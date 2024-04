Senado dos EUA aprova ajuda de US$ 61 bilhões à Ucrânia

Aprovação ocorre após meses de impasse no Congresso americano, em meio a pressão de Moscou no front e aguda falta de armas e munição das tropas ucranianas. Projeto também inclui suporte a Israel, Gaza e Taiwan.

O Senado dos Estados Unidos aprovou nesta terça-feira (23/04) um pacote de 95 bilhões de dólares (R$ 487 bilhões) em ajuda militar aos seus aliados, que inclui os tão esperados 61 bilhões de dólares para a Ucrânia, destinados a ajudar Kiev a se defender da Rússia.

O projeto de lei passou com uma ampla maioria de 79 a 18 votos, após ter sido aprovado pela Câmara dos Representantes na semana passada, depois de longo impasse no Legislativo americano.

Os Estados Unidos são o principal apoiador militar da Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, mas o novo pacote de ajuda passou meses travado no Congresso.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse após a votação que assinaria o projeto de lei nesta quarta-feira, acrescentando que a entrega de armas e equipamentos pode começar "nesta semana".

"Esta noite, uma maioria bipartidária no Senado se juntou à Câmara para atender ao chamado da história neste ponto crítico de inflexão", disse Biden em comunicado. "Assinarei este projeto de lei e me dirigirei ao povo americano assim que ele chegar à minha mesa amanhã, para que possamos começar a enviar armas e equipamentos para a Ucrânia nesta semana", disse ele.

O governo americano já está preparando o envio de um pacote de ajuda militar de 1 bilhão de dólares (R$ 5,13 bilhões) para a Ucrânia, o primeiro do projeto de lei, segundo a agência de notícias Reuters, citando duas autoridades americanas não identificadas. Este incluiria veículos, munições de defesa aérea Stinger, munição adicional para sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, munição de artilharia de 155 milímetros, munições antitanque TOW e Javelin e outras armas que podem ser imediatamente utilizadas no campo de batalha.

Nesta quarta-feira, o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, agradeceu ao Senado dos EUA. "Agradeço ao líder da maioria, Chuck Schumer, e ao líder republicano, Mitch McConnell, por sua forte liderança no avanço dessa legislação bipartidária, bem como a todos os senadores dos EUA, de ambos os lados, que votaram a favor", postou ele nas mídias sociais minutos após a aprovação do projeto de lei.

"Mensagem forte a inimigos de Israel"

O ministro do Exterior de Israel, Israel Katz, agradeceu ao Senado americano pela aprovação do projeto de lei de ajuda, que, segundo ele, envia uma "mensagem forte" aos inimigos do país.

"Agradeço ao Senado dos EUA por aprovar o pacote de ajuda a Israel nesta noite com uma maioria bipartidária esmagadora", publicou Katz na rede social X, antigo Twitter. "O pacote de ajuda a Israel, que agora foi aprovado em ambas as casas do Congresso, é um claro testemunho da força de nossa aliança e envia uma forte mensagem a todos os nossos inimigos."

O que mais está incluído no projeto de lei?

Do pacote de ajuda de 95 bilhões de dólares, 61 bilhões de dólares são destinados ao Exército ucraniano, que está enfrentando escassez de armas e de novos recrutas, em meio a uma constante pressão de Moscou no leste do país.

A lei também prevê o envio de 26 bilhões de dólares (R$ 133,4 bilhões) em assistência em tempo de guerra a Israel e ajuda humanitária aos cidadãos de Gaza; além de US$ 8,12 bilhões (R$ 41,7 bilhões) para "enfrentar a China comunista" em Taiwan e no Indo-Pacífico.

Um quarto projeto de lei, que inclui uma possível proibição da plataforma de mídia social TikTok, controlada pela China, medidas para a transferência de ativos russos apreendidos para a Ucrânia e novas sanções ao Irã, também foi aprovado ao mesmo tempo. Os quatro projetos de lei foram agrupados em um só para aprovação pelo Senado.

md (AP, Reuters)