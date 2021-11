Gerd Wenzel começou sua carreira como comentarista na TV Cultura de São Paulo no início da década de 1990, quando pela primeira vez foram transmitidos jogos da Bundesliga numa emissora brasileira de televisão.

Na ESPN Brasil de 2002 a 2020, e atualmente na plataforma digital OneFooball, que transmite jogos da Bundesliga para o Brasil, é figura tarimbada nas transmissões de TV envolvendo jogos de clubes alemães ou da seleção alemã, além de participar com voz ativa em inúmeros programas esportivos.

Durante a Copa do Mundo de 2006, graças a sua atividade como comentarista, organizou toda a logística organizacional da ESPN Brasil na Alemanha, além de produzir matérias sobre o cotidiano dos torcedores alemães durante o Mundial.

Após décadas dedicadas à divulgação do esporte, é considerado por colegas e fãs a principal referência na análise do futebol alemão no Brasil.

Desde agosto de 2018, Gerd escreve a coluna semanal "Halbzeit" para a DW Brasil.