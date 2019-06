Youtuber russo explora os horrores dos "gulags" de Stalin

"Eu não sei quanto a você, mas toda a minha vida eu tenho ouvido meus pais dizerem: 'tenha cuidado e não atraia atenção desnecessária, pois é perigoso. E, além disso, somos pessoas simples – nós não decidimos nada'. Meus pais são pessoas maravilhosas", diz Yury Dud em seu filme Kolyma: the home of our fear (Kolyma: o lar do nosso medo, em tradução livre).

"Mas eu queria entender: de onde vem o medo da geração mais velha? Por que eles estão convencidos de que atos de coragem, não importa quão pequenos sejam, estão fadados a serem punidos?", questiona o Youtuber de Moscou.

Essas perguntas são o ponto de partida do filme de duas horas e meia realizado por Dud, no qual ele investiga o "medo primordial" de autoridade dos russos – e como isso levou ao fatalismo político e à passividade social no país.

Dud vê as raízes deste medo no terror do stalinismo, o capítulo mais negro e não resolvido da história russa do século 20. Mais de 16 milhões de pessoas inocentes foram forçadas a trabalhar em condições desumanas em campos de trabalho onde estavam privadas de sua liberdade e saúde.

Estima-se que pelo menos 2 milhões de pessoas tenham sido mortas como prisioneiros políticos ou simplesmente por pertencerem a minorias étnicas. No entanto, esses números continuam incompletos e são pouco confiáveis, uma vez que muitos arquivos secretos ainda hoje se encontram indisponíveis para estudos.

Durante o governo de Stalin, de meados da década 1920 até sua morte, em 1953, grande parte do país ficou paralisado – especialmente após as mortes em massa associadas ao Grande Terror Stalinista no final da década de 1930.

E uma vez que a Rússia nunca lidou de forma crítica com o legado do ditador, Stalin continua sendo uma figura ambivalente até os dias de hoje – especialmente entre os russos mais velhos. O ditador está, por exemplo, associado a um genocídio interno, mas também à vitória na Segunda Guerra Mundial.

Mas Dud não pretende reeducar a geração dos seus pais. Pelo contrário, o seu grupo-alvo são os russos mais jovens. O projeto Kolyma foi criado como uma reação a uma pesquisa que descobriu que mais da metade dos cidadãos russos entre 18 e 24 anos nunca tinha ouvido falar da repressão feita por Stalin. Porém isso não causa nenhuma surpresa: os livros escolares e os meios de comunicação evitam este tema difícil. "Tomamos isso como um desafio", afirma Dud na introdução de seu filme.

Mas quem é este Youtuber de 32 anos que dediciu reabrir velhas feridas russas?

Com seu filme "Kolyma", Dud diz que queria entender de onde vem o medo da geração mais velha

De repórter esportivo a estrela do Youtuber

Dud é uma espécie de prodígio do mundo midiático russo. Já na casa dos 20 e poucos anos, o jovem esguio que não poderia seguir carreira no futebol por causa da asma ganhou fama como jornalista esportivo.

Mas Dud queria mais e se tornou um dos principais nomes do jornalismo digital russo. Seu programa de entrevistas, o vDud, está em curso desde 2017 no seu próprio canal no YouTube, que já conta com 5,6 milhões de assinantes.

O entrevistador cínico, inteligente e sempre bem preparado não poupa ninguém: do cineasta pró-Kremlin Nikita Mikhalkov ao político de oposição Alexei Navalny. A conversa é sempre um duelo para Dud, e seu resultado permanece indeciso até o último minuto.

Com Kolyma, Dud explora novamente um novo território. Sua investigação o leva a historiadores e pesquisadores locais, mas também aos descendentes das vítimas do terror.

Entre elas está Natalia, a filha de Sergei Korolev. O cientista e pioneiro espacial foi torturado e preso durante o Grande Terror, a campanha de repressão política na União Soviética de 1936 a 1938. Com precisão e força de tirar o fôlego, a agora idosa recorda no filme como sua família foi tratada e como ela sofreu sendo considerada a filha de um "traidor".

Dud também viaja a locais associados ao terror stalinista, percorrendo dois mil quilômetros com sua equipe da cidade de Magadan, no Oceano Pacífico, passando pela paisagem gelada de Yakutsk, ao longo do rio Kolyma e pela rodovia homônima construída por detentos dos gulags.

A rodovia Kolyma é conhecida também como Estrada dos Ossos, pois os restos mortais de milhares de pessoas que morreram durante sua construção foram enterrados sob a própria estrada. O nome Kolyma tornou-se, portanto, sinônimo do sistema de campos de concentração de Stalin.

Com suas cenas de road movie, os momentos bem-humorados com os habitantes locais rompem com os episódios de terror. Por que alguém iria querer um picolé quando a temperatura ambiente está menos de 50ºC? "O gelo sai do freezer e está a apenas -15ºC. Por isso, ele me aquece", brinca um jovem protagonista que vive numa área extremamente fria.

"O medo é uma substância pegajosa: é muito difícil livrar-se dele", conta Efim Shifrin, em Kolyma. O renomado ator e comediante também é filho de uma vítima do terror no extremo leste da cidade portuária de Magadan, e revela no filme que sua vida inteira foi afetada por esse medo internalizado.

"Kolyma não é o nosso passado, mas nosso presente", diz Yury Dud no final do seu filme. "O medo é o principal inimigo da liberdade. A libertação só pode ser alcançada reconhecendo o passado e respeitando uns aos outros. "Esta é a única forma de tornar o nosso país apto para o futuro", frisa.

"Yury, esqueça as celebridades e encha a internet com obras históricas. É disso que precisamos agora", comenta um espectador, uma voz representativa entre as 15,1 milhões de pessoas que já assistiram ao filme Kolyma até meados de junho.

