Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Абдулла Абдулла

In this handout photograph released by the Taliban, former Afghan President Hamid Karzai, center left, senior Haqqani group leader Anas Haqqani, center right, Abdullah Abdullah, second right, head of Afghanistan's National Reconciliation Council and former government negotiator with the Taliban, and others in the Taliban delegation, meet in Kabul, Afghanistan, Wednesday, Aug. 18, 2021. The meeting comes after the Taliban's lightning offensive saw the militants seize the capital, Kabul. (Taliban via AP)

Талибы поместили экс-президента Афганистана Карзая под домашний арест 26.08.2021

Боевики движения "Талибан" обезоружили охрану Хамида Карзая и Абдуллы Абдуллы и конфисковали их автомобили, сообщает CNN.

12.09.2020 Abdullah Abdullah (C), Chairman of Afghanistan's High Council for National Reconciliation, arrives for the opening session of the peace talks between the Afghan government and the Taliban in the Qatari capital Doha on September 12, 2020. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

В Дохе начались исторические мирные переговоры властей Афганистана с талибами 12.09.2020

Глава правительственной делегации Абдулла Абдулла призвал к немедленному прекращению огня и гуманитарному перемирию. С момента подписания мирного соглашения 12 тысяч мирных жителей погибли, еще 15 тысяч получили ранения.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichtersttung verwenden!*** via abila Karimi-Alekozai Ashraf Ghanie, Präsident Afghanistan und Abdullah Abdullah. am 17,05,2020. Rechte: Office President Afghanistan/Sediq Sediqi

Президент Афганистана заключил мир с главным оппонентом 17.05.2020

В Афганистане после президентских выборов сразу два политика объявили себя президентами. Только после угрозы США прекратить финансовую помощь им удалось помириться.
HANDOUT - 23.03.2020, Afghanistan, Kabul: Mike Pompeo (l), Außenminister der USA, und Aschraf Ghani, Präsident von Afghanistan, stehen im Präsidentenpalast. US-Außenminister Pompeo ist trotz der weltweiten Corona-Pandemie zu Gesprächen nach Afghanistan gereist. Foto: Afghan Presidential Palace/AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

США сократили помощь Афганистану на один миллиард долларов 24.03.2020

Госдепартамент США раскритиковал провал переговоров президента Афганистана Ашрафа Гани и его политического конкурента Абдуллы Абдуллы и заявил о негативном влиянии на двусторонние отношения.
19.02.2020 *** FILE - This Feb. 19, 2020 file photo shows U.S. Secretary of State Mike Pompeo at a news conference at the United Nations Economic Commission for Africa, in Addis Ababa, Ethiopia. The countdown to the signing of a peace agreement between the Taliban and the United States to end the 18 years of war in Afghanistan will begin on Friday night, when the seven-day “reduction of violence promised by the Taliban will go into effect, a senior U.S. State Department official said. The deal will be signed on Feb. 29.(Andrew Caballero-Reynolds/Pool via AP) |

Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом 23.03.2020

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой.
11.09.2017*****CAMP BOST, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 11: U.S. service members walk off a helicopter on the runway at Camp Bost on September 11, 2017 in Helmand Province, Afghanistan. About 300 marines are currently deployed in Helmand Province in a train, advise, and assist role supporting local Afghan security forces. Currently the United States has about 11,000 troops in the deployed in Afghanistan, with a reported 4,000 more expected to arrive in the coming weeks. Last month, President Donald Trump announced his plan for Afghanistan which called for an increase in troop numbers and a new conditions-based approach to the war, getting rid of a timetable for the withdrawal of American forces in the country. (Photo by Andrew Renneisen/Getty Images)

США начали вывод войск из Афганистана 09.03.2020

В течение 135 дней численность американских военнослужащих в Афганистане будет сокращена почти вдвое.

FILE - In this Sunday, Sept. 21, 2014 file photo, Afghanistan's then presidential election candidates Abdullah Abdullah, left, and Ashraf Ghani, right, leave after signing a power-sharing deal at presidential palace in Kabul, Afghanistan. Afghanistan’s unity government is expected to remain in place despite the formal expiration on Wednesday, Sept. 28, 2016 of the U.S.-brokered deal between two electoral rivals whose internal feuding has undermined efforts to battle the Taliban and stabilize the country. (AP Photos/Massoud Hossaini, File) |

В Афганистане появились два "президента" 09.03.2020

Церемония инаугурации президента Ашрафа Гани состоялась спустя пять месяцев после выборов. Его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла не признает результатов и провел свою инаугурацию.
KABUL, AFGHANISTAN - SEPTEMBER 28: Afghan President Ashraf Ghani makes a statement after casting his vote at a polling station during presidential elections in Kabul, Afghanistan on September 28, 2019. Sayed Khodaberdi Sadat / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Ашраф Гани объявлен победителем президентских выборов в Афганистане 18.02.2020

Действующий президент Афганистана переизбран на второй срок. Окончательные результаты выборов, прошедших почти пять месяцев назад, объявила Независимая избирательная комиссия страны.
(191207) -- KABUL, Dec. 7, 2019 () -- Afghan President Mohammad Ashraf Ghani speaks during a repatriation ceremony of remains of slain Japanese aid worker Tetsu Nakamura at Hamid Karzia International Airport in Kabul, Afghanistan, Dec. 7, 2019 . (/Rahmatullah Alizadah) |

Ашраф Гани побеждает на выборах президента Афганистана 22.12.2019

Спустя почти три месяца после президентских выборов в Афганистане объявлены их предварительные результаты. Действующего президента поддержали чуть более половины избирателей.

Afghan presidential candidate Abdullah Abdullah arrives to cast his vote at a polling station in Kabul, Afghanistan September 28, 2019. REUTERS/Omar Sobhani

Абдулла Абдулла объявил о своей победе на президентских выборах 30.09.2019

Глава правительства Афганистана Абдулла утверждает, что победил на президентских выборах уже в первом туре. Итоги голосования будут подведены не ранее 19 октября.
Residents walks past a billboard with a poster of Afghan presidential candidate and incumbent President of Afghanistan Ashraf Ghani (C) during the presidential election campaign in Kabul on September 11, 2019. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) (Photo credit should read WAKIL KOHSAR/AFP/Getty Images)

В Афганистане произошел взрыв у избирательного участка 28.09.2019

Не менее 15 человек ранены в результате взрыва в Кандагаре рядом с избирательным участком. В Афганистане на фоне возрастающих угроз от талибов проходят президентские выборы.
BAQOUBA, IRAQ - OCTOBER 5: The U.S. Ambassador to Iraq Zalmay Khalilzad attends the inauguration of a provincial reconstruction team, a joint military and civilian project to oversee rebuilding work in Baqouba (60 km (35 mi) northeast of Baghdad) October 5, 2006 in Baqouba, Iraq. (Photo by Samir Mizban-Pool/Getty Images)

Почему в Кабуле испугались американских переговоров с талибами? 16.01.2019

Переговоры между дипломатами США и "Талибаном" беспокоят власти в Кабуле и оппозицию афганского севера. Способствуют ли мирные переговоры установлению мира в Афганистане, разбиралась DW.
05.09.2016+++ Afghan security forces inspect at the site of a suicide attack in Kabul, Afghanistan September 5, 2016. +++ (C) Reuters/M. Ismail

Число жертв серий терактов в Кабуле увеличилось до 41 человека 06.09.2016

За минувшие сутки в афганской столице прозвучало четыре взрыва, ответственность за которые взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".
Beschreibung: Sangtuda-Kraftwerk 1, Sangtudin Schlagworte: Tadschikistan, Energie, Energiepolitik, Kraftwerk, Wasserkraftwerk, Duschanbe, Licht, Gas, Sangtuda Jahr/Ort: 2012/Tadschikistan

В Таджикистане дан старт энергопроекту "Casa 1000" 12.05.2016

Из Таджикистана и Киргизии с 2019 года будут поставляться около 1300 мегаватт электроэнергии. Проект энергомоста финансируется Всемирным банком, USAID и другими кредиторами.
Afghan President Ashraf Ghani speaks during a ceremony marking the completion of security transition to Afghan security forces in Kabul, Thursday, Jan. 1, 2015. Afghan police are investigating a rocket strike on a wedding party that killed at least 28 people, many of them women and children, an official said Thursday, as President Ashraf Ghani marked the country?s transition to full sovereignty after the 13-year international military mission to rid Afghanistan of insurgents officially ended. (AP Photo/Rahmat Gul)

Год у власти: неутешительные итоги для правительства Афганистана 30.09.2015

Афганцы возлагали большие надежды на правительство национального единства, которое было создано год назад. Но сейчас растут недовольство уровнем жизни и угроза, исходящая от "Талибана".
Afghanistan's new President Ashraf Ghani Ahmadzai (L) stands next to Afghanistan's Chief Justice Abdul Salam Azimi as he takes the oath during his inauguration as president in Kabul September 29, 2014. Afghanistan inaugurated its first new president in a decade on Monday, swearing in technocrat Ashraf Ghani to head a power-sharing government just as the withdrawal of most foreign troops presents a crucial test. REUTERS/Omar Sobhani (AFGHANISTAN - Tags: POLITICS TPX IMAGES OF THE DAY)

Ашраф Гани Ахмадзай и Абдулла Абдулла: плюсы и минусы новых афганских лидеров 29.09.2014

Новому президенту Афганистана и его команде предстоит сотрудничать с главным оппонентом. При том, что Ашраф Гани Ахмадзай и Абдулла Абдулла представляют разные политические платформы.
Показать еще