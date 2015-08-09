Авиакатастрофа Airbus рейса 4U9525

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На юге Франции 24 марта потерпел катастрофу пассажирский самолет авиакомпании Germanwings, выполнявший рейс Барселона - Дюссельдорф. На этой странице представлены все публикации о трагедии.
Адвокат 39 семей погибших в авиакатастрофе Germanwings видит большие шансы на успех при рассмотрении спора о компенсациях в американском суде.
Можно ли измерить страдания родственников жертв авиакатастрофы в деньгах? Об этом спорят авиакомпания и адвокаты потерпевших. Germanwings предлагает 25000 евро, адвокаты хотят по 200000.
Компенсация в 25 тысяч за каждого погибшего при крушении лайнера А320 дочерней компании Germanwings - это слишком мало, заявил юрист.
Прокурор Марселя сообщил, что следствие по делу крушения самолета Germanwings рассмотрит вопрос соблюдения врачебной тайны и безопасности полетов. По его словам, второй пилот Лубиц наблюдался у 41 врача.
Тела 44 погибших в катастрофе самолета Germanwings доставлены в Германию. На борту лайнера находились 150 человек, в том числе 72 гражданина ФРГ.
Следственные органы во Франции идентифицировали фрагменты тел всех 150 жертв авиакатастрофы самолета Germanwings. Французская прокуратура разрешила передать останки для захоронения.
Немецкая опера на Рейне в Дюссельдорфе посмертно почтила своего солиста, оказавшегося в числе пассажиров злосчастного рейса авиакомпании Germanwings.
На богослужении в кафедральном соборе присутствовали родственники погибших, первые лица Германии, общественные деятели. Президент ФРГ Гаук поблагодарил за помощь французскую сторону.
В Кёльнском соборе 17 апреля прошла экуменическая траурная служба в память о жертвах катастрофы рейса 4U9525 авиакомпании Germanwings. Какие уроки извлекли из этой трагедии?
В ФРГ собираются разработать дистанционную систему управления самолетами, с помощью которой можно было бы избежать авиакатастроф, намеренно спровоцированных членами экипажа.
Власти планируют законодательно закрепить суммы компенсаций, которые полагаются родным и близким погибших. Ожидается, что изменения будут согласованы до летних каникул.
Специалисты закончили поиск жертв на месте крушения самолета Germanwings, но продолжают искать личные вещи погибших.
Несмотря на праздники, эксперты Управления исследований и анализа безопасности гражданской авиации Франции продолжат работу по анализу данных со второго бортового самописца, разбившегося самолета.
Анализ данных второго "черного ящика" разбившегося самолета Germanwings подтверждает версию о том, что второй пилот умышленно направил аэробус А320 на скалы.
17 процентов авиапассажиров сегодня более обеспокоены вопросом безопасности на борту самолета, чем это было до аварии рейса 4U9525. 81 процент респондентов не считают, что им что-то угрожает.
По данным издания, в Берлине обсуждают механизм защиты от несанкционированного доступа в кабину пилотов, а также необходимость улучшить обмен данными об авиапасажирах.
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