balloons during a commemorative ceremony at the memorial site in Le Vernet, south-eastern France, 24 July 2015. The Airbus A320 carrying 150 people on board from Barcelona, Spain to Duesseldorf, Germany, crashed 24 March 2015 in the French Alps. About 500 relatives of victims are expected to attend a commemoration ceremony in Le Vernet after burying unidentified remains at the cemetery of the village. EPA/ARNOLD JEROCKI +++(c) dpa - Bildfunk+++

Bild: Родственники жертв катастрофы лайнера Germanwings обратятся в суд США 09.08.2015

Адвокат 39 семей погибших в авиакатастрофе Germanwings видит большие шансы на успех при рассмотрении спора о компенсациях в американском суде.
ARCHIV - Inmitten von Blumen steht eine steinerne Gedenkstele mit der Aufschrift In Erinnerung an die Opfer des Flugzeugunglücks vom 24. März 2015 (Foto vom 27.03.2015). Die verzögerte Überführung von Germanwings- Absturzopfer nach Deutschland ist für die Hinterbliebenen erneut eine belastende Situation. «In Haltern am See bleiben die Eltern ratlos und traurig zurück», heißt in einem Schreiben eines Anwalts von Angehörigen. Mehrere Familien aus Haltern hatten darin Zorn und Verzweiflung beklagt, weil sie nicht wüssten, wann sie ihre Lieben beisetzen könnten. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Родственники жертв лайнера Germanwings: Нужны компенсации и извинения 23.07.2015

Можно ли измерить страдания родственников жертв авиакатастрофы в деньгах? Об этом спорят авиакомпания и адвокаты потерпевших. Germanwings предлагает 25000 евро, адвокаты хотят по 200000.
ARCHIV - Flugzeuge der Lufthansa stehen am frühen Morgen des 19.03.2015 am Flughafen in Frankfurt am Main (Hessen) auf dem Vorfeld am Gate. Lufthansa-Kunden sind nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins «Der Spiegel» Opfer einer Cyber-Attacke geworden. Foto: Christoph Schmidt/dpa (zu dpa «Spiegel»: Lufthansa-Kunden Opfer einer Cyber-Attacke vom 10.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Катастрофа Germanwings: адвокат возмущен суммами компенсаций 30.06.2015

Компенсация в 25 тысяч за каждого погибшего при крушении лайнера А320 дочерней компании Germanwings - это слишком мало, заявил юрист.
11.06.2015 *** French prosecutor of Marseille Brice Robin (C) speaks as French Col. Francois Daoust (L), head of the criminal research Institute of the French Gendarmerie, and French Col. Simon-Pierre Delannoy, head of the research section of the The Air Transport Gendarmerie listen during a press conference on the March 2015 Germanwings plane crash, on June 11, 2015 in Paris. The bodies of German schoolchildren killed in the Germanwings plane that was deliberately crashed in the French Alps arrived in their grieving hometown on June 10, and Robin, who is leading the probe into the crash, was due to meet on June 11 with relatives of some of the other victim's to discuss the identification and repatriation of remains. AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN (Photo credit should read STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images)

Катастрофа Germanwings: следствие предполагает ошибки медицинского контроля 12.06.2015

Прокурор Марселя сообщил, что следствие по делу крушения самолета Germanwings рассмотрит вопрос соблюдения врачебной тайны и безопасности полетов. По его словам, второй пилот Лубиц наблюдался у 41 врача.
Eine Sondermaschine der Lufthansa (im Hintergrund) landet am 09.06.2015 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) auf dem Flughafen. In der Maschine aus Marseille sind zweieinhalb Monate nach dem Absturz der Germanwings-Maschine in Frankreich 44 Särge nach Deutschland gebracht worden. Am Mittwoch sollen sie den Angehörigen übergeben werden. Foto: Maja Hitij/dpa

В ФРГ доставлены тела погибших в катастрофе самолета Germanwings 10.06.2015

Тела 44 погибших в катастрофе самолета Germanwings доставлены в Германию. На борту лайнера находились 150 человек, в том числе 72 гражданина ФРГ.
A handout photo made available by the French Interior Ministry on 01 April 2015 shows search and rescue workers collecting debris at the crash site of the Germanwings Airbus A320 in the French Alps, above the town of Seyne-les-Alpes, southeastern France, 31 March 2015. Germanwings Flight 4U 9525, carrying 144 passengers and six crew members from Barcelona, Spain to Dusseldorf, Germany, crashed 24 March in the French Alps, where searchers combed a 4-hectare section of mountain face since 25 March. EPA/YVES MALENFER/DICOM/MINISTERE INTERIEUR/HO HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Vor dem Trauergottesdienst für die Opfer des Absturzes der Germanwings-Maschine vom 16.04.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (eingest. 17.4./fab)

Опознаны все 150 жертв катастрофы авиалайнера Germanwings 19.05.2015

Следственные органы во Франции идентифицировали фрагменты тел всех 150 жертв авиакатастрофы самолета Germanwings. Французская прокуратура разрешила передать останки для захоронения.
HANDOUT - Das undatierte Handout zeigt den Sänger Oleg Bryjak. Der Bassbariton der Deutschen Oper am Rhein, Oleg Bryjak, ist unter den Opfern des Airbus-Absturzes. Foto: Hans-Jörg Michel/Deutsche Oper am Rhein/dpa (ACHTUNG REDAKTIONEN: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und Nennung des Urhebers: Hans-Jörg Michel/Deutsche Oper am Rhein) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Олег Брыжак объявлен почетным членом ансамбля дюссельдорфской оперы 23.04.2015

Немецкая опера на Рейне в Дюссельдорфе посмертно почтила своего солиста, оказавшегося в числе пассажиров злосчастного рейса авиакомпании Germanwings.
17.04.2015+++ Emergency Counsellers address a memorial service for the 150 people killed in the Germanwings plane crash in the Cathedral in Cologne, western Germany on April 17, 2015. About 1,500 guests are expected for the service, among them 500 relatives of the victims, in northern Europe's largest Gothic church, which will also be broadcast livCe on screens outside the cathedral and to viewers nationwide. AFP PHOTO / POOL / OLIVER BERG (Photo credit should read OLIVER BERG/AFP/Getty Images)

В Кельне почтили память погибших в катастрофе самолета Germanwings 17.04.2015

На богослужении в кафедральном соборе присутствовали родственники погибших, первые лица Германии, общественные деятели. Президент ФРГ Гаук поблагодарил за помощь французскую сторону.
27.03.2015 * A model Germanwings airplane stands amongst candles outside the company's headquarters in Cologne Bonn airport March 27, 2015. Andreas Lubitz, the co-pilot who appears to have deliberately crashed Germanwings flight 4U9525 carrying 149 passengers into the French Alps received psychiatric treatment for a serious depressive episode six years ago, German tabloid Bild reported on Friday. REUTERS/Wolfgang Rattay

Катастрофа A320 авиакомпании Germanwings: траур и уроки 17.04.2015

В Кёльнском соборе 17 апреля прошла экуменическая траурная служба в память о жертвах катастрофы рейса 4U9525 авиакомпании Germanwings. Какие уроки извлекли из этой трагедии?
** ARCHIV ** Ein Fluglotse der Deutschen Flugsicherung, DFS, beobachtet am 15. Mai 2007 das Vorfeld des Frankfurter Flughafens mit seinem Fernglas. Viele Reisende muessen sich in den kommenden Wochen auf Verspaetungen an deutschen Flughaefen einstellen. Als Gruende nannte die Deutsche Flugsicherung (DFS) auf AP-Anfrage einen neuen Tarifvertrag fuer die Fluglotsen und mehrere Krankheitsfaelle. (ddp images/AP Photo/Oliver Multhaup) --- ---** FILE ** An air traffic controller of DFS German ATC scans the Frankfurt Airport apron with his binoculars as he works his shift on the Frankfurt, Germany, International Airport Tower, Tuesday, May 15, 2007. The German Air Traffic Control, called Deutsche Flugsicherung DFS, is a private company that controls all German air traffic by federal order. (ddp images/AP Photo/Oliver Multhaup)

В ФРГ разработают систему экстренного управления падающими самолетами с земли 15.04.2015

В ФРГ собираются разработать дистанционную систему управления самолетами, с помощью которой можно было бы избежать авиакатастроф, намеренно спровоцированных членами экипажа.
Angehörige der Unglücksopfer kommen am 26.03.2015 in Le Vernet, Frankreich, nahe der Unglücksstelle des abgestürzten Germanwings-Fluges A320 an. Foto: Peter Kneffel/dpa

Германия примет закон о компенсациях для семей жертв авиакатастроф 13.04.2015

Власти планируют законодательно закрепить суммы компенсаций, которые полагаются родным и близким погибших. Ожидается, что изменения будут согласованы до летних каникул.
April 1, 2015 A general view of debris, seen in this picture made available to the media by the French Interior Ministry April 1, 2015, from the wreckage of a Germanwings Airbus A320 which crashed, near Seyne-les-Alpes. The German pilot, Andreas Lubitz, 27, who crashed a plane in the French Alps last week, killing 150 people, told officials at a Lufthansa training school in 2009 that he had gone through a period of severe depression, the airline said on Tuesday. REUTERS/French Interior Ministry/DICOM/Y. Malenfer/Handout NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY. NOT FOR SALE FOR MARKETING OR ADVERTISING CAMPAIGNS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IT IS DISTRIBUTED, EXACTLY AS RECEIVED BY REUTERS, AS A SERVICE TO CLIENTS

Рейс 4U9525: поиски тел погибших завершены 04.04.2015

Специалисты закончили поиск жертв на месте крушения самолета Germanwings, но продолжают искать личные вещи погибших.
24.03.2015 * French Police and Gendarmerie Alpine rescue units gather on a field as they prepare to reach the crash site of an Airbus A320, near Seyne-les-Alpes, in the French Alps, March 24, 2015. An Airbus plane operated by Lufthansa's Germanwings budget airline, en route from Barcelona to Duesseldorf, crashed in a remote snowy area of the French Alps on Tuesday and all 150 on board were feared dead. REUTERS/Jean-Paul Pelissier

Рейс 4U9525 : идентификация жертв начнется после пасхальных праздников 04.04.2015

Несмотря на праздники, эксперты Управления исследований и анализа безопасности гражданской авиации Франции продолжат работу по анализу данных со второго бортового самописца, разбившегося самолета.
Archive file of the cockpit of an Airbus A320 passenger plane Italy Keine Weitergabe an Drittverwerter.

Рейс 4U9525: "Черный ящик" подтверждает стремление пилота спровоцировать крушение 03.04.2015

Анализ данных второго "черного ящика" разбившегося самолета Germanwings подтверждает версию о том, что второй пилот умышленно направил аэробус А320 на скалы.
Reisende gehen am 01.10.2014 in Berlin durch ein Terminal am Flughafen Tegel vor einer Hinweistafel. Aufgrund einer Bombenentschärfung in Spandau war der Flugbetrieb während der Entschärfung eingestellt worden. Es kam zu längeren Wartezeiten und Flugausfällen. Foto: Paul Zinken/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Опрос: немцы не готовы отказаться от авиаперелетов 03.04.2015

17 процентов авиапассажиров сегодня более обеспокоены вопросом безопасности на борту самолета, чем это было до аварии рейса 4U9525. 81 процент респондентов не считают, что им что-то угрожает.
ARCHIV 2001 Pilot Ian Belmore der britischen Fluggesellschaft präsentiert die neu verstärkte Cockpit-Tür einer Boeing 747-Maschine, die am 31.10.2001 auf dem Londoner Heathrow Airport in The Spirit of New York umgetauft worden ist. Mit diesen neuen Sicherheitstüren will man sich nach den Terroranschlägen am 11.9. besser vor Eindringlingen schützen. Auch Lufthansa hat ihre 50 Maschinen der Langstrecken-Flotte bereits entsprechend umgerüstet.

Bild: Правительство ФРГ намерено повысить безопасность авиаперевозок 02.04.2015

По данным издания, в Берлине обсуждают механизм защиты от несанкционированного доступа в кабину пилотов, а также необходимость улучшить обмен данными об авиапасажирах.
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