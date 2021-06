STF confirma parcialidade de Moro ao condenar Lula

Por sete votos a quatro, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) manteve nesta quarta-feira (23/06) a decisão da Segunda Turma que declarou a parcialidade do ex-juiz Sergio Moro no julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva envolvendo o triplex do Guarujá (SP).

Os cinco ministros da Segunda Turma do Supremo haviam declarado a suspeição de Moro em março, por três votos a dois. Eles anularam todo o processo da Operação Lava Jato envolvendo o triplex, que levou à condenação de Lula por corrupção e lavagem de dinheiro.

O caso foi então a plenário. No fim de abril, a Corte formou maioria para manter a decisão da Segunda Turma, mas o julgamento foi suspenso após um pedido de vista do ministro Marco Aurélio Mello. Na retomada da votação nesta quarta-feira, faltavam apenas os votos de Mello e do presidente do STF, Luiz Fux.

Mais informações em instantes.