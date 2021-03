"Temos de romper a terceira onda da pandemia", diz Merkel

A chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, afirmou que o país poderá adotar restrições ainda mais rígidas para conter o aumento exponencial de infecções de covid-19. Ela criticou a falta de ação dos estados e sinalizou a imposição de medidas mais duras por parte do governo federal.

Em entrevista à emissora pública ARD neste domingo (28/03), após uma semana bastante turbulenta, Merkel ressaltou que os estados alemães devem fazer mais para combater o coronavírus e criticou o fato de as medidas adotadas pelos governos estaduais divergirem umas das outras.

A chanceler tenta manter a confiança da população em suas políticas de combate à pandemia após sofrer um revés. Na semana passada, ela teve que retroceder de algumas medidas adotadas juntamente com os governadores – um lockdown mais rígido que seria adotado no feriado da Páscoa. O anúncio do bloqueio mais amplo gerou críticas por causa da falta de planejamento, detalhes vagos do plano e cronograma apertado. Merkel admitiu que a medida não havia sido adequadamente planejada e pediu desculpas à população.

"Temos de romper essa terceira onda", disse a chanceler na entrevista. "Precisamos de mais ação nos estados. Precisamos levar as medidas adequadas muito a sério. Alguns estados o fazem, outros ainda não”, criticou.

"Temos nosso 'freio de emergência' [...] infelizmente, não é respeitado em todos os lugares”, destacou. "Espero que haja uma reflexão a respeito disso."

Ela se referia a o mecanismo adotado pelo governo federal em acordo com os estados, através do qual as restrições podem ser relaxadas ou endurecidas de acordo com a incidência de sete dias (número de novas infecções por 100 mil habitantes) em cada estado ou região. Caso a taxa seja de mais de 100 durante três dias seguidos, é ativado o chamado "freio de emergência".

Um dos governadores que tem resistido a "puxar o freio" apesar da alta de casos é Armin Laschet, da Renânia do Norte-Vestfália, que também é presidente de seu partido de Merkel, a CDU, violando o acordo firmado entre Berlim e os governos estaduais.

Angela Merkel concede entrevista à jornalista Anne Will, da emissora pública ARD

Entre as medidas previstas no mecanismo está a imposição de limites às reuniões sociais. Só ficam permitidos encontros com uma pessoa de outra residência, contando-se também as crianças de menos de 14 anos. Além disso, as máscaras cirúrgicas passam a ser obrigatórias até mesmo em veículos particulares, e não apenas no transporte público.

Merkel disse que, se os estados não agirem, o governo federal terá de adotar novas medidas por conta própria. "Se houver a impressão de que podemos reabrir [o comércio e outras atividades], essa não é a ordem do dia no momento.”

Maior poder de decisão para o governo federal

Se os estados não adotarem medidas adequadas no futuro próximo, a chanceler disse que o governo federal poderá fazer emendas à Lei de Proteção a Infecções para tornar possível a implementação de restrições em nível nacional.

"Somos obrigados por lei a reduzir as infecções", observou. Ela, porém, disse que ainda não decidiu a respeito. Na Alemanha, decisões desse tipo requerem a aprovação das duas casa do Parlamento.

"Precisamos fazer mais, temos a possibilidade de restringir as saídas de casa, de impor novas restrições de contato e aprofundar o uso de máscaras", disse. Ele argumentou que uma estratégia rigorosa de testes também se faz necessária para controlar as transmissões do vírus,

Apesar dos problemas e atrasos nas campanhas de vacinação em toda a União Europeia (UE), a chanceler disse que ainda é possível manter a meta de imunizar toda a população alemã até o final de setembro. Ela ressaltou que a Alemanha não utilizará nenhuma vacina produzida fora da Europa.

O Instituto Roberto Koch, a agência governamental de controle e prevenção e doenças na Alemanha, registrou nesta segunda feira 9.872 novas infecções – 2.163 a mais do que há uma semana.

A taxa de incidência entre 100 mil pessoas em um período de sete dias chegou a 134,4, um aumento significativo em relação ao índice de 107,3 da segunda-feira passada.

rc (DPA, Reuters, AP)