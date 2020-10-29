Авангардизм

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Белорусская культура за два месяца прошла путь от вне политики до авангарда протеста. Представители разных групп белорусского культурного протеста рассказали о том, что ими движет.
Мы не всегда их замечали, но маски всегда были частью повседневной жизни и популярным мотивом в искусстве и культуре.
Глобальный культурно-исследовательский проект "Bauhaus Imaginista", приуроченный к 100-летию легендарной школы из Германии, сделает остановку в московском "Гараже".
В Тверском суде начались слушания по делу православной активистки Людмилы Есипенко, участницы погрома выставки авангардного искусства в московском Манеже. На суде она заявила, что защищала святыню от поругания.
В интервью DW искусствовед Андрей Сарабьянов рассказал об изменениях в работе Центра авангарда, об авангарде в Советском Союзе и отношении россиян к этому искусству сегодня.
В инсталляции "Золотой век русского авангарда", созданной британским режиссером и его супругой Саскией Боддеке, использованы более тысячи шедевров.
Пионеры электронного саунда из Германии шли в авангарде поп-культуры. Их "жизненное достижение" отмечено теперь самой престижной наградой музыкальной индустрии.
В одном из самых известных поп-культурных конкурсов Германии появилась новая категория: впервые будут отмечены самые креативные суперзвезды YouTube и других видеоплатформ.
От Ренессанса - к авангарду, от молодого кино - к античной легенде. Ноябрьский календарь в Германии полон греющих душу культурных событий.
Лето в Германии - горячая фестивальная пора: концерты, танцы, смелые идеи. В этом году - особенно много музыки Вагнера, 200-летний юбилей которого отмечается повсеместно.
С начала 2010 года Рурская область - культурная столица Европы. Почетное и престижное звание, масса мероприятий, эйфория среди участников проекта. Сможет ли изменить "культурный год" регион в долгосрочной перспективе?
Основными темами для обсуждения в рабочей группе "Культура" на нынешней сессии "Петербургского диалога" стали архитектурный авангард 1920-х годов и кинематограф.
Икона музыкального авангарда и доходная статья немецкого культурного экспорта, Штокхаузен в начале карьеры подрабатывал в Кёльне аккомпаниатором у фокусника.
Своему многолетнему творчеству посвятил известный немецкий дизайнер-авангардист выставку в Карлсруэ. Более тысячи крупных проектов, моделей, набросков и чертежей представляют удивительный мир Луиджи Колани.
Несмотря на всё богатство других литературных языков Европы, именно английский обеспечивает читателя, потребителя и производителя самой полной и доброкачественной информацией о происходящем в мире. Это - язык авангарда.
Выставка во Франкфурте-на-Майне показывает социалистический реализм сталинской эпохи в контексте массовой культуры и рефлектирует развитие визуального искусства в бывшем СССР от авангарда до соцарта.
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