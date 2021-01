Apoiadores de Trump invadem Congresso dos EUA

Apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiram nesta quarta-feira (06/01) o Capitólio durante a sessão que certificaria a vitória de Joe Biden nas eleições de novembro, forçando a saída abrupta de parlamentares e a interrupção da cerimônia.

Militantes que defendem Trump conseguiram romper diversas barricadas erguidas pela polícia, invadiram o prédio do Congresso e foram vistos em diversos pontos do edifício. Um dos manifestantes sentou-se na cadeira da presidência do Senado e passou a gritar "Trump venceu essa eleição!"

Durante a invasão, uma mulher foi baleada e houve uso de gás lacrimogênio. "Fomos instruídos a deitar no chão e vestir nossas máscaras de gás", tuitou o deputado democrata Dan Kildee de dentro do prédio.

Segundo relatos da imprensa americana, um aviso sonoro começou a tocar no prédio enquanto os congressistas se preparavam para confirmar a vitória de Biden. "Ameaça externa de segurança", dizia o aviso, acrescentando que ninguém deveria sair ou entrar no Capitólio.

Jornalistas foram instruídos a permanecer no comitê de imprensa do Senado, e as portas foram fechadas. Alguns senadores e deputados depois foram vistos sendo retirados do edifício.

A invasão ocorreu depois que o vice-presidente Mike Pence se recusou a atender a um pedido de Trump para que bloqueasse a confirmação da vitória de Biden. Cabe ao vice-presidente do país presidir a sessão conjunta do Congresso na qual os votos do Colégio Eleitoral são contados e, ao final, anunciar quem foi o vencedor.

Trump havia estimulado seus apoiadores a marchar em direção ao Congresso. Após a invasão do prédio, ele solicitou, pelo Twitter, que agissem de forma pacífica.

Tiros e Guarda Nacional

O líder republicano na Câmara, Kevin McCarthy, afirmou à emissora Fox News que os protestos eram "não-americanos" e que "isso precisava parar agora". Ele também confirmou que tiros foram disparados dentro do prédio.

Pence fez um pedido pelo fim da violência e para que os manifestantes deixassem o Capitólio. "A violência e a destruição ocorrendo no Capitólio precisa parar e precisar parar agora. Todos os envolvidos precisam respeitar as autoridades policiais e deixar o prédio imediatamente", escreveu ele no Twitter.

A Guarda Nacional de Washington e outros serviços de segurança federais foram acionados para remover os invasores. Segundo a secretária de imprensa de Trump, Kayleigh McEnany, com a ordem do presidente americano.

Mais tarde, Trump divulgou um vídeo no Twitter no qual ele diz que a eleição foi fraudada, mas pede que seus apoiadores voltem para casa.

"Eu conheço a sua dor. Sei que vocês estão machucados. Tivemos uma eleição que foi roubada de nós. (...) Mas vocês precisam ir para casa agora. Precisamos ter paz. Precisamos ter respeito à lei e ordem", afirmou o presidente americano.

BL/ap/dw