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Абстракционизм

Jan. 1, 1940 - Paris, France - Famous as no artist ever had been, PABLO PICASSO was a pioneer, a master and a protean monster, with a hand in every art movement of the century. Before his 50th birthday, the little Spaniard from Malaga had become the very prototype of the modern artist as public figure. Picasso s audience - meaning people who had heard of him and seen his work, at least in reproduction - was in the tens, possibly hundreds, of millions. He and his work were the subjects of unending analysis, gossip, dislike, adoration and rumor. Paris France PUBLICATIONxINxGERxONLY - ZUMAk09

Два лица Пабло Пикассо: конфликт великого художника 25.10.2021

140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.

dpa-Exclusive _ Artist Leon Loewentraut poses with paintbrushes during a photo shoot in his small studio in Duesseldorf, Germany, 20 August 2015. The 17-year-old schoolboy from Kaarst, near Duesseldorf, is the new star of the arts scene. Photo: Horst Ossinger/dpa

Леон Лёвентраут - немецкий художник-вундеркинд становится мастером 26.08.2021

За плечами этого 23-летнего немецкого художника - уже более чем 15-летняя успешная карьера. Очередная выставка Леона Лёвентраута открывается в Мюнхене.

*** Bitte nur in Zusammenhang mit der Berichterstattung verwenden *** Deutscher Maler Leon Löwentraut vor seinem Werk Peace of Mind (2020)

Леон Лёвентраут - картины, карьера, жизнь 26.08.2021

Работы этого 23-летнего художника демонстрируются на лучших выставочных площадках и уходят за десятки тысяч евро.
Forscher haben einen von einem Neandertaler verzierten Riesenhirsch-Knochen in der Einhornhöhle im Harz entdeckt. Der Fund gilt unter Archäologen als Sensation, weil er zeigt, dass die Neandertaler vor mehr als 50 000 Jahren schon erstaunliche kognitive Fähigkeiten hatten. (zu dpa Neandertaler schnitzte Muster auf Riesenhirsch-Knochen) +++ dpa-Bildfunk +++

Что находка в пещере на севере Германии говорит о мышлении неандертальцев? 06.07.2021

Археологи откопали в пещере в Нижней Саксонии фалангу гигантского оленя с орнаментом из шести насечек. Находке более 50 тысяч лет. Она указывает на наличие абстрактного мышления у неандертальцев.
Activists protesting against a plan to build an Orthodox cathedral rally at a construction site in a park in the Russian Urals city of Yekaterinburg on May 15, 2019. (Photo by Alexei VLADYKIN / AFP) (Photo credit should read ALEXEI VLADYKIN/AFP/Getty Images)

Комментарий: Протесты в Екатеринбурге как пример для всей России 21.05.2019

Пример Екатеринбурга показал, что для успеха протестных акций недостаточно абстрактных политических призывов. Протестующим всегда нужна четкая цель, считает Федор Крашенинников.

Türklinke und Heizkörper im Meisterhaus Kandinsky-Klee, Bauhaus, Dessau, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Дом Василия Кандинского в Дессау ждет посетителей 17.04.2019

Сегодня, 17 апреля, после реконструкции открывается дом-мастерская Василия Кандинского в Дессау. Работы длились три года, затраты составили примерно 1,5 миллиона евро.

28.01.2015 DW Feature Gerhard Richter Painting 03

Как выглядят самые дорогие картины в мире? 08.06.2018

Творения Герхарда Рихтера занимают почетное место в лучших музеях мира и бьют рекорды на аукционах. 8 июня ему вручат европейскую премию TAURUS за достижения в области культуры.
Parapolitik: Kulturelle Freiheit und Kalter Krieg Ausstellung: Art & Language Leim, Karton, Leinwand, Ölfarbe, Papier, 356,5 x 788 cm

Как велась холодная война на культурном фронте 04.01.2018

Насколько искусство может быть свободным от политики? Выставка в Берлине размышляет об автономии искусства в прошлом и настоящем.

+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu verwenden!+++ Wassily Kandinsky and Gabriele Muenter. ( Fine Art Images / Heritage Images) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Талантливая ученица Кандинского: в тени великого художника 18.12.2017

Василий Кандинский восхищался талантом своей ученицы. Вскрое она стала его возлюбленной. По случаю 140-летия со дня рождения художницы Мюнтер в Мюнхене открылась беспрецедентная выставка.

Zwergotter Otis versucht sich am 13.12.2017 in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) als Maler. Er verwischt die Farbkleckse auf dem Bild mit seinen Pfoten und es entsteht ein abstraktes Otter-Gemälde. Foto: Roland Weihrauch/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Абстрактная живопись от немецких выдр 14.12.2017

Эта фотография была сделана в зоопарке Гельзенкирхена во время создания очередного шедевра в вольере здешних выдр. Кисти выдрам не нужны. Вместо них они используют свои лапы.
+++ Verwendung nur im Zusammengang mit der Ausstellung: Jeanne Mammen - Die Beobachterin - Retrospektive 1910-1975 - 06.10.2017–15.01.2018 Berlinische Galerie +++ K. L. Haenchen, Jeanne Mammen in ihrem Atelier in Berlin, um 1946-1947, © Förderverein der Jeanne-Mammen-Stiftung e.V., Berlin

Внутренняя эмиграция или тайное творчество 03.12.2017

Разнообразные работы Жанны Маммен трудно привести к общему знаменателю. Ее вклад в искусство XX века до сих пор недооценивается.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 04: German artist Gerhard Richter attends the inauguration of his series of four paintings called Birkenau at the Reichstag on September 4, 2017 in Berlin, Germany. The Birkenau series is an attempt by Richter to come to terms with the Holocaust. The works hang in the western entrance hall of the Reichstag, the building that is also seat of the Bundestag. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Картины Герхарда Рихтера об Освенциме вывешены на стенах Рейхстага (видео) 05.09.2017

Герхард Рихтер - один из самых известных современных художников Германии. Четыре его полотна о Холокосте размещены при входе в здание немецкого парламента.

Картины об Освенциме на стенах Рейхстага (05.09.2017) 05.09.2017

Герхард Рихтер - один из самых известных современных художников Германии. Четыре его полотна о Холокосте размещены при входе в здание немецкого парламента.
Kandinsky, Wassily 18661944. Improvisation Sintflut, 1913. Öl auf Leinwand, 95 × 150 cm. Inv. Nr. GMS 76 München, Städt. Galerie im Lenbachhaus. |

Баварские следы гения абстракционизма Кандинского (видео) 16.12.2016

В Германии отмечают 150 лет со дня рождения самого почитаемого в стране русского художника Василия Кандинского. Репортаж DW из Мюнхена и Мурнау.

По следам Василия Кандинского в Баварии (16.12.2016) 16.12.2016

В Германии отмечают 150 лет со дня рождения самого почитаемого в стране русского художника Василия Кандинского. Репортаж DW из Мюнхена и Мурнау.
Атомный взрыв Роя Лихтенштейна

Старые травмы и новые страхи в послевоенном искусстве (фотогалерея) 25.10.2016

Каким было изобразительное искусство стран "третьего мира" после 1945 года? Какие темы волновали живописцев и скульпторов Западной и Восточной Европы в первые послевоенные десятилетия?
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