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Авария под Северодвинском

На военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел взрыв. По мнению американских экспертов, ЧП под Северодвинском произошло во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник"

8 августа 2019 года министерство обороны РФ сообщило о взрыве на военном полигоне в районе села Нёнокса Архангельской области, который произошел, по официальной информации, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. По мнению экспертов из США, взрыв на военном полигоне произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", которую НАТО классифицирует как Skyfall.

5595491 19.07.2018 Testing the Burevestnik nuclear cruise missile. A screenshot from a video provided by the Russian Defense Ministry. The image is a handout courtesy of a third party. Editorial use only. Archiving, commercial use and use in advertising are prohibited. Ministry of defence of the Russian Federation Foto: Ministry of defence of the Russian Federation |

Авария под Северодвинском: Берлин оценил силу взрыва 31.10.2019

Что же произошло 8 августа на военном полигоне под Северодвинском? Власти Германии сделали свои выводы об утечке радиации в Белом море, а немецкий эксперт оценил для DW силу взрыва.
24.07.2019, Russland, Severodvinsk: SEVERODVINSK, RUSSIA - JULY 24, 2019: New residential buildings in a district of Severodvinsk. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Разведка США выдвинула новую версию ЧП с ракетой под Северодвинском 30.08.2019

По данным канала CNBC, ссылающегося на разведсообщество США, ЧП могло произойти при подъеме ракеты, "потерянной во время предыдущих испытаний".
5595495 19.07.2018 Testing the Burevestnik nuclear cruise missile. A screenshot from a video provided by the Russian Defense Ministry. The image is a handout courtesy of a third party. Editorial use only. Archiving, commercial use and use in advertising are prohibited. Ministry of defence of the Russian Federation Foto: Ministry of defence of the Russian Federation |

Ракетостроитель: "Буревестник" не даст России военного преимущества 29.08.2019

Над чем работали военные в Северодвинске 8 августа во время взрыва на полигоне? Если они испытывают ракету "Буревестник", то зря тратят время и жизни, уверен немецкий профессор.
24.07.2019, Russland, Severodvinsk: SEVERODVINSK, RUSSIA - JULY 24, 2019: New residential buildings in a district of Severodvinsk. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

В пробах из Северодвинска обнаружены радиоактивные изотопы 26.08.2019

После взрыва на полигоне в Архангельской области эксперты Росгидромета несколько дней брали пробы воздуха и осадков в регионе. В составе проб выявлены техногенные радионуклиды стронция, бария и лантана.
09.11.2011 A picture taken on November 9, 2011 shows buildings at a military base in the small town of Nyonoska in Arkhangelsk region. - Russia's nuclear agency chief on August 12 confirmed that five scientists killed last week were developing new weapons and vowed to continue testing despite the explosion. (Photo by - / AFP)

Норвежские сейсмологи зафиксировали под Северодвинском два взрыва 24.08.2019

В Норвежском сейсмологическом центре считают, что второй взрыв произошел 8 августа на крылатой ракете спустя два часа после первого и стал причиной всплеска радиации, сообщает агентство Reuters.
ARCHIV 2018 *** A view shows a board on a street of the military garrison located near the village of Nyonoksa in Arkhangelsk Region, Russia October 7, 2018. The board reads: State Central Naval Range. Picture taken October 7, 2018. REUTERS/Sergei Yakovlev

В организме врача из Северодвинска обнаружен радиоактивный цезий-137 23.08.2019

Минздрав Архангельской области подтвердил наличие цезия-137 в организме врача, который помогал пострадавшим от взрыва под Северодвинском. По версии властей, радиоактивный нуклид попал в организм вместе с пищей.
5595500 19.07.2018 Testing the Burevestnik nuclear cruise missile. A screenshot from a video provided by the Russian Defense Ministry. The image is a handout courtesy of a third party. Editorial use only. Archiving, commercial use and use in advertising are prohibited. Ministry of defence of the Russian Federation Foto: Ministry of defence of the Russian Federation |

Взрыв в Северодвинске: "Кремль скрывает не радиацию, а технологию" 22.08.2019

После взрыва в Северодвинске, который повлек за собой всплеск радиации, перестали работать станции контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний. Это не случайность, уверены эксперты.
BARENTS SEA. APRIL 30, 2016. Pictured in this screen grab is the Russian Northern Fleet s submarine Severodvinsk launching a Kalibr cruise missile during a military drill in the Barents Sea. The missile was aimed at a target in Russia s Arkhangelsk Region. Russian Defence Ministry Press Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS021560 Barents Sea April 30 2016 Pictured in This Screen Grave IS The Russian Northern Fleet S Submarine Severodvinsk Launching a Kalibr Cruise Missile during a Military Drill in The Barents Sea The Missile what aimed AT a Target in Russia S Arkhangelsk Region Russian Defence Ministry Press Office TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS021560

Две станции мониторинга ядерных испытаний в РФ вновь заработали 20.08.2019

После аварии в Северодвинске передачу данных прекратили пять из шести станций контроля над ядерными испытаниями в России.
ARCHIV 2018 *** A view shows a board on a street of the military garrison located near the village of Nyonoksa in Arkhangelsk Region, Russia October 7, 2018. The board reads: State Central Naval Range. Picture taken October 7, 2018. REUTERS/Sergei Yakovlev

Еще две станции мониторинга ядерных испытаний в РФ замолчали 20.08.2019

После взрыва на полигоне в Северодвинске почти со всех станций контроля над ядерными испытаниями в России прекратила поступать информация. Российский МИД заявил, что передача данных - дело добровольное.
09.11.2011 A picture taken on November 9, 2011 shows buildings at a military base in the small town of Nyonoska in Arkhangelsk region. - Russia's nuclear agency chief on August 12 confirmed that five scientists killed last week were developing new weapons and vowed to continue testing despite the explosion. (Photo by - / AFP)

В России две станции мониторинга отключились после ЧП с ракетой 19.08.2019

Станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали передавать информацию через два дня после взрыва ракеты под Северодвинском. В России сбой объяснили "проблемами с сетью и связью".
5595495 19.07.2018 Testing the Burevestnik nuclear cruise missile. A screenshot from a video provided by the Russian Defense Ministry. The image is a handout courtesy of a third party. Editorial use only. Archiving, commercial use and use in advertising are prohibited. Ministry of defence of the Russian Federation Foto: Ministry of defence of the Russian Federation |

Взрыв под Северодвинском: "Зачем вообще нужен "Буревестник"? 17.08.2019

Взрыв с выбросом радиации на военном полигоне в Белом море был неудачным тестом именно ракеты "Буревестник", уверены эксперты из Калифорнии, с которыми побеседовала DW.
ARCHIV 2018 *** A view shows a board on a street of the military garrison located near the village of Nyonoksa in Arkhangelsk Region, Russia October 7, 2018. The board reads: State Central Naval Range. Picture taken October 7, 2018. REUTERS/Sergei Yakovlev

Жителям села Нёнокса предложили покинуть территорию населенного пункта 13.08.2019

Жителям села Нёнокса предложили с 14 августа покинуть населенный пункт "в связи с плановыми работами на военном объекте", сообщает информагентство "Интерфакс" со ссылкой на администрацию Северодвинска.
24.07.2019, Russland, Severodvinsk: SEVERODVINSK, RUSSIA - JULY 24, 2019: New residential buildings in a district of Severodvinsk. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Росгидромет сообщил о скачке в 16 раз уровня радиации в Северодвинске 13.08.2019

По данным ведомства, 8 августа, в день взрыва "жидкостной реактивной двигательной установки" на полигоне в Архангельской области уровень радиации в некоторых районах Северодвинска увеличился в 16 раз.

24.07.2019, Russland, Severodvinsk: SEVERODVINSK, RUSSIA - JULY 24, 2019: New residential buildings in a district of Severodvinsk. Sergei Bobylev/TASS Foto: Sergei Bobylev/TASS/dpa |

Названы причины ЧП на ракетном полигоне под Архангельском 10.08.2019

По данным "Росатома", в результате происшествия на ракетном полигоне близ Северодвинска погибли пять сотрудников госкорпорации.

Thema Wie sieht es in der russischen Pharma-Industrie?, die unsere Korrespondentin in Moskau Ewlaliya Samedowa im April gemacht hat.

В аптеках Архангельска и Северодвинска после взрыва раскупили йод 09.08.2019

Спрос на йод в аптеках Архангельска и Северодвинска резко увеличился после взрыва реактивного двигателя.
April 2019, Arkhangelsk Russland Arkhangelsk - zu Proteste gegen Müll

На военном полигоне под Архангельском взорвалась реактивная двигательная установка 08.08.2019

Во время испытаний реактивной двигательной установки погибли два человека. В Минобороны утверждают, что радиоактивных выбросов не было, в Северодвинске сообщили о краткосрочном превышении нормы.