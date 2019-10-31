Авария под Северодвинском

На военном полигоне в Архангельской области 8 августа произошел взрыв. По мнению американских экспертов, ЧП под Северодвинском произошло во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник"

8 августа 2019 года министерство обороны РФ сообщило о взрыве на военном полигоне в районе села Нёнокса Архангельской области, который произошел, по официальной информации, во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. По мнению экспертов из США, взрыв на военном полигоне произошел во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", которую НАТО классифицирует как Skyfall.