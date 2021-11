Projeto promove inclusão de passistas plus size no Carnaval do Rio

Projeto "Plus no Samba RJ" quer valorizar mulheres "fora do padrão" no samba e promover a autoestima. Em 2020, passistas plus size desfilam em pelo menos duas escolas de samba no Rio. "As pessoas que são plus size, especialmente as mulheres, sofrem muito preconceito", diz uma das participantes.