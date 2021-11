A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (ou National Aeronautics and Space Administration - NASA), dos Estados Unidos, pesquisa e desenvolve tecnologias e programas de exploração espacial.

Criada em 1958, foi responsável pelo envio do homem à Lua e por diversas pesquisas espaciais. Hoje, trabalha em conjunto com a Agência Espacial Europeia (ESA), com a Agência Espacial Federal Russa e com países asiáticos.