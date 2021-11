Dia Internacional do Livro é comemorado em 23 de abril. Mais de cem países promovem atividades especiais neste dia.

O Dia Internacional do Livro foi criado pela Unesco (Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), em 1995. Desde então, ele vem sendo celebrado em todo o mundo no dia da morte de William Shakespeare e de Miguel de Cervantes, o 23 do abril.