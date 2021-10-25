Абстракционизм

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140 лет назад, 25 октября 1881 года, родился Пабло Пикассо. Титан мирового искусства был не только гениальным художником, но и убежденным коммунистом.
За плечами этого 23-летнего немецкого художника - уже более чем 15-летняя успешная карьера. Очередная выставка Леона Лёвентраута открывается в Мюнхене.
Работы этого 23-летнего художника демонстрируются на лучших выставочных площадках и уходят за десятки тысяч евро.
Археологи откопали в пещере в Нижней Саксонии фалангу гигантского оленя с орнаментом из шести насечек. Находке более 50 тысяч лет. Она указывает на наличие абстрактного мышления у неандертальцев.
Пример Екатеринбурга показал, что для успеха протестных акций недостаточно абстрактных политических призывов. Протестующим всегда нужна четкая цель, считает Федор Крашенинников.
Сегодня, 17 апреля, после реконструкции открывается дом-мастерская Василия Кандинского в Дессау.
Работы длились три года, затраты составили примерно 1,5 миллиона евро.
Творения Герхарда Рихтера занимают почетное место в лучших музеях мира и бьют рекорды на аукционах. 8 июня ему вручат европейскую премию TAURUS за достижения в области культуры.
Насколько искусство может быть свободным от политики? Выставка в Берлине размышляет об автономии искусства в прошлом и настоящем.
Василий Кандинский восхищался талантом своей ученицы. Вскрое она стала его возлюбленной. По случаю 140-летия со дня рождения художницы Мюнтер в Мюнхене открылась беспрецедентная выставка.
Эта фотография была сделана в зоопарке Гельзенкирхена во время создания очередного шедевра в вольере здешних выдр. Кисти выдрам не нужны. Вместо них они используют свои лапы.
Разнообразные работы Жанны Маммен трудно привести к общему знаменателю. Ее вклад в искусство XX века до сих пор недооценивается.
Герхард Рихтер - один из самых известных современных художников Германии. Четыре его полотна о Холокосте размещены при входе в здание немецкого парламента.
В Германии отмечают 150 лет со дня рождения самого почитаемого в стране русского художника Василия Кандинского. Репортаж DW из Мюнхена и Мурнау.
Каким было изобразительное искусство стран "третьего мира" после 1945 года? Какие темы волновали живописцев и скульпторов Западной и Восточной Европы в первые послевоенные десятилетия?
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