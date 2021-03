Alemanha doa 80 respiradores a Manaus

A Alemanha doou sábado (27/03) 80 respiradores e insumos hospitalares a Manaus. Um avião da Luftwaffe, da Força Aérea alemã, transportou os equipamentos de Colônia até a capital do Amazonas.

Os respiradores foram entregues pelo embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms. A ação foi coordenada pelo Ministério do Exterior alemão, após um pedido do governo de Manaus. Os equipamentos são não-invasivos e funcionam sem oxigênio externo.

No início de 2021, Manaus passou por um dos momentos mais dramáticos da pandemia no país. A explosão no número de casos de covid-19 levou a um colapso sanitário na cidade, que elevou significativamente as mortes e obrigou o governo do Amazonas a montar uma operação para transportar dezenas de doentes com covid-19 para outras cidades.

A escassez de oxigênio nos hospitais da região causou a morte por asfixia de dezenas de pacientes, principalmente nas cidades do interior do estado. O Ministério da Saúde, aparentemente, ignorou a situação. Na mesma época, o então ministro da Saúde Eduardo Pazuello e outros membros da pasta pressionaram a prefeitura de Manaus a distribuir medicamentos ineficazes contra a doença.

O caso acabou rendendo uma investigação contra Pazuello no Supremo Tribunal Federal (STF). Com a saída do general do comando do ministério, a investigação foi remetida para a primeira instância, já que ele não conta mais com foro especial.

Colapso geral

A explosão de casos e óbitos e o colapso sanitário vistos em Manaus no início do ano se espalharam para o restante do país. O Brasil enfrenta atualmente o pior momento da pandemia.

Na sexta-feira, o Brasil bateu pela segunda vez em uma semana o recorde de mortes diárias por covid-19. Em apenas 24 horas, foram registrados 3.650 óbitos ligados à doença, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários da Saúde (Conass). Com o novo balanço, o total de vítimas do coronavírus no Brasil chegou a 307.112.

Também foram registradas 84.245 novas infecções, elevando o total de casos para 12.404.414. Diversas autoridades e instituições de saúde alertam, contudo, que os números reais devem ser ainda maiores, em razão da falta de testagem em larga escala e da subnotificação.

Em diversos estados, os hospitais estão lotado e milhares de pacientes aguardam na fila por um leito de UTI. Em várias regiões, há risco iminente de faltar medicamentos necessários para a intubação de pacientes.

cn (AFP, DPA, ots)