Unesco exclui carnaval belga de sua lista por antissemitismo

Cinco tradições alemãs que são patrimônio cultural

Trabalho das parteiras

Já no Antigo Egito há referências a parteiras em uma pintura num templo com os trigêmeos do deus do Sol Rá. Há séculos, essas ajudantes de gestação e parto desempenham um papel muito importante. Na Alemanha, mais do que uma profissão, trata-se de uma tradição a ser protegida, segundo a comissão alemã da Unesco.