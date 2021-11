Boletim de Notícias (31/03/21)

Em seu primeiro ato público, o novo ministro da Defesa, o general Walter Braga Netto, defende a celebração do golpe militar de 1964 e que este deve ser entendido no contexto da Guerra Fria. Ouça os destaques desta quarta-feira no Boletim de Notícias da DW Brasil.