Tribunal alemão condena ex-guarda nazista de 93 anos

Um ex-guarda de campo de concentração nazista de 93 anos foi condenado nesta quinta-feira (23/07), por um tribunal de Hamburgo, no que é visto na Alemanha como provavelmente o último julgamento envolvendo uma pessoa que participou ativamente do Holocausto.

Bruno D. era acusado de cumplicidade no homicídio de 5.230 pessoas no campo de concentração e extermínio de Stutthof, nas proximidades da antiga Danzig (atualmente Gdansk). Ele serviu no local entre agosto de 1944 e abril de 1945.

O idoso recebeu uma pena suspensa de dois anos de prisão - ou seja, não precisará ir para uma penitenciária. Ele foi julgado por um tribunal juvenil, pois tinha apenas 17 anos quando começou a trabalhar como vigia no campo de concentração.

Setenta e cinco anos depois do fim do regime nazista, o tribunal declarou que qualquer um que estivesse na torre de vigia de um campo de concentração pode ser considerado cúmplice dos assassinatos.

O processo foi movido por cerca de 40 coautores, incluindo 35 sobreviventes do campo de concentração. Quatro deles testemunharam pessoalmente no tribunal e dois foram ouvidos por vídeo. Eles relataram maus-tratos diários, como espancamentos, execuções, fome e uma epidemia de tifo.

O réu pediu desculpas às vítimas durante a audiência na segunda-feira. "Hoje eu gostaria de pedir desculpas àqueles que passaram por esse inferno de loucura e a seus parentes – algo assim jamais deve se repetir", disse.

Ele acrescentou que jamais tivera a intenção de assumir tal cargo. "Gostaria de enfatizar mais uma vez que nunca teria me voluntariado para a SS [organização paramilitar ligada ao Partido Nazista] ou para qualquer outra unidade, muito menos para um campo de concentração", afirmou.

Segundo a defesa, o réu só tomou conhecimento da verdadeira extensão das atrocidades cometidas no campo depois de depoimentos de testemunhas. O advogado Stefan Waterkamp salientou que o cliente não teve escolha, dadas as circunstâncias da época. Ele afirmou também que o papel de Bruno D. não deveria ser julgado pelos padrões de hoje, pois o serviço num campo de concentração estatal, de acordo com a visão predominante na época, não era "nenhum crime".

Após a derrota do nazismo, Bruno D. passou um curto período num campo de prisioneiros e, depois, teve uma vida normal: casou, teve duas filhas e trabalhou como padeiro e motorista de caminhão.

O julgamento de Bruno D. é apenas um entre muitos que ocorreram nos últimos dez anos, em que guardas, burocratas e outros que trabalhavam com os nazistas tiveram que responder por suas ações no passado. Em 2011, o ucraniano John Demjanjuk, um ex-guarda do campo de extermínio em Sobibor, foi sentenciado a cinco anos de prisão.

O julgamento de Bruno D. também é considerado um dos últimos envolvendo crimes do nazismo. Outros casos semelhantes investigados nos últimos anos foram arquivados devido à incapacidade do réu de responder à Justiça por razões de idade ou saúde.

Inicialmente destinado a prisioneiros políticos poloneses, o campo de concentração de Stutthof foi o primeiro a ser construído fora da Alemanha, em 1939. No final da Segunda Guerra, o campo abrigava cerca de 115 mil deportados, muitos deles judeus. Cerca de 65 mil pessoas morreram no local.

LE/dpa, ap

Os homens que lideraram a Alemanha nazista Joseph Goebbels (1897-1945) Como ministro da Propaganda, o virulentamente antissemita Joseph Goebbels cuidou para que a mensagem nazista unificada e forjada em ferro chegasse a cada cidadão do "Terceiro Reich". Ele sufocou a liberdade de imprensa, controlou mídia, artes e informação, e impeliu Hitler a declarar "guerra total". Goebbels e esposa cometeram suicídio ao fim da Segunda Guerra, após envenenar seus seis filhos.

Os homens que lideraram a Alemanha nazista Adolf Hitler (1889-1945) O líder do Partido Nacional-Socialista Alemão dos Trabalhadores (NSDAP) desenvolveu sua ideologia antissemita, anticomunista e racista bem antes de assumir como chanceler do Reich, em 1933. Minou as instituições políticas da Alemanha, tornando-a um Estado totalitário, e a partir de 1939 desencadeou a Segunda Guerra, enquanto supervisionava o Holocausto. Adolf Hitler se suicidou em abril de 1945.

Os homens que lideraram a Alemanha nazista Heinrich Himmler (1900-1945) Como líder da força paramilitar nazista SS ("Schutzstaffel"), Heinrich Himmler foi um dos membros do partido mais diretamente responsáveis pelo Holocausto. O também chefe de polícia e ministro do Interior controlava todas as forças de segurança do "Terceiro Reich". Ele supervisionou a construção e as operações de todos os campos de extermínio, onde mais de 6 milhões de judeus foram assassinados.

Os homens que lideraram a Alemanha nazista Rudolf Hess (1894-1987) Três anos após se filiar ao partido nazista, Rudolf Hess participou em Munique do frustrado Putsch da Cervejaria de 1923. Na prisão, ajudou Hitler a escrever "Mein Kampf". Hess fugiu para a Escócia em 1941, para tentar negociar um acordo de paz, mas foi capturado e mantido em cárcere até o fim da guerra. Em 1946, respondeu a processo em Nurembergue, cumprindo prisão perpétua.

Os homens que lideraram a Alemanha nazista Adolf Eichmann (1906-1962) Ao lado de Himmler, Adolf Eichmann foi um dos principais organizadores do Holocausto. Como tenente-coronel da SS, geriu as deportações em massa de judeus para campos de extermínio nazistas no Leste Europeu. Após a derrota alemã, fugiu para a Áustria e depois para a Argentina, onde foi capturado pelo Mossad israelense em 1960. Condenado por crimes contra a humanidade, foi executado em 1962.

Os homens que lideraram a Alemanha nazista Hermann Göring (1893-1946) Participante do fracassado Putsch da Cervejaria, Hermann Göring se tornou o segundo homem mais poderoso da Alemanha depois que os nazistas tomaram o poder. Ele fundou a polícia secreta do Estado, Gestapo, e serviu como comandante da Luftwaffe até pouco antes do fim da Segunda Guerra Mundial. Göring foi condenado à morte em Nurembergue, mas se suicidou na noite anterior à execução. Autoria: Cristina Burack (av)



