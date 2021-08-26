Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Боевики движения "Талибан" обезоружили охрану Хамида Карзая и Абдуллы Абдуллы и конфисковали их автомобили, сообщает CNN.
Глава правительственной делегации Абдулла Абдулла призвал к немедленному прекращению огня и гуманитарному перемирию. С момента подписания мирного соглашения 12 тысяч мирных жителей погибли, еще 15 тысяч получили ранения.
В Афганистане после президентских выборов сразу два политика объявили себя президентами. Только после угрозы США прекратить финансовую помощь им удалось помириться.
Госдепартамент США раскритиковал провал переговоров президента Афганистана Ашрафа Гани и его политического конкурента Абдуллы Абдуллы и заявил о негативном влиянии на двусторонние отношения.
Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой.
В течение 135 дней численность американских военнослужащих в Афганистане будет сокращена почти вдвое.
Церемония инаугурации президента Ашрафа Гани состоялась спустя пять месяцев после выборов. Его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла не признает результатов и провел свою инаугурацию.
Действующий президент Афганистана переизбран на второй срок. Окончательные результаты выборов, прошедших почти пять месяцев назад, объявила Независимая избирательная комиссия страны.
Спустя почти три месяца после президентских выборов в Афганистане объявлены их предварительные результаты. Действующего президента поддержали чуть более половины избирателей.
Глава правительства Афганистана Абдулла утверждает, что победил на президентских выборах уже в первом туре. Итоги голосования будут подведены не ранее 19 октября.
Не менее 15 человек ранены в результате взрыва в Кандагаре рядом с избирательным участком. В Афганистане на фоне возрастающих угроз от талибов проходят президентские выборы.
Переговоры между дипломатами США и "Талибаном" беспокоят власти в Кабуле и оппозицию афганского севера. Способствуют ли мирные переговоры установлению мира в Афганистане, разбиралась DW.
За минувшие сутки в афганской столице прозвучало четыре взрыва, ответственность за которые взяло на себя радикальное исламистское движение "Талибан".
Из Таджикистана и Киргизии с 2019 года будут поставляться около 1300 мегаватт электроэнергии. Проект энергомоста финансируется Всемирным банком, USAID и другими кредиторами.
Афганцы возлагали большие надежды на правительство национального единства, которое было создано год назад. Но сейчас растут недовольство уровнем жизни и угроза, исходящая от "Талибана".
Новому президенту Афганистана и его команде предстоит сотрудничать с главным оппонентом. При том, что Ашраф Гани Ахмадзай и Абдулла Абдулла представляют разные политические платформы.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact