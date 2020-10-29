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Авангардизм

Содержание страницы генерируется автоматически по запросу "авангардизм".

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10.10.2020, Belarus, Minsk: MINSK, BELARUS - OCTOBER 10, 2020: Participants in a women's march carry flowers in central Minsk. The announcement of the results of the 2020 Belarusian presidential election on August 9 triggered mass protests in Belarus. Natalia Fedosenko/TASS Foto: Natalia Fedosenko/TASS/dpa |

Как арест "Евы" вызвал протесты: люди искусства против Лукашенко 29.10.2020

Белорусская культура за два месяца прошла путь от вне политики до авангарда протеста. Представители разных групп белорусского культурного протеста рассказали о том, что ими движет.
11.04.2020, Baden-Württemberg, Breisach-Hochstetten: Mit einem Mundschutz versehen ist eine Bronzeskulptur am Dorfplatz. Foto: Bernd Weißbrod/dpa | Verwendung weltweit

История маски - от чумы до авангарда (фотогалерея) 23.04.2020

Мы не всегда их замечали, но маски всегда были частью повседневной жизни и популярным мотивом в искусстве и культуре.

++++++++++++++++++++++++++ 23.04.2016 ++++++++++++++++++++++++ Polen Breslau Bauhaus Architektur Kaufhaus Rudolf Petersdorff von Erich Mendelsohn (c) DW/N. Wojcik

Проектируя жизнь: немецкий Баухаус в московском "Гараже" 27.12.2017

Глобальный культурно-исследовательский проект "Bauhaus Imaginista", приуроченный к 100-летию легендарной школы из Германии, сделает остановку в московском "Гараже".
Orthodoxe Aktivistin Ludmila Jesipenko, am 07.07.2016 in Moskau +++ (C) DW/J. Vishnevetskaja

Суд в Москве: православная активистка против художника-авангардиста 07.07.2016

В Тверском суде начались слушания по делу православной активистки Людмилы Есипенко, участницы погрома выставки авангардного искусства в московском Манеже. На суде она заявила, что защищала святыню от поругания.
Kandinsky, Malewitsch, Mondrian – Der weiße Abgrund Unendlichkeit (Quadriennale Düsseldorf K20 Grabbeplatz 05.04. – 06.07.2014) Wassily Kandinsky, Bild mit weißem Rand, 1913, Öl auf Leinwand, 140,3 x 200,3 cm, Solomon R. Guggenheim Museum, New York, © ADAGP, Paris Foto: © Kunstsammlung NRW

Куратор Центра авангарда: Люди должны учиться видеть 29.06.2015

В интервью DW искусствовед Андрей Сарабьянов рассказал об изменениях в работе Центра авангарда, об авангарде в Советском Союзе и отношении россиян к этому искусству сегодня.
Ein Besucher der Staatlichen Kunsthalle in Baden-Baden betrachtet am Mittwoch (22.10.2008) die eigenhändige Kopie des Schwarzen Quadrats auf weißem Grund (1929) von Kasimir Malewitsch, einer Ikone der Avantgardekunst des 20. Jahrhunderts. Das Bild ist Teil der Ausstellung Von der Fläche zum Raum. Malewitsch und die frühe Moderne, die anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Staatlichen Kunsthalle in Baden-Baden ab Samstag (25.10.2008) bis 25. Januar 2009 in der Kunsthalle gezeigt wird. Foto: Rolf Haid dpa/lsw +++(c) dpa - Report+++

Питер Гринуэй откроет Год культуры Великобритании в России 14.04.2014

В инсталляции "Золотой век русского авангарда", созданной британским режиссером и его супругой Саскией Боддеке, использованы более тысячи шедевров.
HANDOUT - Die Band Kraftwerk bei einem Auftritt in New York (undatiert). Die weltweit als Pionierin der elektronischen Popmusik gefeierte Gruppe Kraftwerk tritt am 11.01.2013 erstmals seit über 20 Jahren in ihrer Heimatstadt Düsseldorf auf. Foto: Peter Boettcher/Kunstsammlung NRW/dpa (ACHTUNG: Bildverwendung nur zu redaktionellen Zwecken im Rahmen der Berichterstattung über das Konzert in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, nur bei vollständiger Urhebernennung Foto: Peter Boettcher/Kunstsammlung NRW) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Kraftwerk получит ''Грэмми'' за вклад в музыку 13.12.2013

Пионеры электронного саунда из Германии шли в авангарде поп-культуры. Их "жизненное достижение" отмечено теперь самой престижной наградой музыкальной индустрии.
06.09.2013 DW popXport Y-Titty

В Германии наградят сетевой авангард поп-культуры 07.11.2013

В одном из самых известных поп-культурных конкурсов Германии появилась новая категория: впервые будут отмечены самые креативные суперзвезды YouTube и других видеоплатформ.
Før Snøen Faller – Before Snowfall - Szene aus dem norwegisch-irakisch-deutschen Beitrag beim Filmfestival Heidelberg-Mannheim. Rechte: Iffmh. zugeliefert von: Marie Todeskiono ***Achtung, Bild darf nur in Zusammenhang mit Berichterstattung über das Filmfestival Mannheim-Heidelberg 2013 verwendet werden.***

Германия в ноябре: молодое кино, шедевры Дюрера и День Святого Мартина 28.10.2013

От Ренессанса - к авангарду, от молодого кино - к античной легенде. Ноябрьский календарь в Германии полон греющих душу культурных событий.
Carte Blanche/Sharon Eyal & Gai Behar, Copyright: Erik Berg Quelle: Pressefotos von der Seite http://www.tanzimaugust.de/2012/seiten/presse.html

Германия в августе: авангардный танец и карнавальная ночь 01.08.2013

Лето в Германии - горячая фестивальная пора: концерты, танцы, смелые идеи. В этом году - особенно много музыки Вагнера, 200-летний юбилей которого отмечается повсеместно.
Menschen fahren am Dienstag, 29. Dezember 2009, Schlittschuh auf einer Eisflaeche in der Kokerei Zollverein in Essen. Der ehemals heisseste Ort der Stadt, an dem bei 1000 Grad Koks gegart wurde, ist noch bis zum 18. Januar eine eiskalte Laufbahn fuer Jung und Alt. Die Kokerei ist einer der Hauptschauplaetze der Europaeischen Kulturhauptstadt Ruhr 2010, die am 9. Januar 2010 auf dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein in Essen eroeffnet wird. (AP Photo/Martin Meissner) --- People skating on ice at the former coking plant Zollverein in Essen, Germany, Tuesday, Dec. 29, 2009. The formerly hottest place in town, where coke was made at 1,000 degrees Celsius (1,832 degrees Fahrenheit), is turned into an icy place to skate until Jan. 18, 2010. The industrial landmark is a main location of the European Capital of Culture Ruhr 2010, starting with an opening ceremony at the World Heritage site Zollverein in Essen, Germany next week. (AP Photo/Martin Meissner)

Рурская область: европейский "авангард" или обреченный мегаполис? 09.01.2010

С начала 2010 года Рурская область - культурная столица Европы. Почетное и престижное звание, масса мероприятий, эйфория среди участников проекта. Сможет ли изменить "культурный год" регион в долгосрочной перспективе?
Russland, St. Petersburg, Blick auf die Stadt vom Fluß Newa***Quelle: Die Bilder wurden von DW-Redakteur Andreas Brenner gemacht. Beste Grüße Andrey Andrey Kobyakov Redakteur Deutsche Welle DW-WORLD.DE - Chefredaktion

На "Петербургский диалог" рассчитывают кинематографисты и архитекторы 02.10.2008

Основными темами для обсуждения в рабочей группе "Культура" на нынешней сессии "Петербургского диалога" стали архитектурный авангард 1920-х годов и кинематограф.
Der Koelner Komponist Karlheinz Stockhausen am 22. September 1998 in Koeln bei Proben am Mischpult. Stockhausen, einer der bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, wird am Freitag, 22. August 2003, 75 Jahre alt. (AP Photo/Karl-Heinz Kreifelts)

Карлхайнц Штокхаузен: "Современная музыка – это я" 14.12.2005

Икона музыкального авангарда и доходная статья немецкого культурного экспорта, Штокхаузен в начале карьеры подрабатывал в Кёльне аккомпаниатором у фокусника.
Der deutsche Designer Luigi Colani, fotografiert am Montag, 28. Oktober 1996 in Essen. (AP-PHOTO/HEINZ DUCKLAU

Портрет недели: Колани - властелин округлых форм 24.03.2005

Своему многолетнему творчеству посвятил известный немецкий дизайнер-авангардист выставку в Карлсруэ. Более тысячи крупных проектов, моделей, набросков и чертежей представляют удивительный мир Луиджи Колани.
Durch die Vitrine des deutsch-englischen Kindergartens Aufgepasst ist am Mittwoch (13.10.2004) eine mit Kinder spielende Erzieherin zu erkennen. Bundesweit gibt es nach Auskunft des Vereins für frühe Mehrsprachigkeit an Kindergarteneinrichtungen und Schulen e.V. (FKMS) inzwischen rund 60 deutsch-englische Kindergärten. Foto: Daniel Karmann dpa/lbn (zu dpa-Korr.: Zweisprachig aufwachsen - für Kleinkinder ganz selbstverständlich vom 20.10.2004)

"Ныряльщики за жемчугом" заговорили по-английски 04.03.2005

Несмотря на всё богатство других литературных языков Европы, именно английский обеспечивает читателя, потребителя и производителя самой полной и доброкачественной информацией о происходящем в мире. Это - язык авангарда.
Traumfabrik Kommunismus, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Ausstellung vom 24. September bis 4. Januar 2004, Bulatov Sonnenaufgang 1989

Коммунизм: фабрика грёз 26.09.2003

Выставка во Франкфурте-на-Майне показывает социалистический реализм сталинской эпохи в контексте массовой культуры и рефлектирует развитие визуального искусства в бывшем СССР от авангарда до соцарта.