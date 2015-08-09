Авиакатастрофа Airbus рейса 4U9525

Родственники жертв лайнера Germanwings: Нужны компенсации и извинения

Можно ли измерить страдания родственников жертв авиакатастрофы в деньгах? Об этом спорят авиакомпания и адвокаты потерпевших. Germanwings предлагает 25000 евро, адвокаты хотят по 200000.