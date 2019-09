Vênus pode ter sido habitável antes de desastre climático

Um estudo realizado pela organização Europlanet Society mostrou que Vênus pode ter sido habitável durante 3 bilhões de anos com um clima semelhante ao da Terra. Os efeitos de gases do efeito estufa, porém, podem ter transformado o planeta na "estufa infernal" que ele é hoje.

Vênus é o vizinho mais próximo da Terra, e os dois planetas têm tamanho e massa semelhantes. Mas Vênus nunca foi seriamente considerado para expedições interplanetárias ou como possível candidato a possuir vida extraterrestre, pois tem uma temperatura média de 462 ºC.

No entanto, a pesquisa mostrou que o planeta teria sido capaz de manter temperaturas temperadas entre 20 ºC e 50 ºC em sua superfície durante grande parte de sua história.

Um evento desconhecido ou uma série de eventos pode ter levado a uma "desgaseificação" há 750 milhões de anos, causando o aumento de gases do efeito estufa e permitindo que as temperaturas subissem drasticamente.

"Nossa hipótese é que Vênus teve um clima estável por bilhões de anos", disse Michael Way, um dos autores da pesquisa, do Instituto Goddard de Ciências Espaciais, da Nasa (a agência espacial americana).

"É possível que o episódio de 'recapeamento' quase em escala global tenha sido responsável pela transformação de um clima semelhante ao da Terra na estufa quente que nós vemos hoje", conta Way.

Muitos cientistas acreditam que Vênus teria sido por muito tempo quente e estaria próximo demais do Sol para suportar água líquida. No entanto, cenários propostos por Way permitiriam um oceano profundo com uma média de 310 metros de profundidade.

"Vênus atualmente tem quase o dobro da radiação solar que temos na Terra", conta o cientista. "No entanto, em todos os cenários que projetamos, descobrimos que Vênus ainda poderia suportar temperaturas de superfície favoráveis à água líquida."

Contudo, há alguns aspectos que ainda não podem ser totalmente respondidos, entre eles se Vênus pode ter sido habitável ou com que rapidez o planeta se arrefeceu. Também não há como saber se alguma vez houve água na superfície do planeta, mesmo que as condições fossem propícias.

"Nós precisamos de mais missões para estudar Vênus e obter uma compreensão mais detalhada de sua história e evolução", sublinha Way. "No entanto, nossos modelos mostram que existe uma possibilidade real de que Vênus pode ter sido habitável e radicalmente diferente do planeta que vemos hoje."

