Boletim de Notícias (05/11/21) - Segunda edição

Europa registra aumento de mais de 50% no número de novas infecções com o coronavírus em outubro, é a única região do mundo com aumento de casos de covid-19 e volta a ser o epicentro da pandemia. Ouça este e outros destaques desta sexta-feira, na segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil.