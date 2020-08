Torcedores do PSG geram tumulto em Paris após derrota para o Bayern

A polícia de Paris informou nesta segunda-feira (24/08) que 148 pessoas foram detidas em distúrbios na capital francesa após a final da Liga dos Campeões da UEFA, onde a equipe do Paris Saint-German foi derrotada pelo Bayern de Munique pelo placar de 1 a 0.

Na noite de domingo, milhares de torcedores se dirigiram ao estádio Parque dos Príncipes para apoiar a equipe de Neymar e Mbappé, que jogava a final da maior competição de clubes do mundo em Lisboa. Outra multidão se reuniu na avenida Champs-Élysées.

Os distúrbios começaram do lado de fora do estádio logo após o final da partida. Alguns torcedores atiraram pedras nos policiais, que reagiram com bombas de gás lacrimogêneo. Na Champs-Élysées, no centro da capital, carros foram incendiados e vidraças, estilhaçadas.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, lamentou o saldo dos tumultos na capital. "A selvageria de alguns delinquentes na noite de ontem: 16 agentes das forças de segurança feridos, 12 lojas atacadas, em torno de 15 carros vandalizados", escreveu, no Twitter. Ele disse que dos 148 detidos, 108 ainda estavam à disposição da Justiça.

O distanciamento social também foi ignorado pelos torcedores em frente ao Parque dos Príncipes. A polícia informou que 404 pessoas foram multadas por não usarem máscaras contra a covid-19 nos lugares onde a proteção é obrigatória.

O vice-prefeito Nicolas Nordman classificou os atos de vandalismo como "intoleráveis". "Os perpetradores nada têm a ver com os amantes do futebol, com o PSG, com Paris. Eles devem ser punidos", escreveu em seu perfil no Twitter.

A prefeita Anne Hidalgo havia pedido "comemorações com maturidade" em caso de vitória do PSG na final, depois dos tumultos registrados após o time francês derrotar a equipe alemã do RB Leipzig na semifinal na última terça-feira.

O Bayern de Munique conquistou a vitória com um gol do francês Kingsley Coman, um ex-jogador do PSG, frustrando os torcedores parisienses que esperavam pela primeira conquista de uma Liga dos Campeões para sua equipe, que na atual temporada venceu o campeonato francês e a Copa da França.

Em Munique, centenas de torcedores do Bayern celebraram a vitória nas ruas. Segundo um porta-voz da polícia local, as comemorações ocorreram "sem maiores problemas".

RC/afp/ap/dpa/rtr

