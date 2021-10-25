Абстракционизм

Что находка в пещере на севере Германии говорит о мышлении неандертальцев?

Археологи откопали в пещере в Нижней Саксонии фалангу гигантского оленя с орнаментом из шести насечек. Находке более 50 тысяч лет. Она указывает на наличие абстрактного мышления у неандертальцев.