Авария на дамбе в Узбекистане: кто виноват?

Прорыв дамбы "Сардоба" нанес большой ущерб не только Узбекистану, но и соседнему Казахстану. Теперь в странах региона хотят знать истинные причины катастрофы.
Расследование причин аварии поручено вести Государственной службе безопасности Узбекистана. Ведь после того, как 1 мая вода прорвала дамбу на Сардобинском водохранилище, подтоплены оказались земли в трех районах страны. Пять тысяч зданий пострадали. Досталось и югу Казахстана - там в приграничных районах подтоплены 14 населенных пунктов, эвакуированы более 30 тысяч человек. Поэтому своя комиссия по ликвидации последствий катастрофы действует в Казахстане.
Казахской ноты Узбекистану из-за прорыва дамбы не будет
Власти в Нур-Султане поначалу объявили о том, что готовят ноту протеста. Казахстанский замминистра экологии, геологии и природных ресурсов Сергей Громов говорил о праве Казахстана как пострадавшей стороны требовать возмещения ущерба. И указывал на то, что строительство водохранилища велось Узбекистаном без согласования с Казахстаном. Чиновник дал понять, что претензии к узбекским коллегам состоят еще и в том, что те непосредственно после прорыва дамбы уверяли, будто воды, прорвавшие дамбу, не навредят казахстанцам. Но 8 мая представители двух стран переговорили друг с другом, и в итоге ноты так и не последовало. Однако казахстанские эксперты сейчас подсчитывают прямой и косвенный ущерб, нанесенный Казахстану бедствием.
Ищут причины катастрофы и независимые эксперты. Их выводы будут представлять особый интерес, так как в этой истории есть аспекты, о которых официальные власти Узбекистана могут решить умолчать. Так, наблюдателей уже смутило то, что причиной обрушения дамбы узбекские чиновники назвали сильный дождь и штормовой ветер, хотя аномальных природных явлений, как выяснилось, в тот день в тех местах не фиксировалось.
Дамба "Сардоба" построена недавно
Эксперт международного Центра исследований кризисных ситуаций CSRC Ирина Андриевская отмечает, что в версию про дождь и ветер не очень поверила и генеральная прокуратура Узбекистана, возбудившая уголовные дела по статьям о "должностной халатности" и "нарушении правил безопасности горных, строительных или взрывоопасных работ". Собеседница DW обращает внимание на то, что дамба "Сардоба" - сооружение"молодое", работы по ее возведению велись в 2009-2017 годах, то есть версия износа маловероятна. Тем более, что дамба строилась на равнине по хорошо известной технологии.
Но, продолжает она, по данным открытых источников, объект даже не был сдан в эксплуатацию в связи с "отсутствием систем мониторинга фильтрации и оповещения о ЧП", что косвенно указывает на возможность сокрытия более глобальных нарушений, допущенных при строительстве.
Андриевская напоминает о том, что "при возведении плотины Нурекской ГЭС в Таджикистане, прежде чем приступить к работе на месте, гидростроители сделали модель плотины в одну десятую натуральной величины и с помощью взрывов имитировали девятибалльное землетрясение". Лишь после того, как малая плотина выдержала нагрузку, было приято решение приступить к строительству большой. Но Нурек возводился в 1960-е годы. Эксперт сомневается, что на "Сардобе" была выдержана такая же тщательность со стороны инженеров.
Почему "Узбекские железные дороги" строят дамбы
Ташкентский политолог Юрий Черногаев обращает внимание на то, что генеральным подрядчиком строительства дамбы "Сардоба" выступала организация, которая является подразделением "Узбекистон темир йўллари", то есть "Железных дорог Узбекистана". Именно этой организации часто поручают проблемные проекты, поскольку она в отличие от многих других крупных узбекских фирм способна к эффективной организации работ. Но, продолжает эксперт, не всегда порученные работы оказываются по ее непосредственному профилю.
Юрий Черногаев напоминает о том, что, к примеру, проект строительства стратегической дороги Ташгузар-Байсун-Кумкурган, открывшей путь в Афганистан через высокогорье, был поручен именно "Узбекистон темир йуллари". Дорогу построили, но с большими изъянами, которые приводят к многочисленным авариям. "Похожая ситуация может быть и на "Сардобе" - взялись не вполне за свое дело", - считает политолог.
Причины аварии на Сардобинском водохранилище и круг подозреваемых
Ссылаясь на свои контакты с опытными гидроэнергетиками в Узбекистане, он также отмечает, что в этой области молодые работать не стремятся, а эксплуатация объектов в последние годы идет по принципу "пока машина работает, лучше не вмешивайся". Ирина Андриевская считает, что, если искать аналогии в мировой практике, то с аварией в Узбекистане сравним прорыв Оровиллской плотины в Калифорнии в 2017 году. Но там разрушение бетонного желоба действительно было спровоцировано сильными дождями - хотя, по мнению экспертов, присутствовал и техногенный, человеческий фактор. Скорее всего, на "Сардобе" тоже имело место совмещение этих факторов, подчеркивает эксперт CSRC.
Каковы шансы расследовать причины катастрофы на "Сардобе"?
На каком именно этапе были допущены нарушения, может показать только серьезная экспертиза, но в любом случае авария на "Сардобе" кроет в себе технические просчеты, уверена Ирина Андриевская. Это могли быть ошибки на этапе проектировки, брак при строительстве, недосмотр за состоянием грунтов, неверные расчеты при оценке максимально возможного паводка, нарушения техники безопасности при отслеживании так называемого превышения проницаемости участка прорыва. Поэтому, считает она, круг подозреваемых лиц может быть достаточно широк, а высокая стоимость проекта, оцениваемого в 404 миллиона долларов, должна была бы стимулировать компетентные органы к поиску всех виновных.
Но, как прокомментировал для DW ситуацию на условии анонимности информированный источник среди узбекских предпринимателей в Москве, вряд ли на деле расследование выявит по цепочке всех виноватых, поскольку строительство "Сардобы" было довольно прибыльным делом для многих лиц, окружавших генерального подрядчика и связанных с самыми верхними эшелонами руководства Узбекистаном.
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