Twitter, Facebook e Instagram bloqueiam contas de Trump

As redes sociais Facebook e Twitter bloquearam temporariamente as contas do presidente Donald Trump após os atos de violência no Capitólio dos Estados Unidos, em Washington, nesta quarta-feira (06/01), por causa de postagens em que ele se dirige ao manifestantes que atacaram o Congresso e que violam as regras das redes sociais. A conta de Trump também foi bloqueada no Instagram, que pertence ao Facebook.

Nessa medida sem precedentes das duas gigantes das redes sociais, o Twitter ameaçou até mesmo bloquear permanentemente a conta de Trump se ele não retirasse três tuítes, incluíndo um vídeo no qual o presidente apela aos seus apoiadores para irem para casa e repete acusações infundadas sobre a eleição presidencial.

O Twitter inicialmente manteve os tuítes e apenas impediu que o vídeo de Trump fosse compartilhado ou comentado. As postagens foram mais tardes removidas pela equipe de Trump, afirmou a rede social.

O Facebook bloqueou a conta de Trump por 24 horas, e o Twitter, por 12 horas.

"Esta é uma situação de emergência, e estamos adotando medidas de emergência apropriadas, incluindo a remoção do vídeo do presidente Trump que acaba contribuindo para o risco de violência em vez de diminuí-lo", disse o responsável pelas decisões no Facebook, Guy Rosen.

A professora de comunicação social Jennifer Grygiel, da Universidade Syracuse, disse que a violência em Washington é um resultado direto do uso das redes sociais por Trump para espalhar mentiras, e que as redes sociais deveriam ser responsabilizadas por permitir que isso tenha acontecido.

"As mídias sociais são cúmplices nisso porque ele repetidamente usou as mídias sociais para incitar à violência. É o ápice de anos de propaganda e abuso da mídia pelo presidente dos Estados Unidos", afirmou.

AS/lusa/ap/rtr